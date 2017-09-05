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Луцькі прикордонники затримали контрабандистів, які безпілотником переправляли сигарети до Польщі

Луцькі прикордонники затримали контрабандистів, які безпілотником переправляли сигарети до Польщі
Переправити товар контрабандисти збиралися безпілотником та за допомогою спеціальної конструкції.

Прикордонники Луцького загону викрили задуми правопорушників,- інформує Держприкордонслужба України.

Зокрема, близько опівночі військовослужбовці відділу «Рівне» виявили в прикордонні безпілотний літальний апарат. Поряд знаходився пакунок з 500 пачками сигарет, підготовлених до переправлення на суміжну сторону.

Викрив контрабандну оборудку й прикордонний наряд відділу «Млинове» під час патрулювання українсько-білоруської ділянки. Ділки, за допомогою спеціально виготовленої конструкції, уже встигли перемістити в Україну 2 тисячі пачок сигарет білоруського виробництва, які прикордонники знайшли поблизу держрубежу.

Наразі встановлюють осіб, причетних до протиправної діяльності. Тютюнові вироби передадуть співробітникам ДФС.

Луцькі прикордонники затримали контрабандистів, які безпілотником переправляли сигарети до Польщі
Луцькі прикордонники затримали контрабандистів, які безпілотником переправляли сигарети до Польщі
Луцькі прикордонники затримали контрабандистів, які безпілотником переправляли сигарети до Польщі

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Теги: контрабанда, сигарети, Польща
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