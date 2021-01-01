У Києві в пологовому врятували маму 14 дітей, яка перебувала в реанімації із коронавірусом. ВІДЕО





Про це йдеться в



Після двох тижнів перебування в реанімації на кисневій підтримці, жінка народила двійню. Дівчинку та хлопчика, в якого теж був позитивний тест на коронавірус. Місяць медики рятували маму та діток і от сьогодні всіх, здорових, відпускають додому.



«Зараз вже легше, вже самі їдять і я вже краще почуваюсь», - розповідає породілля.



На маленьких Марка та Маргаритку вдома чекають іще 12 братиків та сестричок.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві з пологового сьогодні, 13 квітня, виписують породіллю, яка захворіла на коронавірус і потрапила до лікарні із 90 відсотками ураження легень.Про це йдеться в ТСН. Після двох тижнів перебування в реанімації на кисневій підтримці, жінка народила двійню. Дівчинку та хлопчика, в якого теж був позитивний тест на коронавірус. Місяць медики рятували маму та діток і от сьогодні всіх, здорових, відпускають додому.«Зараз вже легше, вже самі їдять і я вже краще почуваюсь», - розповідає породілля.На маленьких Марка та Маргаритку вдома чекають іще 12 братиків та сестричок.

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