На Волині автомобіль збив 11-річну школярку, дівчинка – в реанімації. ФОТО
Сьогодні, 09:52
У Колках ВАЗ збив 11-річну велосипедистку.
Автопригода трапилася на перехресті вулиць Центральна – 8-го березня, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
За кермом автомобіля ВАЗ-2109 перебував 63-річний місцевий житель. Керуючи транспортним засобом, водій збив велосипедистку, 11-річну місцеву жительку.
Внаслідок ДТП школярка отримала тілесні ушкодження. ЇЇ госпіталізували у відділення реанімації Маневицької центральної районної лікарні.
За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.
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Автопригода трапилася на перехресті вулиць Центральна – 8-го березня, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
За кермом автомобіля ВАЗ-2109 перебував 63-річний місцевий житель. Керуючи транспортним засобом, водій збив велосипедистку, 11-річну місцеву жительку.
Внаслідок ДТП школярка отримала тілесні ушкодження. ЇЇ госпіталізували у відділення реанімації Маневицької центральної районної лікарні.
За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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