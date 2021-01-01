Судитимуть наркозакладчика з Луцька

26-річного уродженця Луцька судитимуть за наркозлочини.Правоохоронці встановили факти придбання і зберігання ним амфетаміну та PVP, а також розкидання "закладок" із психотропами в обласному центрі Волині, - інформує пресслужба обласної прокуратури.Так, удень 18 вересня 2020 року молодика затримали після отримання ним у відділені поштового оператора посилки із майже півкілограма PVP.Невдовзі обвинувачений у вчиненні цих злочинів волинянин постане перед судом.санкцією ч.3 ст. 307 КК України за незаконне придбання й зберігання з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років із конфіскацією майна.