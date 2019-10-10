Стало відоме ім'я військового, який загинув на Донбасі 13 квітня

Олексій Мамчій.



Про це написав на своїй сторінці у Facebook голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, - пише



Нагадаємо, що



"Ще одна трагічна звістка з фронту, російські агресори вбили сьогодні зранку на бойових позиціях у районі Майорського захисника України, старшого солдата Олексія Мамчія, чернівчанина", – зазначив чиновник.



Осачук додав, що молодший брат полеглого, Станіслав Мамчій, 2016 року також віддав життя, захищаючи Україну від ворога.



"Низько схиляємо голову, висловлюю щирі співчуття рідним, вічна пам’ять", – написав очільник області.



У Чернівецькій ОДА уточнили, що загиблому Олексію Мамчію було 40 років. Він служив старшим водієм зенітно-ракетного відділення зенітно-ракетного взводу військової частини А3715.



Чоловік отримав осколкове поранення від скинутої із безпілотного літального апарату протипіхотної міни.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зоні бойових дій на Донбасі 13 квітня загинув воїн Збройних сил України із ЧернівцівПро це написав на своїй сторінці у Facebook голова Чернівецької ОДА, - пише Обозреватель. Нагадаємо, що трагедія трапилася поблизу Майорського "Ще одна трагічна звістка з фронту, російські агресори вбили сьогодні зранку на бойових позиціях у районі Майорського захисника України, старшого солдата Олексія Мамчія, чернівчанина", – зазначив чиновник.Осачук додав, що молодший брат полеглого,, 2016 року також віддав життя, захищаючи Україну від ворога."Низько схиляємо голову, висловлюю щирі співчуття рідним, вічна пам’ять", – написав очільник області.У Чернівецькій ОДА уточнили, що загиблому Олексію Мамчію було 40 років. Він служив старшим водієм зенітно-ракетного відділення зенітно-ракетного взводу військової частини А3715.Чоловік отримав осколкове поранення від скинутої із безпілотного літального апарату протипіхотної міни.

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