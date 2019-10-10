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Стало відоме ім'я військового, який загинув на Донбасі 13 квітня

Стало відоме ім'я військового, який загинув на Донбасі 13 квітня
У зоні бойових дій на Донбасі 13 квітня загинув воїн Збройних сил України із Чернівців Олексій Мамчій.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, - пише Обозреватель.

Нагадаємо, що трагедія трапилася поблизу Майорського.

"Ще одна трагічна звістка з фронту, російські агресори вбили сьогодні зранку на бойових позиціях у районі Майорського захисника України, старшого солдата Олексія Мамчія, чернівчанина", – зазначив чиновник.

Осачук додав, що молодший брат полеглого, Станіслав Мамчій, 2016 року також віддав життя, захищаючи Україну від ворога.

"Низько схиляємо голову, висловлюю щирі співчуття рідним, вічна пам’ять", – написав очільник області.

У Чернівецькій ОДА уточнили, що загиблому Олексію Мамчію було 40 років. Він служив старшим водієм зенітно-ракетного відділення зенітно-ракетного взводу військової частини А3715.

Чоловік отримав осколкове поранення від скинутої із безпілотного літального апарату протипіхотної міни.


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Теги: ООС, Донбас, солдат, смерть, військовий
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