Луцькі прикордонники затримали контрабандистів, які безпілотником переправляли сигарети до Польщі





Прикордонники Луцького загону викрили задуми правопорушників,- інформує Держприкордонслужба України.



Зокрема, близько опівночі військовослужбовці відділу «Рівне» виявили в прикордонні безпілотний літальний апарат. Поряд знаходився пакунок з 500 пачками сигарет, підготовлених до переправлення на суміжну сторону.



Викрив контрабандну оборудку й прикордонний наряд відділу «Млинове» під час патрулювання українсько-білоруської ділянки. Ділки, за допомогою спеціально виготовленої конструкції, уже встигли перемістити в Україну 2 тисячі пачок сигарет білоруського виробництва, які прикордонники знайшли поблизу держрубежу.



Наразі встановлюють осіб, причетних до протиправної діяльності. Тютюнові вироби передадуть співробітникам ДФС.





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