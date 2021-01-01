Де на Волині та у Луцьку зокрема будуть відключати світло 14 квітня
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 14 квітня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
с. Суходоли: дорога Нововолинськ-Володимир-Волинський (вул. Нововолинська) Магазин
с. Суходоли: дорога Нововолинськ-Володимир-Волинський (вул. Нововолинська) 16-34, Шкільна 1-31, 2-40,
2 КТП-105
09:00-17:00 с. Фалемичі: Свято-Покровська громада УПЦ КП Церква Володимир-Волинське територіальне медичне об'єднання ФАП с. Фалемичі: вул.Залізнична
3
09:00-17:00 с. Селиськи: ПАТ "Волиньгаз" Філія Володимир-Волинське УГГ СКЗ с. Селиськи: вул. Садова 1-27,4-30,
4 ПЛ-0.4 Л-2
КТП-376
09:00-17:00 с. Свійчів (Вандиволя): вул. Вандиволя 25-31,22-32,
5 ПЛ-0.4 Л-1
КТП-215
09:00-17:00 с. Суходоли: вул. Незалежності 12-52, 27-51
6 ПЛ-0.4 Л-2
КТП-210
09:00-17:00
с. Руснів: вул. Березова 2-8, 1,5,13, Набережна 1-3, 2-20
7 ПЛ-0.4 Л-1
ЗТП-54
09:00-17:00 м. Володимир-Волинський: ТзОВ ПВКФ "Провізор" аптека № 29" Провізор" ФОП Петрик Любов Остапівна Магазин " Арго " Свято-Миколаївська громада УПЦ Миколаївська церква2 ТзОВ "Володимир-Волинський хлібозавод" кіоск № 14 в. Ковель, ФОП Гнатюк Ірина Іванівна Магазин "Жу-жу", ФОП Федчун Наталія Романівна кіоск "Юніленд" ФОП Станько Олена Володимирівна Магазин "Карат" ФОП Плющ Наталія Миколаївна Аптека, ФОП Войтинська Світлана Іванівна Магазин – бар, ТзОВ "Новинка"Ательє КП"Полігон"вуличне освітлення м. Володимир-Волинський: вул. Ковельська 24-36,44, Крилова 3-15,4-16. Кунцевича 3-19,2-12, Миколаївська 15-23,18,22, Шухевича 6,8,5,
Горохівський район
1. 9:00 – 17:00
Перемильська сільська рада
с. Перемиль:
вул. Молодіжна,
Шкільна, вул. Перемоги
Іваничівський район
1. 9:30-16:30
с.Кропивщина провулок №2 буд.17-26
2. 9:30-16:30
склад мінеральних добрів ФО Морзюк,склад ТзОВ Пятидні с.Волиця Колона вул.Молодіжна 1-33
Камінь-Каширський район
1. КТП-201 09:00 - 17:00 Бар Тоболи, магазин Людмила, магазин продовольчих. с. Тоболи, вул. Янівська.
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1 ЩТП-379 09:00 - 17:00 с. Осівці, вул. Молодіжна.
3. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-220 09:00 - 17:00 Котельня, АТС, сільська рада, ФОП Дрипа Анатолій Степанович (магазин), амбулаторія. с. Карасин, Молодіжна.
4. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-53 13:00 - 16:30 с. Видерта, вул. Ватутіна (частково), вул. Дев’ятого Травня, вул. Корнійчука (частково), вул.Крупської.
5. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-53 09:30 - 15:30 с. Видерта, вул. Крупської.
Ківерцівський район
1. 8:30-17:00
ФОП Мазур С.Є. - магазин
с. Борохів - дитячий садок, школа
с. Вишнів - дитячий садок, школа, церква
ТзОВ "Астеліт" – мобільна база
ФОП Зотова С.В. - комплекс 101 км
ФОП Олешко Є.С. - млин с. Вишнів – повністю
с. Борохів - частково
2. 8:30-17:00
с. Дерно
вул. Першотравнева - частково
вул. Ставківська,
3 ПЛ0,4 кВ від КТП-140 8:30-17:00 м.Ківерці
вул.Холмська - частково
4 ПЛ 10 кВ Л84-01 8:30-17:00 ДП "Мисливське господарство `Звірівське`
5 ПЛ0,4 кВ від КТП-234 8:30-17:00 Ферм.госп. Пашкевича
Громада ЄХБ – дім молитви с.Мощаниця - частково
6. 10:00-16:00
с. Прилуцьке – с/рада, школа, медпункт, церква
ФОП Мороз А.А. - магазин с. Прилуцьке - частково
Ковельський район
1. 9:00-17:00
Дрозднівська сільська роада
ТзОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Каскад», Свято-Михайлівська громада Української православної церкви с.Дроздні
2. 9:00-17:00
ФОП Романчук Р.М,ФО Товстенюк Л.А
Акціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи «ВОЛИНЬГАЗ»
ТзОВ «Торгово-будівельне підприємство «Альянс»
Ковельський міжгосподарський комбікормовий завод м.Ковель, вул.Дунаєвського; вул.Брестська; вул.Кутузова
3. 9:00-17:00
Сільськогосподарське ТзОВ «КОЛОС»
Поворська сільська рада, ФОП Дерев 'янчук Г.І
Релігійна громада Святого апостола Євангеліста Іоана, ФОП Бахарєва Є.В,Волинська дирекція АТ «УКРПОШТА», Ковельське МТМО
ТзОВ «ЛІСТРАНСБУД», Повурське споживче товариство,ФО Боровик В.В,ФО Лисиця О.Г,ФОП Дерев'янчук В.І с.Озерне
с.Гулівка
с.Заячівка
4.
