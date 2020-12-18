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У пасажирів мікроавтобуса, який їхав з Польщі, знайшли підроблені ПЛР-тести

У пасажирів мікроавтобуса, який їхав з Польщі, знайшли підроблені ПЛР-тести
У пункті пропуску «Краківець», що на кордоні з Польщею, прикордонники виявили 7 підроблених довідок про проходження ПЛР-тестування на COVID-19.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Усі вони були надані для контролю громадянами України, пасажирами мікроавтобуса марки Mercedes, який їхав на в’їзд в Україну з Польщі.

Під час перевірки наданих результатів тестів інспектори прикордонного контролю засумнівався у їх дійсності. В ході ретельнішого дослідження прикордонники встановили, що бланки суттєво відрізняються від оригіналу, а також встановили, що під час зчитування QR-коду всіх бланків надавалася інформація про одного пацієнта клініки, громадянина Румунії, більше того – на бланку тексту час видачі результатів ще не настав.

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Теги: кордон з Польще, фальшиві довідки, ПЛР-тести
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