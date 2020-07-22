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Які віруси «гуляють» Волинню та де найбільше хворих

Які віруси «гуляють» Волинню та де найбільше хворих
За даними моніторингу у Волинській області, на 14-му тижні 2021 року ситуація щодо захворюваності гострими респіраторними вірусними інфекціями, в тому числі ковідом, залишається напруженою.

Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр МОЗ.

Інтенсивний показник на 100 тисяч населення становить 808 та перевищив епідемічний поріг на 41%. Рівень захворюваності характеризують як середньої інтенсивності, це свідчить про активізацію епідемічного процесу.

Перевищення епідемічного порогу зареєстрували у м.Луцьку (на 52%), Володимир-Волинському (на 59%), Ковельському (15%), Луцькому (9%), Любешівському (24%), Ківерцівському (23%) районах.

Утримується на високому рівні захворюваність серед дитячого населення і становить 42% (захворіло близько 3,5 тис.) від загальної кількості постраждалих, що майже на рівні минулого тижня.

Майже три відсотки від загальної кількості захворілих госпіталізували, переважно це дорослі особи (80%). Летальних випадків від грипу не зареєстрували.

З початку епідемічного сезону перехворіло близько 146 тисяч волинян — це 14% населення області.

Всього на Волині проти грипу вакцинували понад 3 тисячі осіб, із них 62% — із групи ризику (персонал медичних закладів, діти віком від 6 міс. до 5 років, особи з хронічними захворюваннями, особи віком понад 65 років).

Поряд із проведенням ПЛР-тестування на SARS-CoV-2, вірусологічна лабораторія обласного лабораторного центру проводить дослідження на виявлення вірусів грипу А і грипу В.

На сьогодні циркуляцію вірусів грипу в області не виявили. Проте встановили циркуляцію інших вірусів респіраторної групи (риновіруси, парагрип, сезонний коронавірус 229Е, ОС43, метапневмовіруси, аденовіруси та бокавіруси).

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Теги: віруси, епідемічна ситуація, хвороби, медицина
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