ПЛ-10кВ від КТП№405
9:00-17:00 ТзОВ «Ковельський хлібокомбінат»
Ковельське МТМО,ФОП Герасимчук С.В
ТзОВ «Ковельський хлібокомбінат»
Ковельське МТМО,ФОП Герасимчук С.В
«Екотепло»,Пошта,ПЦО,Котельня, Будинок вчителя м.Ковель, вул..О.Пчілки вул.Незалежності,94
5.
ПЛ-0,4кВ відКТП№422
9:00-17:00 ФОП Лисюк І.Г,ФОП Демчук Н.М
ФОП Мороз Л.В,ФОП Солов"янчук О.Б
УКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської міської ради,ФОП Ясашний В.В М.Ковель, вул.Шишкіна; вул..Грабовського; вул. Симоненка; вул.Шептицького; вул.С.Бойка;
Локачинський район
1. для ремонту
ПР-10 КТП-16, ПР-10 КТП-59 09:00 – 17:00 ФЕМ смт.Локачі, забійний цех смт.Локачі, ДНЗ с.Крухиничі, школа с.Павловичі, ФАП с.Війниця, ДНЗ с.Губин смт.Локачі вул.Відродження і прилеглі, с.Крухиничі, с.Михайлівка, с.Павловичі, с.Війниця вул.Миру, вул.Гуменюка, вул.1Травня, вул.Луцька (в напрямку с.Губин), вул.8Березня і прилеглі, с.Губин, с.Тумин
2. ПЛ-0,4кВ Л1 від ЩТП-9 для чистки траси ПЛ 09:00 – 17:00 с.Н.Загорів вул.Садова, вул.Молодіжна і прилеглі
місто Луцьк
1. 09:00-20:00
Магазин «Хозтовари»
МП «Марка», агрофірма «Заповіт»
Магазин «Автотурист», Платна Автостоянка
Шиномонтаж, ФОП»Назарук»
вул. Рівненська 54-60
вул. Електроапаратна
вул, Зв'язківців(частково)
2.
09:00-16:00
Магазин «Хозтовари», МП Марка», Fгрофірма «Заповіт», Магазин «Автотурист», Gлатна Автостоянка, Iиномонтаж, ФОП Назарук
Ремпобуттехніка, АТЗТ «Свкмон-Волинь»
Служба автомобільних доріг вул. Рівненська 54-60
вул. Електроапаратна
вул, Зв:язківців(частково)
3 ТП-284
ПЛ-0.4кВ Л-2 Авт№2
Капремонт 9:00-17:00
вул.Ковельська 104-122,
вул.Милушська, вул.Матросова
вул.Ясенова, вул.Соснова
вул.Путінцева
4
10:00-17:00
вул.Березова
вул.Боголюбська 48
пров.Слави
вул.Щаслива, 6
Луцький район
1. 10:00 – 17:00
ПАТ "Електротермометрія" (Табір „Орлятко”), ДП ”ЕДГ ЕЛІТА” (бригада), ТзОВ "Пролісок", ТзОВ „Аміна-Волинь” (ресторан "Зелений гай"), ФОП Гольонко В.Г., КП "РОКИНІ" (Артсвердловина), Луцьке СКАП „Луцькспецкомунтранс” (сміттєзвалище), с/р Рокині (с. Брище та с. Буків), "КЛІАР-ЕНЕРДЖІ" (електростанція) с. Брище, с. Буків
2. 09:30 – 17:00
ФОП Гарбарук О.О. – магазин, Теремнівське СТ – магазин, ФОП Курбанова В.В. – магазин, ОК «Оселя на Центральній» - гуртожиток
ФОП Волинець Ю.О. - мед.центр
ФОП Даниленко О.О. – готель, ФОП Михальчук О.Ф. – буд.майданчик,Церква с. Липини
Артсвердловина с. Липини,
ФОП Гнездецький В.В. - цех с. Липини, вул. Шевченка, Центральна, Ветеранів
3 ПЛ-10 кВ Л-132 до ЛР-115 (КТП-550, 450 (Луцьк місто), , 622, , 669, 670, 680, 766,803) 10:00-17:00 СТ "Нива"(с.В.Омеляник), Житловий масив "вул.Боголюбська"(с.Тарасово), житловий будинок Бредихіна І.В., житловий будинок Круглій, ОК "Тарасівський-18"
с. Зміїнець вул. Старицького
Любомльський та Шацький райони
КТП-312 8:00-18:00 АТС с.Самійличі
ТОВ.З ОБМЕЖ.ВІДПОВ, "ІМ.БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО" с Самійличі
КТП-235 8:00-18:00 Поч.школа с.Самійличі
Стол.шк.Самійличі
с Самійличі
4 КТП-84 8:00-18:00
с Висоцьк
5 КТП-48 8:00-18:00 ПП "Науковий дослідно-селекційний центр "Соя Поліс, Савка Олександр Георгійович с Вишнів
Любешівський район
1. 10:00-17:00
с. Мукошин вул. Поліська, Суворова
2. 10:00-16:00
Любешівське ЛМГ База;
ДП Сертифікації насіння Зерносклад, майстерня; МТС; Магазини; Клуб; Дитячий садок; Столярний цех; Холодильна установка; смт. Любешів
