Понад 4-ри кілометри до школи: громада на Волині п'ятий місяць без автобуса. ВІДЕО

П’ятий місяць жителі трьох сіл Затурцівської тергромади - без транспортного сполучення з сусідніми селами і обласним центром. До дороги, де курсує найближчий автобус, люди ходять від чотирьох до семи кілометрів через поле, — розповіла журналістамАвтобуси сполученням Луцьк-Малий Окорськ не їздять з грудня минулого року.Вірі Демчук 70 років. Вона живе у селі Малий Окорськ. Не зважаючи на погоду і в дощ, і в сніг жінка до найближчого автобуса змушена йти пішки майже годину.Проблема відсутності транспорту торкнулася й дітей. Раніше учні з Малого Окорська і Квасовиці до школи доїжджали автобусом, — нині ходять пішки. Аби скоротити шлях йдуть біля озера. Добираються по болоті майже годину, за спиною важкий наплічник з книжками. "Як йде дощ, то взуття вщент мокре, а дороги не має", — розповідає ученьВчителька початкових класівщодня з села Квасовиця до школи водить шість своїх учнів. Каже, після трьох кілометрів дороги пішки діти втомлюються ще до початку уроків.Із проханням пояснити, чому припинили перевезення і поновити рейс Луцьк-Малий Окорськ, селяни неодноразово зверталися до голови Затурцівської громади. Його заступникрозповів, що писали звернення до облдержадміністрації.Т.в.о. начальника управління транспорту і зв’язку облдержадміністраціїкаже, що був лист волинського обласного підприємства автобусних станцій, про те, що перевізник не дотримується умов договору. За цим листом перевізнику було надано письмове попередження. "Було зафіксовано, що перевізник не виконує умови договору, не виконує конкретні рейси. Два дні це перевірялося, було складено два акти", — каже чиновниця.18 січня цього року проводили тендер на організацію маршруту Луцьк-Малий Окорськ. Зі слів начальниці управління Наталії Пивовар, він не відбувся через відсутність претендентів. Коли буде наступний, невідомо.Перевізниккаже, що за даним маршрутом скарг до нього не надходило. Він не проти їхати у ці села та обслуговувати маршрут. Олег Хайчевський каже: "це просто було цілеспрямовано знайти причини, щоб розірвати договір. Я написав заяву, щоб надали дозвіл на тимчасові перевезення, щоб я обслуговував".Торік першого грудня з перевізником розірвали договір. За коментарем Суспільне звернулося до Луцької автостанції. У відповідь на інформаційний запит відповіли, що відправлення автобуса по маршруту Луцьк-Окорськ не здійснювалось з жодної автостанції обласного центру, ймовірно автобус вирушав від обласної філармонії. Інформації стосовно невиконання своїх зобов'язань перевізником в автостанції немає.