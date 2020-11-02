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У Луцьку на Львівській горіло 5 гектарів сухої трави

У Луцьку на Львівській горіло 5 гектарів сухої трави
За добу 12 квітня волинські рятувальники ліквідували загалом 10 пожеж сухої трави, чагарників та сміття на відкритих територіях.

Зокрема, загорання сухої трави та чагарників виникли: на площі 0,4 гапоблизу с. Зачернеччя Смідинської сільради, на площі 2 га у місті Луцьку на вул. Шота Руставелі, 11, на площі пів гектара у селищі Турійськ, - інформує ГУ ДСНС у Волинській області.

Пожежі сухої трави також виникли: на площі близько 5 га на вул. Львівській у Луцьку; на площі 0,5 га в с. Княгининок, на площі 6 га в с. Суховоля,та на площі 2 га в с. Городище-2 Луцької ОТГ; на площі 1,5 га в с.Чевель Старовижівської ОТГ, на площі 1,5 га в с. Годовичі Луківської ОТГ.

А от загорання сміття на площі 0,2 га виникло в селі Любешівська Воля Любешівської селищної ради.

Всі пожежі були спричинені громадянами, особи яких встановлюють. На ліквідації загорання були задіяні 10 одиниць техніки, понад 20 рятувальників.

Тож волинські рятувальники закликають людей не палити суху травую Вогонь загрожує перекинутись на житлові будинки, продукти горіння шкодять здоров’ю!

У Луцьку на Львівській горіло 5 гектарів сухої трави
У Луцьку на Львівській горіло 5 гектарів сухої трави
У Луцьку на Львівській горіло 5 гектарів сухої трави


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Теги: Луцьк, пожежа, суха трава, рятувальники
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