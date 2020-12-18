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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Для чого вимірюють сатурацію хворим на ковід та чому треба її контролювати: пояснення волинської лікарки

Для чого вимірюють сатурацію хворим на ковід та чому треба її контролювати: пояснення волинської лікарки
Лікар-анестезіолог, завідувач відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії ЦРЛ Ковельського МТМО Тетяна Приходько розповіла, для чого вимірюють сатурацію при COVID-19 і чому важливо її контролювати.

Про це йдеться на сторінці Ковельського МТМО у фейсбуці.

Зважаючи на погіршення ситуації із поширенням коронавірусної інфекції, важливо контролювати сатурацію, тобто рівень кисню в крові, каже Тетяна Приходько. Але варто пам’ятати, що до зниження сатурації призводить будь-яка легенева або серцево-легенева недостатність. Тому рівень кисню в крові не є діагностичним критерієм при визначенні COVID-19.

Показник сатурації у здорової людини має бути 95-99%. Але у пацієнтів з хронічними захворюваннями легень чи серцево-судинною недостатністю сатурація може бути 92-94%. За словами лікарки, це для них це - норма.

Низький показник сатурації (до 92-93%) є одним із важливих критеріїв для госпіталізації хворого. Йому необхідно проводити кисневу терапію. Але варто звернути увагу, що кисень – це теж ліки, які вимагають суворого дозування, у залежності від потреб пацієнта - від 40% до 100%. Це можуть бути кисневі концентратори або апарати ШВЛ.

Нині у ЦРЛ Ковельського МТМО кисневу терапію отримують 40 пацієнтів. П'ятеро - на апаратах штучної вентиляції легень.

Вчасна киснева підтримка у випадках легеневої недостатності є вкрай необхідною, наголошує Приходько. Адже, коли падає насиченість крові киснем – це дуже небезпечний процес. Гіпоксія (кисневе голодування) спричинює ряд патологічних реакцій, які ще більше погіршують стан хворого, аж до летальних випадків.

"Аби вчасно діагностувати захворювання, важливо контролювати рівень кисню в крові. Найпростіше у домашніх умовах це можна зробити за допомогою пульсоксиметра, придбавши його в аптеці. Користуючись цим приладом, дотримуйтесь інструкції, аби показник був правильним", - зазначила вона.

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Теги: коронавірус, сатурація, медицина
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