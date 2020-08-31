Найкращі іноземні виші зможуть відкрити філії в Україні





Про це пише

Окрім того, не зможуть відкрити філії заклади держави-окупанта. На Урядовому порталі вже оприлюднили відповідну постанову Кабміну.



Які виші зможуть відкрити філії в Україні



Студенти в Україні матимуть можливість вчитися у кращих університетах світу. Провадження освітньої діяльності буде здійснюватися на підставі дозволу, який видаватиме МОН.

"...найкращі світові практики сфери вищої освіти будуть реалізовуватися і в українських університетах,– зазначив заступник Міністра освіти і науки України з питань європейської інтеграції Андрій Вітренко.

Для отримання дозволу заклад вищої освіти має подати до МОН такі документи про:

- наявність ліцензії (інших документів дозвільного характеру) на провадження освітньої діяльності в країні резидентства та документів про акредитацію (визнання) освітніх програм;

- досвід утворення та діяльності територіально відокремлених структурних підрозділів за кордоном;

- мету відкриття та види діяльності територіально відокремленого структурного підрозділу, ділові відносини з українськими партнерами та перспективи розвитку співробітництва;

- місцерозташування територіально відокремленого структурного підрозділу, що планується утворити, і заплановану кількість працівників, зокрема іноземних громадян, які працюватимуть у територіально відокремленому структурному підрозділі;

- характеристики освітніх програм, що планується реалізовувати.



Іноземний заклад вищої освіти під час подання документів має входити до одного з міжнародних рейтингів:

QS World University Rankings,

The Times Higher Education World University Rankings,

Academic Ranking of World Universities – World Top 500 Universities

Умова – посідати при цьому місце не нижче ніж 3000.



Російські виші не зможуть відкрити філії.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Іноземні виші зможуть відкривати структурні підрозділи в Україні. Втім, дозволять зробити це не всім: виш під час подання документів має входити до одного з міжнародних рейтингів.Про це пише Канал24 з посиланням на інформацію МОН.Окрім того, не зможуть відкрити філії заклади держави-окупанта. На Урядовому порталі вже оприлюднили відповідну постанову Кабміну.Студенти в Україні матимуть можливість вчитися у кращих університетах світу. Провадження освітньої діяльності буде здійснюватися на підставі дозволу, який видаватиме МОН."...найкращі світові практики сфери вищої освіти будуть реалізовуватися і в українських університетах,– зазначив заступник Міністра освіти і науки України з питань європейської інтеграціїДля отримання дозволу заклад вищої освіти має подати до МОН такі документи про:- наявність ліцензії (інших документів дозвільного характеру) на провадження освітньої діяльності в країні резидентства та документів про акредитацію (визнання) освітніх програм;- досвід утворення та діяльності територіально відокремлених структурних підрозділів за кордоном;- мету відкриття та види діяльності територіально відокремленого структурного підрозділу, ділові відносини з українськими партнерами та перспективи розвитку співробітництва;- місцерозташування територіально відокремленого структурного підрозділу, що планується утворити, і заплановану кількість працівників, зокрема іноземних громадян, які працюватимуть у територіально відокремленому структурному підрозділі;- характеристики освітніх програм, що планується реалізовувати.Іноземний заклад вищої освіти під час подання документів має входити до одного з міжнародних рейтингів:QS World University Rankings,The Times Higher Education World University Rankings,Academic Ranking of World Universities – World Top 500 UniversitiesУмова – посідати при цьому місце не нижче ніж 3000.Російські виші не зможуть відкрити філії.

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