вул. Незалежності (частково)
с. Вязівне (частково)
с. Деревок
3. 10:00-17:00
Меблевий цех
с. Вязівне (частково)
Маневицький район
1. 10:00-17:00
КТП-16, с. Оконськ - Підприємство по птахівництву (ферма), Філія "Маневицький автодор" (автостоянка), Приватне акціонерне товариство "Киїстар", Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА".
КТП-17 - ТзОВ"Науково-виробничий центр "Форель", ФОП Якубовська В.В. (кафе «Криничка»), ДП "Маневицьке лісове господарство" (лісництво).
КТП-18 - Маневицьке споживче товариство (магазин), Молитовний будинок.
КТП-19 - ФОП Семенюк С.П. (ларьок), ФОП Ткачук Тетяна Андріївна (кіоск), Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-116, смт. Маневичі - ФОП Мельник Сергій Григорович (магазин).
КТП-230, с. Оконськ - Приватне підприємство "Укр-Петроль" (АЗС), ТзОВ фірма "Журавлина" (АЗС), УДАІ УМВС України у Волинській області (пост ДПС), ДП "Маневицьке лісове господарство" (лісництво). КТП-255. КТП-279 - ФОП Федорчук Людмила Михайлівна (кафе «Околиця»).
ЗТП-328 - Оконська сільська рада (дитячий садок), Управління з питань ЦЗ ОДА (контора).
КТП-428 - Районний відділ освіти (школа).
ЩТП-449 - ФОП Сьомак Марія Юріївна (торгівельний кіоск). КТП-452.
КТП-454 - ФОП Басюк Ірина Богданівна.
КТП-469, смт. Маневичі.
КТП-474, с. Оконськ - ТзОВ "Автомагістраль-Південь"КТП-486 - ТзОВ"Науково-виробничий центр "Форель" (будівельний майданчик). смт.Маневичі
вул. Мохова;
вул. Східна 11-24;
вул. Крилова;
вул. Яблунева;
вул. І. Богуна.
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-330 10:00-17:00 ФОП Троцька Н.Ф. (пекарня). с. Старий Чорторійськ
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-43, Л-4 10:00-17:00 ДП "Маневицьке лісове господарство" (лісництво) с. Карасин
4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-194, Л-2 10:00-17:00 ФОП Чубай Ю.Я. (ларьок) с. Ситниця.
місто Нововолинськ
1. 9:00-17:00
м.Нововолинськ Кіоск ФОП Коваль Г.А. вул.Перемоги м.Нововолинськ вул.Шопена 9,2-20, вул.Мазепи, Героїв Крут, Ломоносова 1-5,2, 7-11,6-10; Кисиля 1-3а,2-12
Ратнівський район
1. ЗТП-306 11:00 - 15:00 с.Оріхово
2. КТП-362 10:00 - 16:00 ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ СВИДУНОВИЧ МИКОЛА ЛУКИЧ Магазин промислово-продовольчих товарів с. Гірники с.Гірники
3. ПЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-413 09:30 - 16:00 с.Самари
4. ПЛ-10 кВ л.75-03 10:00 - 17:00 Школа, Дитячий Садок, Магазин «У Корика» «Тайнет» , Лісництво. с.Броди
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4кВ КТП-36120 9:00-17:00 с. Романів, вул. Лісова
2
ПЛ-0,4кВ ТП-36211
9:00-17:00
с.Береськ, дитячий садок,церква ,
поштове відділення с.Береськ, вул.Миру, Молодіжна Л.Українки Жовтнева, Радянська
3 ПЛ-0,4кВ ТП-36221 9:00-17:00 с. Уляники, вул. Сибірська,
4
КТП-36056
9:00-17:00 с.Берегове, церква
Ф/Г Куденчук корівник
Ф/Г Куденчук артсвердловина с.Берегове, вул.Набережна, буд.12-36,27-77
5
ПЛ-0,4кВ ТП-468
9:00-17:00 м.Рожище, вул.Світанкова,
6
ПЛ-10кВ Л71-03
9:00-17:00 с.Мильськ, ФОП Лавринюк Л.В. торговий кіоск
ФОП Шепелюк Г.В. магазин, поштове відділення , будинок культури,дитячий садок,школа
шкільна котельня, с.Мирославка (повністю)
с.Забара, (повністю)
с.Мильськ, (повністю)
7 ПЛ-0,4кВ ТП-36233 9:00-17:00 м.Рожище, вул.Сухарєва
.Набережна.
