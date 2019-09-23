У Підгайцях горів житловий будинок. ВІДЕО

На Волині 12 квітня рятувальньники ліквідували 6 пожеж у житловому секторі.Про це інформує пресслужба ГУ ДСНС України у Волинській області.Так, о 20:37 до Служби 101 надійшло повідомлення, що горить балкон в п’ятиповерхівці на вулиці Винниченка в Луцьку. Вже о 20:43 на місце виклику прибули рятувальники двох підрозділів – 1-ої та 25-ої Державних пожежно-рятувальних частин.З’ясувалося, що горіння на балконі вдалося загасити мешканцям будинку, які кинулися на допомогу власниці помешкання. Пожежа знищила меблі та пошкодила 2 м2 конструкції балкону. Імовірно, пожежа трапилася внаслідок необережного поводження з вогнем 31-річного мешканця однієї з квартир.О 15:11 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку в селі Підгайці Луцького району. О 15:26 рятувальники локалізували горіння, о 15:30 – ліквідували. Внаслідок пожежі в одній з кімнат знищені меблі, пошкоджені стіни, підлога й 3 вікна. Рятувальникам вдалося запобігти поширенню вогню на суміжні кімнати й врятувати будинок від знищення.Імовірно, до пожежі призвело коротке замикання електропобутового приладу.У селі Будище на Ковельщині рятувальники разом з працівниками місцевої пожежної охорони села Любитів ліквідували пожежу в дерев’яному житловому будинку. Горіння, спричинене, за попередніми даними, коротким замиканням електромережі, вогнеборці локалізували об 11:40, ліквідували – о 12:10. Пожежа знищила стелю у кухні, пошкодила оздоблення стін, двері, побутову техніку й хатні речі.