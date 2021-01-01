Де на Волині та у Луцьку зокрема будуть відключати світло 14 квітня

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 14 квітня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».1. 09:00-17:00с. Суходоли: дорога Нововолинськ-Володимир-Волинський (вул. Нововолинська) Магазинс. Суходоли: дорога Нововолинськ-Володимир-Волинський (вул. Нововолинська) 16-34, Шкільна 1-31, 2-40,2 КТП-10509:00-17:00 с. Фалемичі: Свято-Покровська громада УПЦ КП Церква Володимир-Волинське територіальне медичне об'єднання ФАП с. Фалемичі: вул.Залізнична09:00-17:00 с. Селиськи: ПАТ "Волиньгаз" Філія Володимир-Волинське УГГ СКЗ с. Селиськи: вул. Садова 1-27,4-30,4 ПЛ-0.4 Л-2КТП-37609:00-17:00 с. Свійчів (Вандиволя): вул. Вандиволя 25-31,22-32,5 ПЛ-0.4 Л-1КТП-21509:00-17:00 с. Суходоли: вул. Незалежності 12-52, 27-516 ПЛ-0.4 Л-2КТП-21009:00-17:00с. Руснів: вул. Березова 2-8, 1,5,13, Набережна 1-3, 2-207 ПЛ-0.4 Л-1ЗТП-5409:00-17:00 м. Володимир-Волинський: ТзОВ ПВКФ "Провізор" аптека № 29" Провізор" ФОП Петрик Любов Остапівна Магазин " Арго " Свято-Миколаївська громада УПЦ Миколаївська церква2 ТзОВ "Володимир-Волинський хлібозавод" кіоск № 14 в. Ковель, ФОП Гнатюк Ірина Іванівна Магазин "Жу-жу", ФОП Федчун Наталія Романівна кіоск "Юніленд" ФОП Станько Олена Володимирівна Магазин "Карат" ФОП Плющ Наталія Миколаївна Аптека, ФОП Войтинська Світлана Іванівна Магазин – бар, ТзОВ "Новинка"Ательє КП"Полігон"вуличне освітлення м. Володимир-Волинський: вул. Ковельська 24-36,44, Крилова 3-15,4-16. Кунцевича 3-19,2-12, Миколаївська 15-23,18,22, Шухевича 6,8,5,1. 9:00 – 17:00Перемильська сільська радас. Перемиль:вул. Молодіжна,Шкільна, вул. Перемоги1. 9:30-16:30с.Кропивщина провулок №2 буд.17-262. 9:30-16:30склад мінеральних добрів ФО Морзюк,склад ТзОВ Пятидні с.Волиця Колона вул.Молодіжна 1-331. КТП-201 09:00 - 17:00 Бар Тоболи, магазин Людмила, магазин продовольчих. с. Тоболи, вул. Янівська.2. ПЛ-0,4 кВ Л-1 ЩТП-379 09:00 - 17:00 с. Осівці, вул. Молодіжна.3. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-220 09:00 - 17:00 Котельня, АТС, сільська рада, ФОП Дрипа Анатолій Степанович (магазин), амбулаторія. с. Карасин, Молодіжна.4. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-53 13:00 - 16:30 с. Видерта, вул. Ватутіна (частково), вул. Дев’ятого Травня, вул. Корнійчука (частково), вул.Крупської.5. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-53 09:30 - 15:30 с. Видерта, вул. Крупської.1. 8:30-17:00ФОП Мазур С.Є. - магазинс. Борохів - дитячий садок, школас. Вишнів - дитячий садок, школа, церкваТзОВ "Астеліт" – мобільна базаФОП Зотова С.В. - комплекс 101 кмФОП Олешко Є.С. - млин с. Вишнів – повністюс. Борохів - частково2. 8:30-17:00с. Дерновул. Першотравнева - часткововул. Ставківська,3 ПЛ0,4 кВ від КТП-140 8:30-17:00 м.Ківерцівул.Холмська - частково4 ПЛ 10 кВ Л84-01 8:30-17:00 ДП "Мисливське господарство `Звірівське`5 ПЛ0,4 кВ від КТП-234 8:30-17:00 Ферм.госп. ПашкевичаГромада ЄХБ – дім молитви с.Мощаниця - частково6. 10:00-16:00с. Прилуцьке – с/рада, школа, медпункт, церкваФОП Мороз А.