8
ПЛ-0,4кВ ТП-36040
9:00-17:00 с.Переспа, млин,ветдільниця
ФОП Хомич Р.М. картоплесховище Шваліковський О.М. виробнича база с.Переспа, вул.Радянська,
Червоноармійська, буд. 2-24, 1-9 Гайова, Квітнева,
9
КТП-36041
9:00-17:00 с.Переспа, ФОП Орлюк І.А.торговий павільйон
ФОП Ішмурат Т.М. ковбасний цех ФОП Оганесян Ю.Л. магазин-бар, ФОП Бастрон С.І. магазин
ФОП Новак Л.М. торговий павільйон
ФОП Підхомна З.Д. виробниче приміщення
ФОП Савенко В.В. торовий павільйон
ФОП Макар В. бар с.Переспа, вул.Радянська, Спортивна
10 ПЛ-10кВ Л43-02 9:00-17:00 с.Берегове (повністю), с.Духче шкільна майстерня, ФАП, клуб, магазини, ППМ. с.Сокіл кар’єр.
с.Мильськ овочесховище, корівник, млин, пилорама. с.Берегове (повністю).
с.Духче вул.Миру, Жовтнева, Тиха, Набережна, Травнева..
Старовижівський район
1 КТП-58 10:00 - 17:00. с Дубечне
вул: Лугова, Весняна, Колгоспна, Робітнича, Незалежності.
2 КТП-227 Л-1 10:00 - 17:00. .с Мокре Хутір Язвина.
Турійський район
1. 11:00-15:00
с.Купичів вул.Молодіжна
2. 12:00-17:00
ФОП Зінюк Т.В.- ресторан «Зустріч»,ФОП Ковальчук,Толстов,Столярчук, Олеярник,Бевзова, Пацерук, Ковальчук, Мисилюк, Федорук, Іванюк, Полянський, Головчак, Жук, Оніщук, Киричук, Токарська, Міхайлуц-магазин, глядацький зал, ФОП Печоха- пекарня, БК, церква, госпдвір УЖКГ, водокачка, котельня, ФОП Сукач- лазня,ФОП Маринюк – пункт прийому молока, Луківська с/р – адмінприміщення, ПТУ-22 – гуртожиток, млин, підсобне господ, АТС, пошта, школа, кухня, ФОП Зінюк Т.В.- маг. «Артеміда», ППЧ, дит.садок, насосна, дім молитви, ФОП Куць- магазин, Льононасінева, Укрзалізниця- водокачка,резерв, ФОП «Печоха»- кафе «Мрія» смт.Луків вул.Грушевського, Миру, Шевченка, Жовтнева, Ковельська, С.Наливайка, Незалежності, 1-го Травня, І.Франка, Лящука, Садова, Паркова, О.Пчілки, Молєва, Заводська, Кузніцова, Робітнича, Залізнична, Ватутіна
3 ПЛ-0,4кВ
КТП-19 Л-2 10:00-16:30 ФОП Вакулюк І.С.- торговий кіоск с.Обеніжи вул.Крисюка
4 ПЛ-0,4кВ
КТП-102Л-3,4,5 10:00-12:00 ФОП Зінюк Т.В.- ресторан «Зустріч»,ФОП Ковальчук,Толстов,Столярчук, Олеярник,Бевзова, Пацерук, Ковальчук, Мисилюк, Федорук, Іванюк, Полянський, Головчак, Жук, Оніщук, Киричук, Токарська, Міхайлуц-магазин, глядацький зал, ФОП Печоха- пекарня, БК, церква смт.Луків вул. Грушевського, Миру, Шевченка, Жовтнева, Ковельська,
5 ПЛ-0,4кВ
КТП-39 10:00-16:30 с.Турія
6 ПЛ-0,4кВ
КТП-95 Л-1 11:00-13:00 ФОП Бурий Н.А.- магазин, СКЗ с.Соловичі вул.Зелена, Шевчанка
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Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
с. Суходоли: дорога Нововолинськ-Володимир-Волинський (вул. Нововолинська) Магазин
с. Суходоли: дорога Нововолинськ-Володимир-Волинський (вул. Нововолинська) 16-34, Шкільна 1-31, 2-40,
2 КТП-105
09:00-17:00 с. Фалемичі: Свято-Покровська громада УПЦ КП Церква Володимир-Волинське територіальне медичне об'єднання ФАП с. Фалемичі: вул.Залізнична
3
09:00-17:00 с. Селиськи: ПАТ "Волиньгаз" Філія Володимир-Волинське УГГ СКЗ с. Селиськи: вул. Садова 1-27,4-30,
4 ПЛ-0.4 Л-2
КТП-376
09:00-17:00 с. Свійчів (Вандиволя): вул. Вандиволя 25-31,22-32,
5 ПЛ-0.4 Л-1
КТП-215
09:00-17:00 с. Суходоли: вул. Незалежності 12-52, 27-51
6 ПЛ-0.4 Л-2
КТП-210
09:00-17:00
