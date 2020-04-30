Вільних місць майже немає: що відбувається у «ковідному» шпиталі у Боголюбах. ВІДЕО





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Цей шпиталь працює рівно рік. Починали з 30 стаціонарних хворих, що теперішніх 180 - це межа, не гарантує ніхто. Вірус став агресивним і непередбачуваним. Ускладнень дає стільки, що лікувати їх треба майже рік.



“З ними треба, щоб працював психолог. Треба, щоб були під наглядом у кардіологів після перенесеного ковіду. А ще ендокринологів. Ми націлюємо своїх пацієнтів, що після виписки лікування не закінчується”, – каже Наталія Скальська, медична директорка ковідного госпіталю Волинської обласної клінічної лікарні.



Не закінчується воно і тут. Щодень, кажуть медики, волю – в кулак, захисний спецодяг (на всі частини тіла) – і в бій. За життя.



Таких обходів кілька за добу. У запітнілих окулярах коридорами не ходить, а бігає кардіолог. Він давно втомлений, але завжди оптиміст.



“Нормально, ми втягнулись. Тут так, як і у відділенні кардіології. Ті ж самі хворі, просто через ковід вони у ліжковому режимі. Хворі в нас теж позитивно налаштовані”, – каже Андрій Зубрицький, лікар-кардіолог.



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Після проведення оглядів у так званій “червоній зоні”, медики ретельно дезінфікуються.



Лікарі кажуть: нинішня мутація ковіду вкладає на лікарняні ліжка не менш, як на три, а то й чотири тижні. Практично у кожного пацієнта – ураження легень.



Зважаючи на поширення вірусу і важкість перебігу, у обласній лікарні готові розгортати додаткові ліжка. За рахунок тутешнього хоспісу.



“Якщо тільки ми зрозуміємо, що ми не можемо розвантажувати ліжка, а тільки завантажувати, ми добавимо 25-30 ліжок”, – пояснює Олександр Дудар, очільник Волинської обласної клінічної лікарні.



У ковідному шпиталі журналісти "12 каналу" провели близько двох годин. За цей час сюди привезли ще чотирьох важких пацієнтів. Щоб не опинитися на їхньому місці, лікарі буквально благають: вдягати маски, дотримуватися дистанції.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вільних місць майже не залишилось. У боголюбському ковідному шпиталі – понад 180 недужих. Усі – кисневозалежні та з важким перебігом хвороби. І щодня таких пацієнтів прибуває. А ліжок тут лише 197.Знімальна група " 12 каналу" навідалася у боголюбський шпиталь, де лікують найважчих хворих.Цей шпиталь працює рівно рік. Починали з 30 стаціонарних хворих, що теперішніх 180 - це межа, не гарантує ніхто. Вірус став агресивним і непередбачуваним. Ускладнень дає стільки, що лікувати їх треба майже рік.“З ними треба, щоб працював психолог. Треба, щоб були під наглядом у кардіологів після перенесеного ковіду. А ще ендокринологів. Ми націлюємо своїх пацієнтів, що після виписки лікування не закінчується”, – каже, медична директорка ковідного госпіталю Волинської обласної клінічної лікарні.Не закінчується воно і тут. Щодень, кажуть медики, волю – в кулак, захисний спецодяг (на всі частини тіла) – і в бій. За життя.Таких обходів кілька за добу. У запітнілих окулярах коридорами не ходить, а бігає кардіолог. Він давно втомлений, але завжди оптиміст.“Нормально, ми втягнулись. Тут так, як і у відділенні кардіології. Ті ж самі хворі, просто через ковід вони у ліжковому режимі. Хворі в нас теж позитивно налаштовані”, – каже, лікар-кардіолог.Після проведення оглядів у так званій “червоній зоні”, медики ретельно дезінфікуються.Лікарі кажуть: нинішня мутація ковіду вкладає на лікарняні ліжка не менш, як на три, а то й чотири тижні. Практично у кожного пацієнта – ураження легень.Зважаючи на поширення вірусу і важкість перебігу, у обласній лікарні готові розгортати додаткові ліжка. За рахунок тутешнього хоспісу.“Якщо тільки ми зрозуміємо, що ми не можемо розвантажувати ліжка, а тільки завантажувати, ми добавимо 25-30 ліжок”, – пояснює, очільник Волинської обласної клінічної лікарні.У ковідному шпиталі журналісти "12 каналу" провели близько двох годин. За цей час сюди привезли ще чотирьох важких пацієнтів. Щоб не опинитися на їхньому місці, лікарі буквально благають: вдягати маски, дотримуватися дистанції.

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