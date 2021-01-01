Вітамін D і коронавірус: чи дійсно він допомагає від хвороби
Сьогодні, 04:12
Пандемію коронавірусу супроводжують хвилі дезінформації про те, як вберегтися від хвороби та лікувати її. Утім, найскладніше спростовувати фейки, які насправді містять частку правди.
Чому вітамін D?
Ковід-19 пропонували лікувати багатьма препаратами. Дослідники вивчали гідроксихлорохін, івермектин та вітамін D. Спочатку припускати ефективність медикаменту, а потім в ході досліджень спростувати її - частина звичайного наукового процесу.
Однак в інтернеті часто з'являються попередні дані або дані неякісних досліджень. І це заплутує людей, сприяючи поширенню теорій змови.
Існує певна логіка, у тому, що вітамін D може бути корисним для лікування або профілактики ковіду.
Він відіграє важливу роль в імунітеті, й британцям, приміром, його офіційно рекомендують вживати взимку, а тим, в кого є дефіцит вітаміну D, - і цілий рік.
Наразі жодне дослідження не довело, що високі дози вітаміну D в організмі допомагають у лікуванні хвороби або запобігають зараженню.
Однак майбутні дослідження цілком можуть показати інші результати (наразі в Україні вживання вітаміну D3 серед іншого входить у протокол лікування хвороби - ВВС News Україна).
Не дивно, що багато людей сприйняли інформацію про дослідження вітаміну D за пораду приймати його.
Що говорять дослідження?
Багато досліджень показали зв'язок між вітаміном D та коронавірусною хворобою, але базуються вони загалом на спостереженнях. Тобто вони спостерігають, як реагує організм людей з вищим та нижчим рівнем вітаміну D, не беручи до уваги інших чинників.
Це не є золотим стандартним доказової медицини. Він вимагає рандомізованих контрольованих досліджень, коли людям призначають або певний препарат, або плацебо.
У такому випадку зрозуміло, чи залежить результат лікування саме від препарату.
Спостережні дослідження показують лише, що деякі групи людей частіше страждають на брак вітаміну D і також мають вищий ризик підхопити коронавірус. Це - літні люди, люди з ожирінням, люди з темнішим кольором шкіри (чорношкірі та жителі Південної Азії).
Можливо, дефіцит вітаміну й є причиною того, що ці групи більш схильні захворіти на ковід-19. Але можуть бути також інші чинники здоров'я та навколишнього середовища, які обумовлюють як падіння рівня вітаміну D, так і більшу сприйнятливість до вірусу.
Зниження вітаміну D в крові може також бути наслідком захворювання, а не його причиною.
З'ясувати це можна лише після проведених належним чином досліджень.
Приголомшливе іспанське дослідження
Науковці з Університету Барселони стверджують, що нещодавно вони провели саме таке дослідження.
Його висновки припускають, що приймання вітаміну D зменшило число госпіталізацій на 80%, а смертність від Covid-19 - на 60%.
Результати дослідження активно поширювали в інтернеті. Але пізніше його об'єктивність поставили під сумнів через "занепокоєння щодо опису висновків". Журнал Lancet наразі розслідує ситуацію.
Утім, критика дослідження не привернула такої уваги в інтернеті, як його приголомшливі результати.
У ході дослідження вітамін D давали не випадково відібраним учасникам, а цілим палатам, в яких пацієнтів розміщують залежно від важкості перебігу хвороби. До того ж учасники дослідження, які померли від Covid-19, мали кардинально різні показники вітаміну в організмі на початку дослідів.
Аврора Балуя, анестезіолог і лікарка реанімації з Іспанії, зазначила, що рандомізовані контрольовані дослідження ніколи не дають таких "екстремальних" результатів. А тому об'єктивність дослідження є дуже сумнівною.
Вона додала, що хоча дефіцит вітаміну D є "відомим фактором ризику" серед людей, які помирають в реанімації, "прийом одних лише добавок вітаміну D не зменшує ризику для цих пацієнтів".