с. Руснів: вул. Березова 2-8, 1,5,13, Набережна 1-3, 2-20
7 ПЛ-0.4 Л-1
ЗТП-54
09:00-17:00 м. Володимир-Волинський: ТзОВ ПВКФ "Провізор" аптека № 29" Провізор" ФОП Петрик Любов Остапівна Магазин " Арго " Свято-Миколаївська громада УПЦ Миколаївська церква2 ТзОВ "Володимир-Волинський хлібозавод" кіоск № 14 в. Ковель, ФОП Гнатюк Ірина Іванівна Магазин "Жу-жу", ФОП Федчун Наталія Романівна кіоск "Юніленд" ФОП Станько Олена Володимирівна Магазин "Карат" ФОП Плющ Наталія Миколаївна Аптека, ФОП Войтинська Світлана Іванівна Магазин – бар, ТзОВ "Новинка"Ательє КП"Полігон"вуличне освітлення м. Володимир-Волинський: вул. Ковельська 24-36,44, Крилова 3-15,4-16. Кунцевича 3-19,2-12, Миколаївська 15-23,18,22, Шухевича 6,8,5,
Горохівський район
1. 9:00 – 17:00
Перемильська сільська рада
с. Перемиль:
вул. Молодіжна,
Шкільна, вул. Перемоги
Іваничівський район
1. 9:30-16:30
с.Кропивщина провулок №2 буд.17-26
2. 9:30-16:30
склад мінеральних добрів ФО Морзюк,склад ТзОВ Пятидні с.Волиця Колона вул.Молодіжна 1-33
Камінь-Каширський район
1. КТП-201 09:00 - 17:00 Бар Тоболи, магазин Людмила, магазин продовольчих. с. Тоболи, вул. Янівська.
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1 ЩТП-379 09:00 - 17:00 с. Осівці, вул. Молодіжна.
3. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-220 09:00 - 17:00 Котельня, АТС, сільська рада, ФОП Дрипа Анатолій Степанович (магазин), амбулаторія. с. Карасин, Молодіжна.
4. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-53 13:00 - 16:30 с. Видерта, вул. Ватутіна (частково), вул. Дев’ятого Травня, вул. Корнійчука (частково), вул.Крупської.
5. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-53 09:30 - 15:30 с. Видерта, вул. Крупської.
Ківерцівський район
1. 8:30-17:00
ФОП Мазур С.Є. - магазин
с. Борохів - дитячий садок, школа
с. Вишнів - дитячий садок, школа, церква
ТзОВ "Астеліт" – мобільна база
ФОП Зотова С.В. - комплекс 101 км
ФОП Олешко Є.С. - млин с. Вишнів – повністю
с. Борохів - частково
2. 8:30-17:00
с. Дерно
вул. Першотравнева - частково
вул. Ставківська,
3 ПЛ0,4 кВ від КТП-140 8:30-17:00 м.Ківерці
вул.Холмська - частково
4 ПЛ 10 кВ Л84-01 8:30-17:00 ДП "Мисливське господарство `Звірівське`
5 ПЛ0,4 кВ від КТП-234 8:30-17:00 Ферм.госп. Пашкевича
Громада ЄХБ – дім молитви с.Мощаниця - частково
6. 10:00-16:00
с. Прилуцьке – с/рада, школа, медпункт, церква
ФОП Мороз А.А. - магазин с. Прилуцьке - частково
Ковельський район
1. 9:00-17:00
Дрозднівська сільська роада
ТзОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Каскад», Свято-Михайлівська громада Української православної церкви с.Дроздні
2. 9:00-17:00
ФОП Романчук Р.М,ФО Товстенюк Л.А
Акціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи «ВОЛИНЬГАЗ»
ТзОВ «Торгово-будівельне підприємство «Альянс»
Ковельський міжгосподарський комбікормовий завод м.Ковель, вул.Дунаєвського; вул.Брестська; вул.Кутузова
3. 9:00-17:00
Сільськогосподарське ТзОВ «КОЛОС»
Поворська сільська рада, ФОП Дерев 'янчук Г.І
Релігійна громада Святого апостола Євангеліста Іоана, ФОП Бахарєва Є.В,Волинська дирекція АТ «УКРПОШТА», Ковельське МТМО
ТзОВ «ЛІСТРАНСБУД», Повурське споживче товариство,ФО Боровик В.В,ФО Лисиця О.Г,ФОП Дерев'янчук В.І с.Озерне
с.Гулівка
с.Заячівка
4.
