вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині автомобіль збив 11-річну школярку, дівчинка – в реанімації. ФОТО

На Волині автомобіль збив 11-річну школярку, дівчинка – в реанімації. ФОТО
У Колках ВАЗ збив 11-річну велосипедистку.

Автопригода трапилася на перехресті вулиць Центральна – 8-го березня, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

За кермом автомобіля ВАЗ-2109 перебував 63-річний місцевий житель. Керуючи транспортним засобом, водій збив велосипедистку, 11-річну місцеву жительку.

Внаслідок ДТП школярка отримала тілесні ушкодження. ЇЇ госпіталізували у відділення реанімації Маневицької центральної районної лікарні.

За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

На Волині автомобіль збив 11-річну школярку, дівчинка – в реанімації. ФОТО
На Волині автомобіль збив 11-річну школярку, дівчинка – в реанімації. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Колки, аварія, ДТП, школярка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку припиняють опалювальний сезон
Із терасою і «МакДрайвом»: яким і де буде «МакДональдз» у Луцьку. ОФІЦІЙНО
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Митець з Рівненщини зробив вежу Луцького замку для бджіл. ФОТО
Сьогодні, 10:10
На Волині автомобіль збив 11-річну школярку, дівчинка – в реанімації. ФОТО
Сьогодні, 09:52
На Волині за минулу добу від коронавірусу померло 11 людей
Сьогодні, 09:47
У Луцьку на Львівській горіло 5 гектарів сухої трави
Сьогодні, 09:41
У Луцьку ВАЗ в'їхав у мотоцикліста, травмувався 22-річний хлопець
Сьогодні, 09:28
Схожі новини
На Волині перекинувся автобус: повідомили подробиці аварії На Волині перекинувся автобус: повідомили подробиці аварії
06 серпень, 2018, 13:45
На Волині перекинувся автобус з білорусами, які їхали в Болгарію На Волині перекинувся автобус з білорусами, які їхали в Болгарію
04 серпень, 2018, 19:30
Водію маршрутки, через якого у аварії на Ківерцівській постраждали пасажири, повідомили про підозру Водію маршрутки, через якого у аварії на Ківерцівській постраждали пасажири, повідомили про підозру
09 квітень, 16:31
На трасі «Київ-Ковель-Ягодин» зіткнулись дві фури, травмувався один із водіїв На трасі «Київ-Ковель-Ягодин» зіткнулись дві фури, травмувався один із водіїв
08 квітень, 11:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Митець з Рівненщини зробив вежу Луцького замку для бджіл. ФОТО
Сьогодні, 10:10
 0
На Волині автомобіль збив 11-річну школярку, дівчинка – в реанімації. ФОТО
Сьогодні, 09:52
 0
На Волині за минулу добу від коронавірусу померло 11 людей
Сьогодні, 09:47
 0
У Луцьку на Львівській горіло 5 гектарів сухої трави
Сьогодні, 09:41
 0
У Луцьку ВАЗ в'їхав у мотоцикліста, травмувався 22-річний хлопець
Сьогодні, 09:28
 0
Медіа
відео
1/8