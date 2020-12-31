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Волинянин, який до смерті побив свого 6-річного похресника у Києві, сяде у тюрму на 13 років

Волинянин, який до смерті побив свого 6-річного похресника у Києві, сяде у тюрму на 13 років
У Києві до 13 років позбавлення волі засудили 37–річного уродженця Волині, який вбив 6-річного хлопчика на Троєщині.

Про це інформує в пресслужбі Київської міської прокуратури.

Нагадаємо, що жахливий злочин трапився 25 червня 2020 року у квартирі по вулиці Шолом-Алейхема у Деснянському районі столиці.

Зловмисник перебував у квартирі в компанії кількох чоловіків та матері потерпілого хлопчика та вживав алкоголь. Згодом чоловік пішов до сусідньої кімнати, де знаходилися діти господарки - хлопчики 6-ти та 9-ти років. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, чоловік схопив молодшого хлопчика та почав завдавати йому численних ударів по різним частинам тіла, спричинивши тяжкі тілесні ушкодження у вигляді відкритої черепно-мозкової травми, множинних переломів, забоїв внутрішніх органів тощо.

Внаслідок вказаних ушкоджень хлопчик помер у лікарні. Його 9-річного брата вилучили з сім’ї працівники Служби у справах дітей та сім'ї Деснянської РДА.

Волинянин, який до смерті побив свого 6-річного похресника у Києві, сяде у тюрму на 13 років

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Теги: вбивство, хлопчик, Київ, суд, вирок
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