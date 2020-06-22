У Луцьку рятувальники допомогли жінці, у якої стався інсульт і вона опинилась за зачиненими дверима
Сьогодні, 10:45
У Луцьку працівники служб екстреного реагування допомогли літній жінці, яка опинилася за зачиненими дверима.
Так, 12 квітня о 15:58 до Служби порятунку зателефонувала мешканка будинку на вулиці Козакова у Луцьку й повідомила, що її сусідка опинилася за зачиненими дверима власної квартири й потребує допомоги, - інформує ГУ ДСНС України у Волинській області.
На місце події спрямували рятувальників, які поверталися з ліквідації пожежі у житловому будинку в Луцькому районі. За викликом також прибули чергові екіпажі правоохоронців та працівників невідкладної медичної допомоги.
З’ясувалося, що літня жінка впала у коридорі біля вхідних дверей помешкання й не може піднятися самотужки. Щоб не демонтувати вхідні двері, рятувальники прийняли рішення пробиратися в квартиру через балкон на третьому поверсі висувною триколінною драбиною. За декілька хвилин співробітники ДСНС уже відчинили двері зсередини помешкання.
Медики, які оглянули жінку, виявили у неї ознаки інсульту, а відтак постала необхідність її негайної госпіталізації. Тож, рятувальники разом з працівниками поліції перенесли літню жінку з третього поверху до карети невідкладної медичної допомоги.
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Так, 12 квітня о 15:58 до Служби порятунку зателефонувала мешканка будинку на вулиці Козакова у Луцьку й повідомила, що її сусідка опинилася за зачиненими дверима власної квартири й потребує допомоги, - інформує ГУ ДСНС України у Волинській області.
На місце події спрямували рятувальників, які поверталися з ліквідації пожежі у житловому будинку в Луцькому районі. За викликом також прибули чергові екіпажі правоохоронців та працівників невідкладної медичної допомоги.
З’ясувалося, що літня жінка впала у коридорі біля вхідних дверей помешкання й не може піднятися самотужки. Щоб не демонтувати вхідні двері, рятувальники прийняли рішення пробиратися в квартиру через балкон на третьому поверсі висувною триколінною драбиною. За декілька хвилин співробітники ДСНС уже відчинили двері зсередини помешкання.
Медики, які оглянули жінку, виявили у неї ознаки інсульту, а відтак постала необхідність її негайної госпіталізації. Тож, рятувальники разом з працівниками поліції перенесли літню жінку з третього поверху до карети невідкладної медичної допомоги.
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