ПЛ-10кВ від КТП№405
9:00-17:00 ТзОВ «Ковельський хлібокомбінат»
Ковельське МТМО,ФОП Герасимчук С.В
ТзОВ «Ковельський хлібокомбінат»
Ковельське МТМО,ФОП Герасимчук С.В
«Екотепло»,Пошта,ПЦО,Котельня, Будинок вчителя м.Ковель, вул..О.Пчілки вул.Незалежності,94
5.
ПЛ-0,4кВ відКТП№422
9:00-17:00 ФОП Лисюк І.Г,ФОП Демчук Н.М
ФОП Мороз Л.В,ФОП Солов"янчук О.Б
УКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської міської ради,ФОП Ясашний В.В М.Ковель, вул.Шишкіна; вул..Грабовського; вул. Симоненка; вул.Шептицького; вул.С.Бойка;
Локачинський район
1. для ремонту
ПР-10 КТП-16, ПР-10 КТП-59 09:00 – 17:00 ФЕМ смт.Локачі, забійний цех смт.Локачі, ДНЗ с.Крухиничі, школа с.Павловичі, ФАП с.Війниця, ДНЗ с.Губин смт.Локачі вул.Відродження і прилеглі, с.Крухиничі, с.Михайлівка, с.Павловичі, с.Війниця вул.Миру, вул.Гуменюка, вул.1Травня, вул.Луцька (в напрямку с.Губин), вул.8Березня і прилеглі, с.Губин, с.Тумин
2. ПЛ-0,4кВ Л1 від ЩТП-9 для чистки траси ПЛ 09:00 – 17:00 с.Н.Загорів вул.Садова, вул.Молодіжна і прилеглі
місто Луцьк
1. 09:00-20:00
Магазин «Хозтовари»
МП «Марка», агрофірма «Заповіт»
Магазин «Автотурист», Платна Автостоянка
Шиномонтаж, ФОП»Назарук»
вул. Рівненська 54-60
вул. Електроапаратна
вул, Зв'язківців(частково)
2.
09:00-16:00
Магазин «Хозтовари», МП Марка», Fгрофірма «Заповіт», Магазин «Автотурист», Gлатна Автостоянка, Iиномонтаж, ФОП Назарук
Ремпобуттехніка, АТЗТ «Свкмон-Волинь»
Служба автомобільних доріг вул. Рівненська 54-60
вул. Електроапаратна
вул, Зв:язківців(частково)
3 ТП-284
ПЛ-0.4кВ Л-2 Авт№2
Капремонт 9:00-17:00
вул.Ковельська 104-122,
вул.Милушська, вул.Матросова
вул.Ясенова, вул.Соснова
вул.Путінцева
4
10:00-17:00
вул.Березова
вул.Боголюбська 48
пров.Слави
вул.Щаслива, 6
Луцький район
1. 10:00 – 17:00
ПАТ "Електротермометрія" (Табір „Орлятко”), ДП ”ЕДГ ЕЛІТА” (бригада), ТзОВ "Пролісок", ТзОВ „Аміна-Волинь” (ресторан "Зелений гай"), ФОП Гольонко В.Г., КП "РОКИНІ" (Артсвердловина), Луцьке СКАП „Луцькспецкомунтранс” (сміттєзвалище), с/р Рокині (с. Брище та с. Буків), "КЛІАР-ЕНЕРДЖІ" (електростанція) с. Брище, с. Буків
2. 09:30 – 17:00
ФОП Гарбарук О.О. – магазин, Теремнівське СТ – магазин, ФОП Курбанова В.В. – магазин, ОК «Оселя на Центральній» - гуртожиток
ФОП Волинець Ю.О. - мед.центр
ФОП Даниленко О.О. – готель, ФОП Михальчук О.Ф. – буд.майданчик,Церква с. Липини
Артсвердловина с. Липини,
ФОП Гнездецький В.В. - цех с. Липини, вул. Шевченка, Центральна, Ветеранів
3 ПЛ-10 кВ Л-132 до ЛР-115 (КТП-550, 450 (Луцьк місто), , 622, , 669, 670, 680, 766,803) 10:00-17:00 СТ "Нива"(с.В.Омеляник), Житловий масив "вул.Боголюбська"(с.Тарасово), житловий будинок Бредихіна І.В., житловий будинок Круглій, ОК "Тарасівський-18"
с. Зміїнець вул. Старицького
Любомльський та Шацький райони
КТП-312 8:00-18:00 АТС с.Самійличі
ТОВ.З ОБМЕЖ.ВІДПОВ, "ІМ.БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО" с Самійличі
КТП-235 8:00-18:00 Поч.школа с.Самійличі
Стол.шк.Самійличі
с Самійличі
4 КТП-84 8:00-18:00
с Висоцьк
5 КТП-48 8:00-18:00 ПП "Науковий дослідно-селекційний центр "Соя Поліс, Савка Олександр Георгійович с Вишнів
Любешівський район
1. 10:00-17:00
с. Мукошин вул. Поліська, Суворова
2. 10:00-16:00
Любешівське ЛМГ База;
ДП Сертифікації насіння Зерносклад, майстерня; МТС; Магазини; Клуб; Дитячий садок; Столярний цех; Холодильна установка; смт. Любешів
