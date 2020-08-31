Найкращі іноземні виші зможуть відкрити філії в Україні
Сьогодні, 00:36
Іноземні виші зможуть відкривати структурні підрозділи в Україні. Втім, дозволять зробити це не всім: виш під час подання документів має входити до одного з міжнародних рейтингів.
Про це пише Канал24 з посиланням на інформацію МОН.
Окрім того, не зможуть відкрити філії заклади держави-окупанта. На Урядовому порталі вже оприлюднили відповідну постанову Кабміну.
Які виші зможуть відкрити філії в Україні
Студенти в Україні матимуть можливість вчитися у кращих університетах світу. Провадження освітньої діяльності буде здійснюватися на підставі дозволу, який видаватиме МОН.
"...найкращі світові практики сфери вищої освіти будуть реалізовуватися і в українських університетах,– зазначив заступник Міністра освіти і науки України з питань європейської інтеграції Андрій Вітренко.
Для отримання дозволу заклад вищої освіти має подати до МОН такі документи про:
- наявність ліцензії (інших документів дозвільного характеру) на провадження освітньої діяльності в країні резидентства та документів про акредитацію (визнання) освітніх програм;
- досвід утворення та діяльності територіально відокремлених структурних підрозділів за кордоном;
- мету відкриття та види діяльності територіально відокремленого структурного підрозділу, ділові відносини з українськими партнерами та перспективи розвитку співробітництва;
- місцерозташування територіально відокремленого структурного підрозділу, що планується утворити, і заплановану кількість працівників, зокрема іноземних громадян, які працюватимуть у територіально відокремленому структурному підрозділі;
- характеристики освітніх програм, що планується реалізовувати.
Іноземний заклад вищої освіти під час подання документів має входити до одного з міжнародних рейтингів:
QS World University Rankings,
The Times Higher Education World University Rankings,
Academic Ranking of World Universities – World Top 500 Universities
Умова – посідати при цьому місце не нижче ніж 3000.
Російські виші не зможуть відкрити філії.
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Про це пише Канал24 з посиланням на інформацію МОН.
Окрім того, не зможуть відкрити філії заклади держави-окупанта. На Урядовому порталі вже оприлюднили відповідну постанову Кабміну.
Які виші зможуть відкрити філії в Україні
Студенти в Україні матимуть можливість вчитися у кращих університетах світу. Провадження освітньої діяльності буде здійснюватися на підставі дозволу, який видаватиме МОН.
"...найкращі світові практики сфери вищої освіти будуть реалізовуватися і в українських університетах,– зазначив заступник Міністра освіти і науки України з питань європейської інтеграції Андрій Вітренко.
Для отримання дозволу заклад вищої освіти має подати до МОН такі документи про:
- наявність ліцензії (інших документів дозвільного характеру) на провадження освітньої діяльності в країні резидентства та документів про акредитацію (визнання) освітніх програм;
- досвід утворення та діяльності територіально відокремлених структурних підрозділів за кордоном;
- мету відкриття та види діяльності територіально відокремленого структурного підрозділу, ділові відносини з українськими партнерами та перспективи розвитку співробітництва;
- місцерозташування територіально відокремленого структурного підрозділу, що планується утворити, і заплановану кількість працівників, зокрема іноземних громадян, які працюватимуть у територіально відокремленому структурному підрозділі;
- характеристики освітніх програм, що планується реалізовувати.
Іноземний заклад вищої освіти під час подання документів має входити до одного з міжнародних рейтингів:
QS World University Rankings,
The Times Higher Education World University Rankings,
Academic Ranking of World Universities – World Top 500 Universities
Умова – посідати при цьому місце не нижче ніж 3000.
Російські виші не зможуть відкрити філії.
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