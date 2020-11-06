У місті на Волині дитсадок йде на карантин через випадки коронавірусу у працівників

Розповіли про ситуацію з коронавірусною інфекцією у Володимир-Волинській громаді.Про це інформують на сайті мерії.У стаціонарному відділенні КП “Володимир-Волинський центр первинної медичної допомоги” нині перебуває 53 пацієнта, 40 – з позитивними результатами ПЛР-тестування. За останню добу двоє пацієнтів померли від ускладнень, викликаних COVID-19.Начальник управління освіти, молоді та спортузазначив, що наразі на самоізоляції знаходяться шість класів і одна група дошкільного навчального закладу. Навчання у школах міста буде тривати до 8-го червня.Окрім того, з 14-го по 25-те квітня ЗДО №8 "Вишиванка" переходить на дистанційну форму роботи. Таке рішення ухвалили у зв’язку з випадками захворювання працівників закладу на COVID-19.Із початку вакцинальної кампанії 780 жителів Володимир-Волинської громади отримали щеплення проти коронавірусу, 670 з яких зробили місцеві медичні працівники, які пройшли відповідне навчання.