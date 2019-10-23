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Затримали чоловіка, який вбив 48-річного волинянина у селі Дерно

Затримали чоловіка, який вбив 48-річного волинянина у селі Дерно
Правоохоронці упродовж декількох годин встановили та затримали чоловіка, який у селі Дерно на Ківерцівщині вбив 48-річного волинянина.

Так, вранці 12 квітня до поліції зателефонував житель села Дерно та повідомив, що в будинку по вулиці Першотравневій виявив тіло чоловіка, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

На місце негайно виїхала слідчо-оперативна група. Під час огляду на ньому виявили тілесні ушкодження. Тіло направили для проведення судово-медичної експертизи.

Поліцейські, провівши низку слідчо-оперативних заходів, встановили, що 54-річний місцевий житель побив 48-річного потерпілого. Чоловік від отриманих травм помер.

Слідчі зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішують питання про оголошення підозри у скоєному злочині та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове слідство, під час якого з’ясують причини та обставини скоєння злочину. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.




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Теги: Дерно, вбивтво, чоловік, затримання
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