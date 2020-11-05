Волинянин купив бензопилу, а натомість отримав чохол з муляжем





Пригода трапилася учора, 12 квітня, у селі Забороль Луцького району,



Зловмисник, під приводом продажу бензопили, заволодів грошима 72-річного місцевого жителя. Постраждалий віддав незнайомцеві 10 тис. грн, а взамін отримав чохол з муляжем бензопили.



Оперативники встановили, що до вчинення кримінального правопорушення причетний 30-річний житель Луцька.



Досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, триває. Проводяться необхідні слідчі дії.



Фото - ілюстративне



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