вул. Незалежності (частково)
с. Вязівне (частково)
с. Деревок
3. 10:00-17:00
Меблевий цех
с. Вязівне (частково)
Маневицький район
1. 10:00-17:00
КТП-16, с. Оконськ - Підприємство по птахівництву (ферма), Філія "Маневицький автодор" (автостоянка), Приватне акціонерне товариство "Киїстар", Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА".
КТП-17 - ТзОВ"Науково-виробничий центр "Форель", ФОП Якубовська В.В. (кафе «Криничка»), ДП "Маневицьке лісове господарство" (лісництво).
КТП-18 - Маневицьке споживче товариство (магазин), Молитовний будинок.
КТП-19 - ФОП Семенюк С.П. (ларьок), ФОП Ткачук Тетяна Андріївна (кіоск), Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-116, смт. Маневичі - ФОП Мельник Сергій Григорович (магазин).
КТП-230, с. Оконськ - Приватне підприємство "Укр-Петроль" (АЗС), ТзОВ фірма "Журавлина" (АЗС), УДАІ УМВС України у Волинській області (пост ДПС), ДП "Маневицьке лісове господарство" (лісництво). КТП-255. КТП-279 - ФОП Федорчук Людмила Михайлівна (кафе «Околиця»).
ЗТП-328 - Оконська сільська рада (дитячий садок), Управління з питань ЦЗ ОДА (контора).
КТП-428 - Районний відділ освіти (школа).
ЩТП-449 - ФОП Сьомак Марія Юріївна (торгівельний кіоск). КТП-452.
КТП-454 - ФОП Басюк Ірина Богданівна.
КТП-469, смт. Маневичі.
КТП-474, с. Оконськ - ТзОВ "Автомагістраль-Південь"КТП-486 - ТзОВ"Науково-виробничий центр "Форель" (будівельний майданчик). смт.Маневичі
вул. Мохова;
вул. Східна 11-24;
вул. Крилова;
вул. Яблунева;
вул. І. Богуна.
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-330 10:00-17:00 ФОП Троцька Н.Ф. (пекарня). с. Старий Чорторійськ
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-43, Л-4 10:00-17:00 ДП "Маневицьке лісове господарство" (лісництво) с. Карасин
4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-194, Л-2 10:00-17:00 ФОП Чубай Ю.Я. (ларьок) с. Ситниця.
місто Нововолинськ
1. 9:00-17:00
м.Нововолинськ Кіоск ФОП Коваль Г.А. вул.Перемоги м.Нововолинськ вул.Шопена 9,2-20, вул.Мазепи, Героїв Крут, Ломоносова 1-5,2, 7-11,6-10; Кисиля 1-3а,2-12
Ратнівський район
1. ЗТП-306 11:00 - 15:00 с.Оріхово
2. КТП-362 10:00 - 16:00 ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ СВИДУНОВИЧ МИКОЛА ЛУКИЧ Магазин промислово-продовольчих товарів с. Гірники с.Гірники
3. ПЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-413 09:30 - 16:00 с.Самари
4. ПЛ-10 кВ л.75-03 10:00 - 17:00 Школа, Дитячий Садок, Магазин «У Корика» «Тайнет» , Лісництво. с.Броди
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4кВ КТП-36120 9:00-17:00 с. Романів, вул. Лісова
2
ПЛ-0,4кВ ТП-36211
9:00-17:00
с.Береськ, дитячий садок,церква ,
поштове відділення с.Береськ, вул.Миру, Молодіжна Л.Українки Жовтнева, Радянська
3 ПЛ-0,4кВ ТП-36221 9:00-17:00 с. Уляники, вул. Сибірська,
4
КТП-36056
9:00-17:00 с.Берегове, церква
Ф/Г Куденчук корівник
Ф/Г Куденчук артсвердловина с.Берегове, вул.Набережна, буд.12-36,27-77
5
ПЛ-0,4кВ ТП-468
9:00-17:00 м.Рожище, вул.Світанкова,
6
ПЛ-10кВ Л71-03
9:00-17:00 с.Мильськ, ФОП Лавринюк Л.В. торговий кіоск
ФОП Шепелюк Г.В. магазин, поштове відділення , будинок культури,дитячий садок,школа
шкільна котельня, с.Мирославка (повністю)
с.Забара, (повністю)
с.Мильськ, (повністю)
7 ПЛ-0,4кВ ТП-36233 9:00-17:00 м.Рожище, вул.Сухарєва
.Набережна.