Доктор Балуя пояснює, що дефіцит часто спричинює глибша проблема, як-от недоїданням або ниркова недостатність. А тому не можна стверджувати, що смерть викликає брак вітаміну.
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Чому вітамін D?
Ковід-19 пропонували лікувати багатьма препаратами. Дослідники вивчали гідроксихлорохін, івермектин та вітамін D. Спочатку припускати ефективність медикаменту, а потім в ході досліджень спростувати її - частина звичайного наукового процесу.
Однак в інтернеті часто з'являються попередні дані або дані неякісних досліджень. І це заплутує людей, сприяючи поширенню теорій змови.
Існує певна логіка, у тому, що вітамін D може бути корисним для лікування або профілактики ковіду.
Він відіграє важливу роль в імунітеті, й британцям, приміром, його офіційно рекомендують вживати взимку, а тим, в кого є дефіцит вітаміну D, - і цілий рік.
Наразі жодне дослідження не довело, що високі дози вітаміну D в організмі допомагають у лікуванні хвороби або запобігають зараженню.
Однак майбутні дослідження цілком можуть показати інші результати (наразі в Україні вживання вітаміну D3 серед іншого входить у протокол лікування хвороби - ВВС News Україна).
Не дивно, що багато людей сприйняли інформацію про дослідження вітаміну D за пораду приймати його.
Що говорять дослідження?
Багато досліджень показали зв'язок між вітаміном D та коронавірусною хворобою, але базуються вони загалом на спостереженнях. Тобто вони спостерігають, як реагує організм людей з вищим та нижчим рівнем вітаміну D, не беручи до уваги інших чинників.
Це не є золотим стандартним доказової медицини. Він вимагає рандомізованих контрольованих досліджень, коли людям призначають або певний препарат, або плацебо.
У такому випадку зрозуміло, чи залежить результат лікування саме від препарату.
Спостережні дослідження показують лише, що деякі групи людей частіше страждають на брак вітаміну D і також мають вищий ризик підхопити коронавірус. Це - літні люди, люди з ожирінням, люди з темнішим кольором шкіри (чорношкірі та жителі Південної Азії).
Можливо, дефіцит вітаміну й є причиною того, що ці групи більш схильні захворіти на ковід-19. Але можуть бути також інші чинники здоров'я та навколишнього середовища, які обумовлюють як падіння рівня вітаміну D, так і більшу сприйнятливість до вірусу.
Зниження вітаміну D в крові може також бути наслідком захворювання, а не його причиною.
З'ясувати це можна лише після проведених належним чином досліджень.
Приголомшливе іспанське дослідження
Науковці з Університету Барселони стверджують, що нещодавно вони провели саме таке дослідження.
Його висновки припускають, що приймання вітаміну D зменшило число госпіталізацій на 80%, а смертність від Covid-19 - на 60%.
Результати дослідження активно поширювали в інтернеті. Але пізніше його об'єктивність поставили під сумнів через "занепокоєння щодо опису висновків". Журнал Lancet наразі розслідує ситуацію.
Утім, критика дослідження не привернула такої уваги в інтернеті, як його приголомшливі результати.
У ході дослідження вітамін D давали не випадково відібраним учасникам, а цілим палатам, в яких пацієнтів розміщують залежно від важкості перебігу хвороби. До того ж учасники дослідження, які померли від Covid-19, мали кардинально різні показники вітаміну в організмі на початку дослідів.
Аврора Балуя, анестезіолог і лікарка реанімації з Іспанії, зазначила, що рандомізовані контрольовані дослідження ніколи не дають таких "екстремальних" результатів. А тому об'єктивність дослідження є дуже сумнівною.
Вона додала, що хоча дефіцит вітаміну D є "відомим фактором ризику" серед людей, які помирають в реанімації, "прийом одних лише добавок вітаміну D не зменшує ризику для цих пацієнтів".
Доктор Балуя пояснює, що дефіцит часто спричинює глибша проблема, як-от недоїданням або ниркова недостатність. А тому не можна стверджувати, що смерть викликає брак вітаміну.
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