Волинянин, який до смерті побив свого 6-річного похресника у Києві, сяде у тюрму на 13 років
Сьогодні, 11:07
У Києві до 13 років позбавлення волі засудили 37–річного уродженця Волині, який вбив 6-річного хлопчика на Троєщині.
Про це інформує в пресслужбі Київської міської прокуратури.
Нагадаємо, що жахливий злочин трапився 25 червня 2020 року у квартирі по вулиці Шолом-Алейхема у Деснянському районі столиці.
Зловмисник перебував у квартирі в компанії кількох чоловіків та матері потерпілого хлопчика та вживав алкоголь. Згодом чоловік пішов до сусідньої кімнати, де знаходилися діти господарки - хлопчики 6-ти та 9-ти років. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, чоловік схопив молодшого хлопчика та почав завдавати йому численних ударів по різним частинам тіла, спричинивши тяжкі тілесні ушкодження у вигляді відкритої черепно-мозкової травми, множинних переломів, забоїв внутрішніх органів тощо.
Внаслідок вказаних ушкоджень хлопчик помер у лікарні. Його 9-річного брата вилучили з сім’ї працівники Служби у справах дітей та сім'ї Деснянської РДА.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує в пресслужбі Київської міської прокуратури.
Нагадаємо, що жахливий злочин трапився 25 червня 2020 року у квартирі по вулиці Шолом-Алейхема у Деснянському районі столиці.
Зловмисник перебував у квартирі в компанії кількох чоловіків та матері потерпілого хлопчика та вживав алкоголь. Згодом чоловік пішов до сусідньої кімнати, де знаходилися діти господарки - хлопчики 6-ти та 9-ти років. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, чоловік схопив молодшого хлопчика та почав завдавати йому численних ударів по різним частинам тіла, спричинивши тяжкі тілесні ушкодження у вигляді відкритої черепно-мозкової травми, множинних переломів, забоїв внутрішніх органів тощо.
Внаслідок вказаних ушкоджень хлопчик помер у лікарні. Його 9-річного брата вилучили з сім’ї працівники Служби у справах дітей та сім'ї Деснянської РДА.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У зоні ООС загинув український військовий, ще двоє – поранені
Сьогодні, 11:30
Волинянин, який до смерті побив свого 6-річного похресника у Києві, сяде у тюрму на 13 років
Сьогодні, 11:07
У Луцьку рятувальники допомогли жінці, у якої стався інсульт і вона опинилась за зачиненими дверима
Сьогодні, 10:45
Затримали чоловіка, який вбив 48-річного волинянина у селі Дерно
Сьогодні, 10:26