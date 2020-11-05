Волинянин купив бензопилу, а натомість отримав чохол з муляжем
Сьогодні, 12:13
У Луцькому районі волинянин придбав неіснуючу бензопилу.
Пригода трапилася учора, 12 квітня, у селі Забороль Луцького району, йдеться на сайті ГУНП у Волинській області.
Зловмисник, під приводом продажу бензопили, заволодів грошима 72-річного місцевого жителя. Постраждалий віддав незнайомцеві 10 тис. грн, а взамін отримав чохол з муляжем бензопили.
Оперативники встановили, що до вчинення кримінального правопорушення причетний 30-річний житель Луцька.
Досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, триває. Проводяться необхідні слідчі дії.
Фото - ілюстративне
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Пригода трапилася учора, 12 квітня, у селі Забороль Луцького району, йдеться на сайті ГУНП у Волинській області.
Зловмисник, під приводом продажу бензопили, заволодів грошима 72-річного місцевого жителя. Постраждалий віддав незнайомцеві 10 тис. грн, а взамін отримав чохол з муляжем бензопили.
Оперативники встановили, що до вчинення кримінального правопорушення причетний 30-річний житель Луцька.
Досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, триває. Проводяться необхідні слідчі дії.
Фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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