Україна посилює контроль на кордоні з Білоруссю





"З метою посилення контролю за дотриманням прикордонного режиму, запобігання правопорушенням та захисту національної безпеки на державному кордоні України в межах Березівської, Старосільської, Висоцької, Миляцької, Локницької та Заріченської об’єднаних територіальних громад Сарненського та Вараського районів Рівненської області запроваджено додаткові тимчасові режимні обмеження", — повідомили у



Як відзначається, додаткові обмеження будуть діяти до 31 грудня 2021 року.

Зокрема, вводяться обмеження щодо:



• проведення різного роду робіт з 22.00 до 06.00 в смузі місцевості від прикордонних знаків в глибину прикордонної смуги на відстань до 100 метрів (крім робіт, пов’язаних із сільськогосподарською діяльністю на власних земельних ділянках;



• руху транспортних засобів та осіб (крім техніки та обладнання для агропромислового комплексу, задіяних у проведенні сільськогосподарських робіт) дорогами, які відсутні в реєстрі автомобільних доріг та ведуть до лінії державного кордону і не забезпечують пересування до встановлених пунктів пропуску через державний кордон з 22.00 до 06.00;



• стоянки транспортних засобів та техніки на узбіччях доріг між лінією державного кордону та пунктами пропуску, які не пов’язані з технічними несправностями та перебуванням перед пунктами пропуску (контрольними постами) в очікуванні перетину державного кордону;



• руху транспортних засобів в об’їзд автомобільних доріг, посадки та висадки осіб, залишення транспортних засобів, будь-яких товарів та предметів, розвантаження чи завантаження майна, здійснення розворотів транспортних засобів без фактичного перетину державного кордону між лінією державного кордону та пунктами пропуску;

• здійснення будь-яких польотів легкомоторних літальних апаратів, квадрокоптерів та інших безпілотних літальних апаратів, повітряних безмоторних засобів пересування (планери, дельтаплани, аеростати, дирижаблі), без завчасного повідомлення;



• водіям транспортних засобів, начальникам поїздів і провідникам вагонів, підвозити в контрольований прикордонний район і вивозити з нього осіб, які не мають документів, що посвідчують їх особу;

• виходу маломірних суден та інших плавзасобів, на озера та інші водойми, які знаходяться у контрольованому прикордонному районі чи прикордонній смузі, без завчасного, не пізніше ніж за 1 годину, інформування підрозділу охорони державного кордону, у зоні відповідальності якого здійснюється вихід;



• проведення водолазних робіт та будь-яких інших спусків під воду без завчасного, не пізніше ніж за 24 години, інформування підрозділів охорони державного кордону, у зоні відповідальності яких вони проводяться;



• зупинки потягів (окрім пасажирських) при в’їзді на митну територію України від лінії державного кордону до залізничної станції "Сарни" та у зворотному напрямку, при виїзді з митної території України;





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Державна прикордонна служба посилила контроль на кордоні з Білоруссю. У відомстві пояснюють це «запобіганням правопорушенням та захистом національної безпеки на державному кордоні»."З метою посилення контролю за дотриманням прикордонного режиму, запобігання правопорушенням та захисту національної безпеки на державному кордоні України в межах Березівської, Старосільської, Висоцької, Миляцької, Локницької та Заріченської об’єднаних територіальних громад Сарненського та Вараського районів Рівненської області запроваджено додаткові тимчасові режимні обмеження", — повідомили у пресцентрі ДПСУ.Як відзначається, додаткові обмеження будуть діяти до 31 грудня 2021 року.Зокрема, вводяться обмеження щодо:• проведення різного роду робіт з 22.00 до 06.00 в смузі місцевості від прикордонних знаків в глибину прикордонної смуги на відстань до 100 метрів (крім робіт, пов’язаних із сільськогосподарською діяльністю на власних земельних ділянках;• руху транспортних засобів та осіб (крім техніки та обладнання для агропромислового комплексу, задіяних у проведенні сільськогосподарських робіт) дорогами, які відсутні в реєстрі автомобільних доріг та ведуть до лінії державного кордону і не забезпечують пересування до встановлених пунктів пропуску через державний кордон з 22.00 до 06.00;• стоянки транспортних засобів та техніки на узбіччях доріг між лінією державного кордону та пунктами пропуску, які не пов’язані з технічними несправностями та перебуванням перед пунктами пропуску (контрольними постами) в очікуванні перетину державного кордону;• руху транспортних засобів в об’їзд автомобільних доріг, посадки та висадки осіб, залишення транспортних засобів, будь-яких товарів та предметів, розвантаження чи завантаження майна, здійснення розворотів транспортних засобів без фактичного перетину державного кордону між лінією державного кордону та пунктами пропуску;• здійснення будь-яких польотів легкомоторних літальних апаратів, квадрокоптерів та інших безпілотних літальних апаратів, повітряних безмоторних засобів пересування (планери, дельтаплани, аеростати, дирижаблі), без завчасного повідомлення;• водіям транспортних засобів, начальникам поїздів і провідникам вагонів, підвозити в контрольований прикордонний район і вивозити з нього осіб, які не мають документів, що посвідчують їх особу;• виходу маломірних суден та інших плавзасобів, на озера та інші водойми, які знаходяться у контрольованому прикордонному районі чи прикордонній смузі, без завчасного, не пізніше ніж за 1 годину, інформування підрозділу охорони державного кордону, у зоні відповідальності якого здійснюється вихід;• проведення водолазних робіт та будь-яких інших спусків під воду без завчасного, не пізніше ніж за 24 години, інформування підрозділів охорони державного кордону, у зоні відповідальності яких вони проводяться;• зупинки потягів (окрім пасажирських) при в’їзді на митну територію України від лінії державного кордону до залізничної станції "Сарни" та у зворотному напрямку, при виїзді з митної території України;

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