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У Києві в пологовому врятували маму 14 дітей, яка перебувала в реанімації із коронавірусом

У Києві в пологовому врятували маму 14 дітей, яка перебувала в реанімації із коронавірусом
У Києві з пологового сьогодні, 13 квітня, виписують породіллю, яка захворіла на коронавірус і потрапила до лікарні із 90 відсотками ураження легень.

Про це йдеться в ТСН.

Після двох тижнів перебування в реанімації на кисневій підтримці, жінка народила  двійню. Дівчинку та хлопчика, в якого теж був позитивний тест на коронавірус. Місяць медики рятували маму та діток і от сьогодні всіх, здорових, відпускають додому.

«Зараз вже легше, вже самі їдять і я вже краще почуваюсь», - розповідає породілля.

На маленьких Марка та Маргаритку вдома чекають іще 12 братиків та сестричок.

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Теги: Київ, породілля, коронавірус, порятунок
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