Вітамін D і коронавірус: чи дійсно він допомагає від хвороби

Пандемію коронавірусу супроводжують хвилі дезінформації про те, як вберегтися від хвороби та лікувати її. Утім, найскладніше спростовувати фейки, які насправді містять частку правди.Ковід-19 пропонували лікувати багатьма препаратами. Дослідники вивчали гідроксихлорохін, івермектин та вітамін D. Спочатку припускати ефективність медикаменту, а потім в ході досліджень спростувати її - частина звичайного наукового процесу.Однак в інтернеті часто з'являються попередні дані або дані неякісних досліджень. І це заплутує людей, сприяючи поширенню теорій змови.Існує певна логіка, у тому, що вітамін D може бути корисним для лікування або профілактики ковіду.Він відіграє важливу роль в імунітеті, й британцям, приміром, його офіційно рекомендують вживати взимку, а тим, в кого є дефіцит вітаміну D, - і цілий рік.Наразі жодне дослідження не довело, що високі дози вітаміну D в організмі допомагають у лікуванні хвороби або запобігають зараженню.Однак майбутні дослідження цілком можуть показати інші результати (наразі в Україні вживання вітаміну D3 серед іншого входить у протокол лікування хвороби - ВВС News Україна).Не дивно, що багато людей сприйняли інформацію про дослідження вітаміну D за пораду приймати його.Багато досліджень показали зв'язок між вітаміном D та коронавірусною хворобою, але базуються вони загалом на спостереженнях. Тобто вони спостерігають, як реагує організм людей з вищим та нижчим рівнем вітаміну D, не беручи до уваги інших чинників.Це не є золотим стандартним доказової медицини. Він вимагає рандомізованих контрольованих досліджень, коли людям призначають або певний препарат, або плацебо.У такому випадку зрозуміло, чи залежить результат лікування саме від препарату.Спостережні дослідження показують лише, що деякі групи людей частіше страждають на брак вітаміну D і також мають вищий ризик підхопити коронавірус. Це - літні люди, люди з ожирінням, люди з темнішим кольором шкіри (чорношкірі та жителі Південної Азії).Можливо, дефіцит вітаміну й є причиною того, що ці групи більш схильні захворіти на ковід-19. Але можуть бути також інші чинники здоров'я та навколишнього середовища, які обумовлюють як падіння рівня вітаміну D, так і більшу сприйнятливість до вірусу.Зниження вітаміну D в крові може також бути наслідком захворювання, а не його причиною.З'ясувати це можна лише після проведених належним чином досліджень.Науковці з Університету Барселони стверджують, що нещодавно вони провели саме таке дослідження.Його висновки припускають, що приймання вітаміну D зменшило число госпіталізацій на 80%, а смертність від Covid-19 - на 60%.Результати дослідження активно поширювали в інтернеті. Але пізніше його об'єктивність поставили під сумнів через "занепокоєння щодо опису висновків". Журнал Lancet наразі розслідує ситуацію.Утім, критика дослідження не привернула такої уваги в інтернеті, як його приголомшливі результати.У ході дослідження вітамін D давали не випадково відібраним учасникам, а цілим палатам, в яких пацієнтів розміщують залежно від важкості перебігу хвороби. До того ж учасники дослідження, які померли від Covid-19, мали кардинально різні показники вітаміну в організмі на початку дослідів., анестезіолог і лікарка реанімації з Іспанії, зазначила, що рандомізовані контрольовані дослідження ніколи не дають таких "екстремальних" результатів. А тому об'єктивність дослідження є дуже сумнівною.Вона додала, що хоча дефіцит вітаміну D є "відомим фактором ризику" серед людей, які помирають в реанімації, "прийом одних лише добавок вітаміну D не зменшує ризику для цих пацієнтів".Доктор Балуя пояснює, що дефіцит часто спричинює глибша проблема, як-от недоїданням або ниркова недостатність. А тому не можна стверджувати, що смерть викликає брак вітаміну.