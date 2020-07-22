Які віруси «гуляють» Волинню та де найбільше хворих
Сьогодні, 14:04
За даними моніторингу у Волинській області, на 14-му тижні 2021 року ситуація щодо захворюваності гострими респіраторними вірусними інфекціями, в тому числі ковідом, залишається напруженою.
Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр МОЗ.
Інтенсивний показник на 100 тисяч населення становить 808 та перевищив епідемічний поріг на 41%. Рівень захворюваності характеризують як середньої інтенсивності, це свідчить про активізацію епідемічного процесу.
Перевищення епідемічного порогу зареєстрували у м.Луцьку (на 52%), Володимир-Волинському (на 59%), Ковельському (15%), Луцькому (9%), Любешівському (24%), Ківерцівському (23%) районах.
Утримується на високому рівні захворюваність серед дитячого населення і становить 42% (захворіло близько 3,5 тис.) від загальної кількості постраждалих, що майже на рівні минулого тижня.
Майже три відсотки від загальної кількості захворілих госпіталізували, переважно це дорослі особи (80%). Летальних випадків від грипу не зареєстрували.
З початку епідемічного сезону перехворіло близько 146 тисяч волинян — це 14% населення області.
Всього на Волині проти грипу вакцинували понад 3 тисячі осіб, із них 62% — із групи ризику (персонал медичних закладів, діти віком від 6 міс. до 5 років, особи з хронічними захворюваннями, особи віком понад 65 років).
Поряд із проведенням ПЛР-тестування на SARS-CoV-2, вірусологічна лабораторія обласного лабораторного центру проводить дослідження на виявлення вірусів грипу А і грипу В.
На сьогодні циркуляцію вірусів грипу в області не виявили. Проте встановили циркуляцію інших вірусів респіраторної групи (риновіруси, парагрип, сезонний коронавірус 229Е, ОС43, метапневмовіруси, аденовіруси та бокавіруси).
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Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр МОЗ.
Інтенсивний показник на 100 тисяч населення становить 808 та перевищив епідемічний поріг на 41%. Рівень захворюваності характеризують як середньої інтенсивності, це свідчить про активізацію епідемічного процесу.
Перевищення епідемічного порогу зареєстрували у м.Луцьку (на 52%), Володимир-Волинському (на 59%), Ковельському (15%), Луцькому (9%), Любешівському (24%), Ківерцівському (23%) районах.
Утримується на високому рівні захворюваність серед дитячого населення і становить 42% (захворіло близько 3,5 тис.) від загальної кількості постраждалих, що майже на рівні минулого тижня.
Майже три відсотки від загальної кількості захворілих госпіталізували, переважно це дорослі особи (80%). Летальних випадків від грипу не зареєстрували.
З початку епідемічного сезону перехворіло близько 146 тисяч волинян — це 14% населення області.
Всього на Волині проти грипу вакцинували понад 3 тисячі осіб, із них 62% — із групи ризику (персонал медичних закладів, діти віком від 6 міс. до 5 років, особи з хронічними захворюваннями, особи віком понад 65 років).
Поряд із проведенням ПЛР-тестування на SARS-CoV-2, вірусологічна лабораторія обласного лабораторного центру проводить дослідження на виявлення вірусів грипу А і грипу В.
На сьогодні циркуляцію вірусів грипу в області не виявили. Проте встановили циркуляцію інших вірусів респіраторної групи (риновіруси, парагрип, сезонний коронавірус 229Е, ОС43, метапневмовіруси, аденовіруси та бокавіруси).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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