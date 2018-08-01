Засудили волинянина, який через ревнощі до смерті побив знайомого

59-річний волинянин, який до смерті побив знайомого, втрапив за ґрати на 7 років.Слідство встановило, що увечері 8 квітня 2019 року нетверезий чоловік у себе в оселі в селі Вижично Ратнівсього району через ревнощі жорстоко побив 44-річного знайомого, завдавши травм, від яких той згодом помер, - інформуєСуд першої інстанції змінив кваліфікацію дій обвинуваченого із заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України) на умисне вбивство, вчинене у стані сильного душевного хвилювання (ст.. 116 КК України), та призначив чоловікові покарання у виді 2 років обмеження волі.Не погодившись із таким рішенням, прокурори оскаржили його в апеляційному порядку.Суд апеляційної інстанції повернув кримінальне провадження на новий судовий розгляд у Ратнівський районний суд, який, дослухавшись до позиції прокурорів, визнав обвинуваченого винним у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого, та призначив йому покарання у виді семи років позбавлення волі.