Повідомили, коли у Володимирі завершать опалювальний сезон





Про це повідомили під час оперативної наради у приміщенні міськвиконкому 13-го квітня, інформує



За словами директора місцевого підприємства теплових мереж Сергія Коби, опалювальний період на завершальному етапі.



Коли була тепла погода, подачу тепла тимчасово відключали. Впродовж двох днів знову спостерігатиметься пониження температури, тому опалення відновлять.



Як зазначив мер Ігор Пальонка, 15-го квітня буде видано відповідне розпорядження про завершення опалювального сезону.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Тепло в домівки споживачів комунального підприємства «Теплокомуненерго» надаватимуть до 15-го квітня включно.Про це повідомили під час оперативної наради у приміщенні міськвиконкому 13-го квітня, інформує "Буг" За словами директора місцевого підприємства теплових мереж, опалювальний період на завершальному етапі.Коли була тепла погода, подачу тепла тимчасово відключали. Впродовж двох днів знову спостерігатиметься пониження температури, тому опалення відновлять.Як зазначив мер Ігор Пальонка, 15-го квітня буде видано відповідне розпорядження про завершення опалювального сезону.

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