А. - магазин с. Прилуцьке - частково1. 9:00-17:00Дрозднівська сільська роадаТзОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Каскад», Свято-Михайлівська громада Української православної церкви с.Дроздні2. 9:00-17:00ФОП Романчук Р.М,ФО Товстенюк Л.ААкціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи «ВОЛИНЬГАЗ»ТзОВ «Торгово-будівельне підприємство «Альянс»Ковельський міжгосподарський комбікормовий завод м.Ковель, вул.Дунаєвського; вул.Брестська; вул.Кутузова3. 9:00-17:00Сільськогосподарське ТзОВ «КОЛОС»Поворська сільська рада, ФОП Дерев 'янчук Г.ІРелігійна громада Святого апостола Євангеліста Іоана, ФОП Бахарєва Є.В,Волинська дирекція АТ «УКРПОШТА», Ковельське МТМОТзОВ «ЛІСТРАНСБУД», Повурське споживче товариство,ФО Боровик В.В,ФО Лисиця О.Г,ФОП Дерев'янчук В.І с.Озернес.Гулівкас.Заячівка4.ПЛ-10кВ від КТП№4059:00-17:00 ТзОВ «Ковельський хлібокомбінат»Ковельське МТМО,ФОП Герасимчук С.ВТзОВ «Ковельський хлібокомбінат»Ковельське МТМО,ФОП Герасимчук С.В«Екотепло»,Пошта,ПЦО,Котельня, Будинок вчителя м.Ковель, вул..О.Пчілки вул.Незалежності,945.ПЛ-0,4кВ відКТП№4229:00-17:00 ФОП Лисюк І.Г,ФОП Демчук Н.МФОП Мороз Л.В,ФОП Солов"янчук О.БУКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської міської ради,ФОП Ясашний В.В М.Ковель, вул.Шишкіна; вул..Грабовського; вул. Симоненка; вул.Шептицького; вул.С.Бойка;1. для ремонтуПР-10 КТП-16, ПР-10 КТП-59 09:00 – 17:00 ФЕМ смт.Локачі, забійний цех смт.Локачі, ДНЗ с.Крухиничі, школа с.Павловичі, ФАП с.Війниця, ДНЗ с.Губин смт.Локачі вул.Відродження і прилеглі, с.Крухиничі, с.Михайлівка, с.Павловичі, с.Війниця вул.Миру, вул.Гуменюка, вул.1Травня, вул.Луцька (в напрямку с.Губин), вул.8Березня і прилеглі, с.Губин, с.Тумин2. ПЛ-0,4кВ Л1 від ЩТП-9 для чистки траси ПЛ 09:00 – 17:00 с.Н.Загорів вул.Садова, вул.Молодіжна і прилеглі1. 09:00-20:00Магазин «Хозтовари»МП «Марка», агрофірма «Заповіт»Магазин «Автотурист», Платна АвтостоянкаШиномонтаж, ФОП»Назарук»вул. Рівненська 54-60вул. Електроапаратнавул, Зв'язківців(частково)2.09:00-16:00Магазин «Хозтовари», МП Марка», Fгрофірма «Заповіт», Магазин «Автотурист», Gлатна Автостоянка, Iиномонтаж, ФОП НазарукРемпобуттехніка, АТЗТ «Свкмон-Волинь»Служба автомобільних доріг вул. Рівненська 54-60вул. Електроапаратнавул, Зв:язківців(частково)3 ТП-284ПЛ-0.4кВ Л-2 Авт№2Капремонт 9:00-17:00вул.Ковельська 104-122,вул.Милушська, вул.Матросовавул.Ясенова, вул.Сосновавул.Путінцева10:00-17:00вул.Березовавул.Боголюбська 48пров.Славивул.Щаслива, 61. 10:00 – 17:00ПАТ "Електротермометрія" (Табір „Орлятко”), ДП ”ЕДГ ЕЛІТА” (бригада), ТзОВ "Пролісок", ТзОВ „Аміна-Волинь” (ресторан "Зелений гай"), ФОП Гольонко В.Г., КП "РОКИНІ" (Артсвердловина), Луцьке СКАП „Луцькспецкомунтранс” (сміттєзвалище), с/р Рокині (с. Брище та с. Буків), "КЛІАР-ЕНЕРДЖІ" (електростанція) с. Брище, с. Буків2. 09:30 – 17:00ФОП Гарбарук О.О. – магазин, Теремнівське СТ – магазин, ФОП Курбанова В.В. – магазин, ОК «Оселя на Центральній» - гуртожитокФОП Волинець Ю.О. - мед.центрФОП Даниленко О.О. – готель, ФОП Михальчук О.Ф. – буд.майданчик,Церква с. ЛипиниАртсвердловина с. Липини,ФОП Гнездецький В.