У Києві в пологовому врятували маму 14 дітей, яка перебувала в реанімації із коронавірусом
Сьогодні, 14:47
У Києві з пологового сьогодні, 13 квітня, виписують породіллю, яка захворіла на коронавірус і потрапила до лікарні із 90 відсотками ураження легень.
Про це йдеться в ТСН.
Після двох тижнів перебування в реанімації на кисневій підтримці, жінка народила двійню. Дівчинку та хлопчика, в якого теж був позитивний тест на коронавірус. Місяць медики рятували маму та діток і от сьогодні всіх, здорових, відпускають додому.
«Зараз вже легше, вже самі їдять і я вже краще почуваюсь», - розповідає породілля.
На маленьких Марка та Маргаритку вдома чекають іще 12 братиків та сестричок.
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Про це йдеться в ТСН.
Після двох тижнів перебування в реанімації на кисневій підтримці, жінка народила двійню. Дівчинку та хлопчика, в якого теж був позитивний тест на коронавірус. Місяць медики рятували маму та діток і от сьогодні всіх, здорових, відпускають додому.
«Зараз вже легше, вже самі їдять і я вже краще почуваюсь», - розповідає породілля.
На маленьких Марка та Маргаритку вдома чекають іще 12 братиків та сестричок.
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