8
ПЛ-0,4кВ ТП-36040
9:00-17:00 с.Переспа, млин,ветдільниця
ФОП Хомич Р.М. картоплесховище Шваліковський О.М. виробнича база с.Переспа, вул.Радянська,
Червоноармійська, буд. 2-24, 1-9 Гайова, Квітнева,
9
КТП-36041
9:00-17:00 с.Переспа, ФОП Орлюк І.А.торговий павільйон
ФОП Ішмурат Т.М. ковбасний цех ФОП Оганесян Ю.Л. магазин-бар, ФОП Бастрон С.І. магазин
ФОП Новак Л.М. торговий павільйон
ФОП Підхомна З.Д. виробниче приміщення
ФОП Савенко В.В. торовий павільйон
ФОП Макар В. бар с.Переспа, вул.Радянська, Спортивна
10 ПЛ-10кВ Л43-02 9:00-17:00 с.Берегове (повністю), с.Духче шкільна майстерня, ФАП, клуб, магазини, ППМ. с.Сокіл кар’єр.
с.Мильськ овочесховище, корівник, млин, пилорама. с.Берегове (повністю).
с.Духче вул.Миру, Жовтнева, Тиха, Набережна, Травнева..
Старовижівський район
1 КТП-58 10:00 - 17:00. с Дубечне
вул: Лугова, Весняна, Колгоспна, Робітнича, Незалежності.
2 КТП-227 Л-1 10:00 - 17:00. .с Мокре Хутір Язвина.
Турійський район
1. 11:00-15:00
с.Купичів вул.Молодіжна
2. 12:00-17:00
ФОП Зінюк Т.В.- ресторан «Зустріч»,ФОП Ковальчук,Толстов,Столярчук, Олеярник,Бевзова, Пацерук, Ковальчук, Мисилюк, Федорук, Іванюк, Полянський, Головчак, Жук, Оніщук, Киричук, Токарська, Міхайлуц-магазин, глядацький зал, ФОП Печоха- пекарня, БК, церква, госпдвір УЖКГ, водокачка, котельня, ФОП Сукач- лазня,ФОП Маринюк – пункт прийому молока, Луківська с/р – адмінприміщення, ПТУ-22 – гуртожиток, млин, підсобне господ, АТС, пошта, школа, кухня, ФОП Зінюк Т.В.- маг. «Артеміда», ППЧ, дит.садок, насосна, дім молитви, ФОП Куць- магазин, Льононасінева, Укрзалізниця- водокачка,резерв, ФОП «Печоха»- кафе «Мрія» смт.Луків вул.Грушевського, Миру, Шевченка, Жовтнева, Ковельська, С.Наливайка, Незалежності, 1-го Травня, І.Франка, Лящука, Садова, Паркова, О.Пчілки, Молєва, Заводська, Кузніцова, Робітнича, Залізнична, Ватутіна
3 ПЛ-0,4кВ
КТП-19 Л-2 10:00-16:30 ФОП Вакулюк І.С.- торговий кіоск с.Обеніжи вул.Крисюка
4 ПЛ-0,4кВ
КТП-102Л-3,4,5 10:00-12:00 ФОП Зінюк Т.В.- ресторан «Зустріч»,ФОП Ковальчук,Толстов,Столярчук, Олеярник,Бевзова, Пацерук, Ковальчук, Мисилюк, Федорук, Іванюк, Полянський, Головчак, Жук, Оніщук, Киричук, Токарська, Міхайлуц-магазин, глядацький зал, ФОП Печоха- пекарня, БК, церква смт.Луків вул. Грушевського, Миру, Шевченка, Жовтнева, Ковельська,
5 ПЛ-0,4кВ
КТП-39 10:00-16:30 с.Турія
6 ПЛ-0,4кВ
КТП-95 Л-1 11:00-13:00 ФОП Бурий Н.А.- магазин, СКЗ с.Соловичі вул.Зелена, Шевчанка
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