У зоні ООС загинув український військовий, ще двоє – поранені
Сьогодні, 11:30
Від початку доби в районі проведення операції Об'єднаних сил один український військовослужбовець загинув і двоє поранені.
Про це повідомляє пресслужба штабу Операції Об’єднаних сил на сторінці у фесбуці.
Так, станом на 7 годину ранку, 13 квітня, російсько-окупаційні війська 2 рази порушили режим припинення вогню, з яких 1 - обстріл позицій українських захисників та 1 - перетин лінії розмежування ворожим БПЛА.
За інформацією пресслужби, в районі населеного пункту Майорське, БПЛА противника перетнув лінію розмежування і здійснив скидання гранат на позиції підрозділів ЗСУ, внаслідок чого один військовослужбовець отримав поранення, несумісне з життям. Ще 2 військовослужбовці зі складу об’єднаних сил отримали поранення. Воїнам надали медичну допомогу та доправили до лікувального закладу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба штабу Операції Об’єднаних сил на сторінці у фесбуці.
Так, станом на 7 годину ранку, 13 квітня, російсько-окупаційні війська 2 рази порушили режим припинення вогню, з яких 1 - обстріл позицій українських захисників та 1 - перетин лінії розмежування ворожим БПЛА.
За інформацією пресслужби, в районі населеного пункту Майорське, БПЛА противника перетнув лінію розмежування і здійснив скидання гранат на позиції підрозділів ЗСУ, внаслідок чого один військовослужбовець отримав поранення, несумісне з життям. Ще 2 військовослужбовці зі складу об’єднаних сил отримали поранення. Воїнам надали медичну допомогу та доправили до лікувального закладу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У зоні ООС загинув український військовий, ще двоє – поранені
Сьогодні, 11:30
Волинянин, який до смерті побив свого 6-річного похресника у Києві, сяде у тюрму на 13 років
Сьогодні, 11:07
У Луцьку рятувальники допомогли жінці, у якої стався інсульт і вона опинилась за зачиненими дверима
Сьогодні, 10:45