В. - цех с. Липини, вул. Шевченка, Центральна, Ветеранів3 ПЛ-10 кВ Л-132 до ЛР-115 (КТП-550, 450 (Луцьк місто), , 622, , 669, 670, 680, 766,803) 10:00-17:00 СТ "Нива"(с.В.Омеляник), Житловий масив "вул.Боголюбська"(с.Тарасово), житловий будинок Бредихіна І.В., житловий будинок Круглій, ОК "Тарасівський-18"с. Зміїнець вул. СтарицькогоКТП-312 8:00-18:00 АТС с.СамійличіТОВ.З ОБМЕЖ.ВІДПОВ, "ІМ.БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО" с СамійличіКТП-235 8:00-18:00 Поч.школа с.СамійличіСтол.шк.Самійличіс Самійличі4 КТП-84 8:00-18:00с Висоцьк5 КТП-48 8:00-18:00 ПП "Науковий дослідно-селекційний центр "Соя Поліс, Савка Олександр Георгійович с Вишнів1. 10:00-17:00с. Мукошин вул. Поліська, Суворова2. 10:00-16:00Любешівське ЛМГ База;ДП Сертифікації насіння Зерносклад, майстерня; МТС; Магазини; Клуб; Дитячий садок; Столярний цех; Холодильна установка; смт. Любешіввул. Незалежності (частково)с. Вязівне (частково)с. Деревок3. 10:00-17:00Меблевий цехс. Вязівне (частково)1. 10:00-17:00КТП-16, с. Оконськ - Підприємство по птахівництву (ферма), Філія "Маневицький автодор" (автостоянка), Приватне акціонерне товариство "Киїстар", Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА".КТП-17 - ТзОВ"Науково-виробничий центр "Форель", ФОП Якубовська В.В. (кафе «Криничка»), ДП "Маневицьке лісове господарство" (лісництво).КТП-18 - Маневицьке споживче товариство (магазин), Молитовний будинок.КТП-19 - ФОП Семенюк С.П. (ларьок), ФОП Ткачук Тетяна Андріївна (кіоск), Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-116, смт. Маневичі - ФОП Мельник Сергій Григорович (магазин).КТП-230, с. Оконськ - Приватне підприємство "Укр-Петроль" (АЗС), ТзОВ фірма "Журавлина" (АЗС), УДАІ УМВС України у Волинській області (пост ДПС), ДП "Маневицьке лісове господарство" (лісництво). КТП-255. КТП-279 - ФОП Федорчук Людмила Михайлівна (кафе «Околиця»).ЗТП-328 - Оконська сільська рада (дитячий садок), Управління з питань ЦЗ ОДА (контора).КТП-428 - Районний відділ освіти (школа).ЩТП-449 - ФОП Сьомак Марія Юріївна (торгівельний кіоск). КТП-452.КТП-454 - ФОП Басюк Ірина Богданівна.КТП-469, смт. Маневичі.КТП-474, с. Оконськ - ТзОВ "Автомагістраль-Південь"КТП-486 - ТзОВ"Науково-виробничий центр "Форель" (будівельний майданчик). смт.Маневичівул. Мохова;вул. Східна 11-24;вул. Крилова;вул. Яблунева;вул. І. Богуна.2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-330 10:00-17:00 ФОП Троцька Н.Ф. (пекарня). с. Старий Чорторійськ3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-43, Л-4 10:00-17:00 ДП "Маневицьке лісове господарство" (лісництво) с. Карасин4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-194, Л-2 10:00-17:00 ФОП Чубай Ю.Я. (ларьок) с. Ситниця.1. 9:00-17:00м.Нововолинськ Кіоск ФОП Коваль Г.А. вул.Перемоги м.Нововолинськ вул.Шопена 9,2-20, вул.Мазепи, Героїв Крут, Ломоносова 1-5,2, 7-11,6-10; Кисиля 1-3а,2-121. ЗТП-306 11:00 - 15:00 с.Оріхово2. КТП-362 10:00 - 16:00 ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ СВИДУНОВИЧ МИКОЛА ЛУКИЧ Магазин промислово-продовольчих товарів с. Гірники с.Гірники3. ПЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-413 09:30 - 16:00 с.