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У Підгайцях горів житловий будинок. ВІДЕО

У Підгайцях горів житловий будинок. ВІДЕО
На Волині 12 квітня рятувальньники ліквідували 6 пожеж у житловому секторі.

Про це інформує пресслужба ГУ ДСНС України у Волинській області.

Так, о 20:37 до Служби 101 надійшло повідомлення, що горить балкон в п’ятиповерхівці на вулиці Винниченка в Луцьку. Вже о 20:43 на місце виклику прибули рятувальники двох підрозділів – 1-ої та 25-ої Державних пожежно-рятувальних частин.

З’ясувалося, що горіння на балконі вдалося загасити мешканцям будинку, які кинулися на допомогу власниці помешкання. Пожежа знищила меблі та пошкодила 2 м2 конструкції балкону. Імовірно, пожежа трапилася внаслідок необережного поводження з вогнем 31-річного мешканця однієї з квартир.

О 15:11 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку в селі Підгайці Луцького району. О 15:26 рятувальники локалізували горіння, о 15:30 – ліквідували. Внаслідок пожежі в одній з кімнат знищені меблі, пошкоджені стіни, підлога й 3 вікна. Рятувальникам вдалося запобігти поширенню вогню на суміжні кімнати й врятувати будинок від знищення.

Імовірно, до пожежі призвело коротке замикання електропобутового приладу.



У селі Будище на Ковельщині рятувальники разом з працівниками місцевої пожежної охорони села Любитів ліквідували пожежу в дерев’яному житловому будинку. Горіння, спричинене, за попередніми даними, коротким замиканням електромережі, вогнеборці локалізували об 11:40, ліквідували – о 12:10. Пожежа знищила стелю у кухні, пошкодила оздоблення стін, двері, побутову техніку й хатні речі.

У Підгайцях горів житловий будинок. ВІДЕО
У Підгайцях горів житловий будинок. ВІДЕО


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Теги: Підгайці, пожежа, Луцьк, Волинь
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