Торчинський музей включать у туристичні маршрути Волині. ФОТО





Про це розповів голова Луцької районної ради Олександр Омельчук,



Разом із народним депутатом Вячеславом Рубльовим, радником Юрієм Ройком, депутаткою районної ради Ларисою Понєдєльник та студентами Олександр Омельчук відвідали Торчинську громаду, у тому числі завітали і до музею.



До слова, музей є комунальною власністю Торчинської територіальної громади. У ньому зібрано понад 7 тисяч експонатів. В кінці минулого року місцеве керівництво звернулося до обласної ради з клопотанням приєднати Торчинський музей до структури Волинського обласного краєзнавчого музею. Мотивацію громади озвучив заступник Торчинського селищного голови Олександр Пиза. Він переконував, що в бюджеті громади немає достатніх коштів для належного фінансування музею, та запевняв, що в селищі немає і спеціалістів відповідного фахового рівня, які могли би забезпечувати розвиток закладу.



Депутатка Луцької районної ради, доцент кафедри історії України та археології ВНУ ім. Лесі Українки Лариса Понедєльник висловила занепокоєння торчинської громади та працівників музею щодо цієї ситуації. З її слів, схоже на те, що торчинська влада намагається позбутися музею.



«Торчинський музей – одна із перлин Луцького району, за який ми маємо дякувати його засновнику – покійному Григорію Гуртовому, який, будучи навіть не волинянином, приїхавши із землі Запорізької, полюбив Волинь і зробив усе для того, щоб прославити її на всю Україну створеним музеєм», - наголосила Лариса Понєдєльник у розмові із головою Торчинської громади Юрієм Кревським.



На що очільник громади відповів, що він чітко усвідомлює яким надбанням є музей ім. Гуртового.



«У громади є чітке розуміння, що це за об’єкт. Не бачу проблем із утриманням музею, ми його фінансуємо. Два роки тому його нам передали із району і щороку ми виділяємопо 500-600 тисяч гривень. Враховуючи те, що бюджет громади непростий – у нас немає коштів на розвиток, на ремонти доріг, об’єктів… Торчинська громада доволі соціально навантажена. Крім музею, ми фінансуємо лікарню (енергоносії), соціальний центр в Білостоці, музична школа… Ми все зберегли, нічого не закрили, але розвитку громади немає. Тому наше звернення до обласної ради стосувалось лише того, щоб обласний бюджет допоміг із фінансуванням хоча б музею. Але деякі люди зайнялися нехорошою справою і почали цю інформацію викривляти, звинувачуючи місцеву владу», - пояснив Юрій Кревський.



Народний депутат Вячеслав Рубльов зауважив, що із пандемією коронавірусу почав розвиватися саме внутрішній туризм, люди почали відкривати для себе куточки України по-новому, відвідувати місця, де ніколи не були, бо віддавали перевагу закордонним мандрівкам.



«Луцька районна рада зібрала інформацію про історичні пам’ятки в усіх 15 громадах, які входять до складу району, для створення туристичного маршрут із залученням істориків, краєзнавців. Ми закликаємо й інші районні ради зібрати такі дані для вироблення спільної концепції розвитку туризму на рівні області», - сказав голова райради Олександр Омельчук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Торчинський народний історичний музей ім. Г.О. Гуртового буде включений у туристичну мапу Волині.Про це розповів голова Луцької районної ради йдеться на сайті райради.Разом із народним депутатом, радником, депутаткою районної радита студентами Олександр Омельчук відвідали Торчинську громаду, у тому числі завітали і до музею.До слова, музей є комунальною власністю Торчинської територіальної громади. У ньому зібрано понад 7 тисяч експонатів. В кінці минулого року місцеве керівництво звернулося до обласної ради з клопотанням приєднати Торчинський музей до структури Волинського обласного краєзнавчого музею. Мотивацію громади озвучив заступник Торчинського селищного голови Олександр Пиза. Він переконував, що в бюджеті громади немає достатніх коштів для належного фінансування музею, та запевняв, що в селищі немає і спеціалістів відповідного фахового рівня, які могли би забезпечувати розвиток закладу.Депутатка Луцької районної ради, доцент кафедри історії України та археології ВНУ ім. Лесі Українки Лариса Понедєльник висловила занепокоєння торчинської громади та працівників музею щодо цієї ситуації. З її слів, схоже на те, що торчинська влада намагається позбутися музею.«Торчинський музей – одна із перлин Луцького району, за який ми маємо дякувати його засновнику – покійному Григорію Гуртовому, який, будучи навіть не волинянином, приїхавши із землі Запорізької, полюбив Волинь і зробив усе для того, щоб прославити її на всю Україну створеним музеєм», - наголосила Лариса Понєдєльник у розмові із головою Торчинської громади Юрієм Кревським.На що очільник громади відповів, що він чітко усвідомлює яким надбанням є музей ім. Гуртового.«У громади є чітке розуміння, що це за об’єкт. Не бачу проблем із утриманням музею, ми його фінансуємо. Два роки тому його нам передали із району і щороку ми виділяємопо 500-600 тисяч гривень. Враховуючи те, що бюджет громади непростий – у нас немає коштів на розвиток, на ремонти доріг, об’єктів… Торчинська громада доволі соціально навантажена. Крім музею, ми фінансуємо лікарню (енергоносії), соціальний центр в Білостоці, музична школа… Ми все зберегли, нічого не закрили, але розвитку громади немає. Тому наше звернення до обласної ради стосувалось лише того, щоб обласний бюджет допоміг із фінансуванням хоча б музею. Але деякі люди зайнялися нехорошою справою і почали цю інформацію викривляти, звинувачуючи місцеву владу», - пояснив Юрій Кревський.Народний депутат Вячеслав Рубльов зауважив, що із пандемією коронавірусу почав розвиватися саме внутрішній туризм, люди почали відкривати для себе куточки України по-новому, відвідувати місця, де ніколи не були, бо віддавали перевагу закордонним мандрівкам.«Луцька районна рада зібрала інформацію про історичні пам’ятки в усіх 15 громадах, які входять до складу району, для створення туристичного маршрут із залученням істориків, краєзнавців. Ми закликаємо й інші районні ради зібрати такі дані для вироблення спільної концепції розвитку туризму на рівні області», - сказав голова райради Олександр Омельчук.

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