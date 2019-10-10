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У зоні ООС загинув український військовий, ще двоє – поранені

У зоні ООС загинув український військовий, ще двоє – поранені
Від початку доби в районі проведення операції Об'єднаних сил один український військовослужбовець загинув і двоє поранені.

Про це повідомляє пресслужба штабу Операції Об’єднаних сил на сторінці у фесбуці.

Так, станом на 7 годину ранку, 13 квітня, російсько-окупаційні війська 2 рази порушили режим припинення вогню, з яких 1 - обстріл позицій українських захисників та 1 - перетин лінії розмежування ворожим БПЛА.

За інформацією пресслужби, в районі населеного пункту Майорське, БПЛА противника перетнув лінію розмежування і здійснив скидання гранат на позиції підрозділів ЗСУ, внаслідок чого один військовослужбовець отримав поранення, несумісне з життям. Ще 2 військовослужбовці зі складу об’єднаних сил отримали поранення. Воїнам надали медичну допомогу та доправили до лікувального закладу.


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Теги: ООС, Донбас, солдат, смерть, військовий
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