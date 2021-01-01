Гвардійський кінолог та службовий пес, які розшукали зниклого 7-річного хлопчика з Волині, отримали нагороди
Сьогодні, 12:01
За допомогу у розшуку хлопчика гвардійський кінолог та службова собака отримали нагороди.
Подяку та цінний подарунок (наручний годинник) отримав сьогодні, 13 квітня, кінолог військової частини 1141 НГУ сержант Денис Тимченко, а його напарниця, службова вівчарка Ніка - корм для собак. Вручив нагороди заступник начальника ГУ Національної поліції у Волинській області Сергій Козак, - інформує пресслужба Військової частини 1141 Національної гвардії України м. Луцьк.
Він подякував командирові частини підполковнику Василю Гуртовському за тісну співпрацю, а бійцям за сумлінну службу та успішне виконання завдання зі встановлення місцезнаходження малолітньої дитини, яка потрапила в небезпечне для життя середовище.
Нагадаємо, 8 квітня гвардійська вівчарка Ніка разом з кінологом Денисом Тимченко допомогли розшукати зниклого 7-річного жителя села Холонів Горохівського району. Декілька годин шукали хлопчика поліцейські, нацгвардійці та мешканці села. Другокласник Матвійко понад 15 годин блукав незнайомою місцевістю. В очереті поблизу болота, за десять кілометрів від дому, він провів усю ніч. Там його і знайшли.
Д слова, Матвія разом зі старшим братом на три місяці забрали від матері. Таке рішення ухвалили на комісії після того, як розшукували хлопчика усім селом.
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Подяку та цінний подарунок (наручний годинник) отримав сьогодні, 13 квітня, кінолог військової частини 1141 НГУ сержант Денис Тимченко, а його напарниця, службова вівчарка Ніка - корм для собак. Вручив нагороди заступник начальника ГУ Національної поліції у Волинській області Сергій Козак, - інформує пресслужба Військової частини 1141 Національної гвардії України м. Луцьк.
Він подякував командирові частини підполковнику Василю Гуртовському за тісну співпрацю, а бійцям за сумлінну службу та успішне виконання завдання зі встановлення місцезнаходження малолітньої дитини, яка потрапила в небезпечне для життя середовище.
Нагадаємо, 8 квітня гвардійська вівчарка Ніка разом з кінологом Денисом Тимченко допомогли розшукати зниклого 7-річного жителя села Холонів Горохівського району. Декілька годин шукали хлопчика поліцейські, нацгвардійці та мешканці села. Другокласник Матвійко понад 15 годин блукав незнайомою місцевістю. В очереті поблизу болота, за десять кілометрів від дому, він провів усю ніч. Там його і знайшли.
Д слова, Матвія разом зі старшим братом на три місяці забрали від матері. Таке рішення ухвалили на комісії після того, як розшукували хлопчика усім селом.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Я шашлики хотів зробити», – другокласник з Волині, якого знайшли в болоті. ВІДЕО
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