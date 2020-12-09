НБУ повідомив, що видача кредитів банками залишається на низькому рівні*





Якщо порівняти показники з січнем 2021 року, то виявиться, що ставки для гривні знизили на цілих 0.5% річних. Відсоткові ставки наразі нижчі, ніж ставки за короткостроковими кредитами держави. При цьому для населення ставки збереглися: в гривні 35% на рік, в доларах США - 6.4% на рік.



НБУ також констатував зниження обсягів кредитування банками для корпоративного сектору в лютому поточного року. За представленими даними регулятора, він знизився на 0.1%, що в числовому значенні склало 738.3 мільярда грн. Гривневі кредити зросли на 0.7%, але були нівельовані зниженням обсягів боргу фірм в інвалюті (на 0.2% в доларах та на 1.1%, якщо не враховувати волатильність курсу гривні щодо іноземних валют).



Обсяги кредитування для підприємств зросли на 0.4%, склавши 170.6 мільярдів грн, що обумовлено програмами доступних кредитів, підтримкою держави та поступового виходу з карантину. При цьому загальний борг підприємств знизився на 0.4%, до суми в 200 мільярдів грн. Як уточнює регулятор, головним чином це відбулося за рахунок списання заборгованості в доларах.



Ситуація з кредитуванням населення трохи інакша. Так, невеликі позики, які позичальники можуть оформити в мікрокредитних компаніях, залишаються затребуваними, - стверджує сервіс



За даними сервісу, клієнти активно використовують такий фінансовий інструмент на споживчі потреби: придбання одягу та взуття в інтернеті, ремонт в будинку та авто, перекредитування та оплату оренди. Популярність мікрокредитів та зростання обсягів кредитування в цьому секторі пояснюють доступністю позикових коштів практично для всіх українців.



Клієнту не потрібно надавати довідку з роботи, з документів потрібні лише паспорт, ІПН та банківська картка. Весь процес отримання коштів займає не більше 10-15 хвилин. За мікропозиками звертаються навіть приватні підприємці, які бажають закрити касовий розрив, поповнити оборотні кошти, зробити закупівлі товарів.



Нагадаємо, що на період карантину уряд закликав кредитні організації призупинити стягнення пені та штрафів за позиками з позичальників. Але відсотки за користування коштами та інші платежі залишаються в силі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Як повідомляє НБУ , активність банків по видачі кредитів залишається на досить низькому рівні. Ставки для корпоративного сектору знизили в лютому поточного року до рівня 7.7% річних у валюті та в гривні до 8.2% річних.Якщо порівняти показники з січнем 2021 року, то виявиться, що ставки для гривні знизили на цілих 0.5% річних. Відсоткові ставки наразі нижчі, ніж ставки за короткостроковими кредитами держави. При цьому для населення ставки збереглися: в гривні 35% на рік, в доларах США - 6.4% на рік.НБУ також констатував зниження обсягів кредитування банками для корпоративного сектору в лютому поточного року. За представленими даними регулятора, він знизився на 0.1%, що в числовому значенні склало 738.3 мільярда грн. Гривневі кредити зросли на 0.7%, але були нівельовані зниженням обсягів боргу фірм в інвалюті (на 0.2% в доларах та на 1.1%, якщо не враховувати волатильність курсу гривні щодо іноземних валют).Обсяги кредитування для підприємств зросли на 0.4%, склавши 170.6 мільярдів грн, що обумовлено програмами доступних кредитів, підтримкою держави та поступового виходу з карантину. При цьому загальний борг підприємств знизився на 0.4%, до суми в 200 мільярдів грн. Як уточнює регулятор, головним чином це відбулося за рахунок списання заборгованості в доларах.Ситуація з кредитуванням населення трохи інакша. Так, невеликі позики, які позичальники можуть оформити в мікрокредитних компаніях, залишаються затребуваними, - стверджує сервіс Crezu , де можна підібрати позику на карту терміново серед десятків кредиторів.За даними сервісу, клієнти активно використовують такий фінансовий інструмент на споживчі потреби: придбання одягу та взуття в інтернеті, ремонт в будинку та авто, перекредитування та оплату оренди. Популярність мікрокредитів та зростання обсягів кредитування в цьому секторі пояснюють доступністю позикових коштів практично для всіх українців.Клієнту не потрібно надавати довідку з роботи, з документів потрібні лише паспорт, ІПН та банківська картка. Весь процес отримання коштів займає не більше 10-15 хвилин. За мікропозиками звертаються навіть приватні підприємці, які бажають закрити касовий розрив, поповнити оборотні кошти, зробити закупівлі товарів.Нагадаємо, що на період карантину уряд закликав кредитні організації призупинити стягнення пені та штрафів за позиками з позичальників. Але відсотки за користування коштами та інші платежі залишаються в силі.

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