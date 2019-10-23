Затримали чоловіка, який вбив 48-річного волинянина у селі Дерно





Так, вранці 12 квітня до поліції зателефонував житель села Дерно та повідомив, що



На місце негайно виїхала слідчо-оперативна група. Під час огляду на ньому виявили тілесні ушкодження. Тіло направили для проведення судово-медичної експертизи.



Поліцейські, провівши низку слідчо-оперативних заходів, встановили, що 54-річний місцевий житель побив 48-річного потерпілого. Чоловік від отриманих травм помер.



Слідчі зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішують питання про оголошення підозри у скоєному злочині та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.



Триває досудове слідство, під час якого з’ясують причини та обставини скоєння злочину. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Правоохоронці упродовж декількох годин встановили та затримали чоловіка, який у селі Дерно на Ківерцівщині вбив 48-річного волинянина.Так, вранці 12 квітня до поліції зателефонував житель села Дерно та повідомив, що в будинку по вулиці Першотравневій виявив тіло чоловіка , - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.На місце негайно виїхала слідчо-оперативна група. Під час огляду на ньому виявили тілесні ушкодження. Тіло направили для проведення судово-медичної експертизи.Поліцейські, провівши низку слідчо-оперативних заходів, встановили, що 54-річний місцевий житель побив 48-річного потерпілого. Чоловік від отриманих травм помер.Слідчі зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішують питання про оголошення підозри у скоєному злочині та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.Триває досудове слідство, під час якого з’ясують причини та обставини скоєння злочину. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

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