Самари4. ПЛ-10 кВ л.75-03 10:00 - 17:00 Школа, Дитячий Садок, Магазин «У Корика» «Тайнет» , Лісництво. с.Броди1 ПЛ-0,4кВ КТП-36120 9:00-17:00 с. Романів, вул. ЛісоваПЛ-0,4кВ ТП-362119:00-17:00с.Береськ, дитячий садок,церква ,поштове відділення с.Береськ, вул.Миру, Молодіжна Л.Українки Жовтнева, Радянська3 ПЛ-0,4кВ ТП-36221 9:00-17:00 с. Уляники, вул. Сибірська,КТП-360569:00-17:00 с.Берегове, церкваФ/Г Куденчук корівникФ/Г Куденчук артсвердловина с.Берегове, вул.Набережна, буд.12-36,27-77ПЛ-0,4кВ ТП-4689:00-17:00 м.Рожище, вул.Світанкова,ПЛ-10кВ Л71-039:00-17:00 с.Мильськ, ФОП Лавринюк Л.В. торговий кіоскФОП Шепелюк Г.В. магазин, поштове відділення , будинок культури,дитячий садок,школашкільна котельня, с.Мирославка (повністю)с.Забара, (повністю)с.Мильськ, (повністю)7 ПЛ-0,4кВ ТП-36233 9:00-17:00 м.Рожище, вул.Сухарєва.Набережна.ПЛ-0,4кВ ТП-360409:00-17:00 с.Переспа, млин,ветдільницяФОП Хомич Р.М. картоплесховище Шваліковський О.М. виробнича база с.Переспа, вул.Радянська,Червоноармійська, буд. 2-24, 1-9 Гайова, Квітнева,КТП-360419:00-17:00 с.Переспа, ФОП Орлюк І.А.торговий павільйонФОП Ішмурат Т.М. ковбасний цех ФОП Оганесян Ю.Л. магазин-бар, ФОП Бастрон С.І. магазинФОП Новак Л.М. торговий павільйонФОП Підхомна З.Д. виробниче приміщенняФОП Савенко В.В. торовий павільйонФОП Макар В. бар с.Переспа, вул.Радянська, Спортивна10 ПЛ-10кВ Л43-02 9:00-17:00 с.Берегове (повністю), с.Духче шкільна майстерня, ФАП, клуб, магазини, ППМ. с.Сокіл кар’єр.с.Мильськ овочесховище, корівник, млин, пилорама. с.Берегове (повністю).с.Духче вул.Миру, Жовтнева, Тиха, Набережна, Травнева..1 КТП-58 10:00 - 17:00. с Дубечневул: Лугова, Весняна, Колгоспна, Робітнича, Незалежності.2 КТП-227 Л-1 10:00 - 17:00. .с Мокре Хутір Язвина.1. 11:00-15:00с.Купичів вул.Молодіжна2. 12:00-17:00ФОП Зінюк Т.В.- ресторан «Зустріч»,ФОП Ковальчук,Толстов,Столярчук, Олеярник,Бевзова, Пацерук, Ковальчук, Мисилюк, Федорук, Іванюк, Полянський, Головчак, Жук, Оніщук, Киричук, Токарська, Міхайлуц-магазин, глядацький зал, ФОП Печоха- пекарня, БК, церква, госпдвір УЖКГ, водокачка, котельня, ФОП Сукач- лазня,ФОП Маринюк – пункт прийому молока, Луківська с/р – адмінприміщення, ПТУ-22 – гуртожиток, млин, підсобне господ, АТС, пошта, школа, кухня, ФОП Зінюк Т.В.- маг. «Артеміда», ППЧ, дит.садок, насосна, дім молитви, ФОП Куць- магазин, Льононасінева, Укрзалізниця- водокачка,резерв, ФОП «Печоха»- кафе «Мрія» смт.Луків вул.Грушевського, Миру, Шевченка, Жовтнева, Ковельська, С.Наливайка, Незалежності, 1-го Травня, І.Франка, Лящука, Садова, Паркова, О.Пчілки, Молєва, Заводська, Кузніцова, Робітнича, Залізнична, Ватутіна3 ПЛ-0,4кВКТП-19 Л-2 10:00-16:30 ФОП Вакулюк І.С.- торговий кіоск с.Обеніжи вул.Крисюка4 ПЛ-0,4кВКТП-102Л-3,4,5 10:00-12:00 ФОП Зінюк Т.В.- ресторан «Зустріч»,ФОП Ковальчук,Толстов,Столярчук, Олеярник,Бевзова, Пацерук, Ковальчук, Мисилюк, Федорук, Іванюк, Полянський, Головчак, Жук, Оніщук, Киричук, Токарська, Міхайлуц-магазин, глядацький зал, ФОП Печоха- пекарня, БК, церква смт.Луків вул. Грушевського, Миру, Шевченка, Жовтнева, Ковельська,5 ПЛ-0,4кВКТП-39 10:00-16:30 с.Турія6 ПЛ-0,4кВКТП-95 Л-1 11:00-13:00 ФОП Бурий Н.А.- магазин, СКЗ с.Соловичі вул.Зелена, Шевчанка