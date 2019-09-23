У Підгайцях горів житловий будинок. ВІДЕО
Сьогодні, 10:15
На Волині 12 квітня рятувальньники ліквідували 6 пожеж у житловому секторі.
Про це інформує пресслужба ГУ ДСНС України у Волинській області.
Так, о 20:37 до Служби 101 надійшло повідомлення, що горить балкон в п’ятиповерхівці на вулиці Винниченка в Луцьку. Вже о 20:43 на місце виклику прибули рятувальники двох підрозділів – 1-ої та 25-ої Державних пожежно-рятувальних частин.
З’ясувалося, що горіння на балконі вдалося загасити мешканцям будинку, які кинулися на допомогу власниці помешкання. Пожежа знищила меблі та пошкодила 2 м2 конструкції балкону. Імовірно, пожежа трапилася внаслідок необережного поводження з вогнем 31-річного мешканця однієї з квартир.
О 15:11 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку в селі Підгайці Луцького району. О 15:26 рятувальники локалізували горіння, о 15:30 – ліквідували. Внаслідок пожежі в одній з кімнат знищені меблі, пошкоджені стіни, підлога й 3 вікна. Рятувальникам вдалося запобігти поширенню вогню на суміжні кімнати й врятувати будинок від знищення.
Імовірно, до пожежі призвело коротке замикання електропобутового приладу.
У селі Будище на Ковельщині рятувальники разом з працівниками місцевої пожежної охорони села Любитів ліквідували пожежу в дерев’яному житловому будинку. Горіння, спричинене, за попередніми даними, коротким замиканням електромережі, вогнеборці локалізували об 11:40, ліквідували – о 12:10. Пожежа знищила стелю у кухні, пошкодила оздоблення стін, двері, побутову техніку й хатні речі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує пресслужба ГУ ДСНС України у Волинській області.
Так, о 20:37 до Служби 101 надійшло повідомлення, що горить балкон в п’ятиповерхівці на вулиці Винниченка в Луцьку. Вже о 20:43 на місце виклику прибули рятувальники двох підрозділів – 1-ої та 25-ої Державних пожежно-рятувальних частин.
З’ясувалося, що горіння на балконі вдалося загасити мешканцям будинку, які кинулися на допомогу власниці помешкання. Пожежа знищила меблі та пошкодила 2 м2 конструкції балкону. Імовірно, пожежа трапилася внаслідок необережного поводження з вогнем 31-річного мешканця однієї з квартир.
О 15:11 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку в селі Підгайці Луцького району. О 15:26 рятувальники локалізували горіння, о 15:30 – ліквідували. Внаслідок пожежі в одній з кімнат знищені меблі, пошкоджені стіни, підлога й 3 вікна. Рятувальникам вдалося запобігти поширенню вогню на суміжні кімнати й врятувати будинок від знищення.
Імовірно, до пожежі призвело коротке замикання електропобутового приладу.
У селі Будище на Ковельщині рятувальники разом з працівниками місцевої пожежної охорони села Любитів ліквідували пожежу в дерев’яному житловому будинку. Горіння, спричинене, за попередніми даними, коротким замиканням електромережі, вогнеборці локалізували об 11:40, ліквідували – о 12:10. Пожежа знищила стелю у кухні, пошкодила оздоблення стін, двері, побутову техніку й хатні речі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Підгайцях горів житловий будинок. ВІДЕО
Сьогодні, 10:15
Митець з Рівненщини зробив вежу Луцького замку для бджіл. ФОТО
Сьогодні, 10:10
На Волині за минулу добу від коронавірусу померло 11 людей
Сьогодні, 09:47
У Луцьку на Львівській горіло 5 гектарів сухої трави
Сьогодні, 09:41