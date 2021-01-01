Євро і польський злотий зросли у ціні: курс валют у Луцьку станом на 13 квітня





Євро при купівлі становить – 33.05, продажу – 33.16.



Курс російського рубля: купівля – 0.33, продаж – 0.36.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.25, продаж – 7.30.



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