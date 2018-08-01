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Засудили волинянина, який через ревнощі до смерті побив знайомого

Засудили волинянина, який через ревнощі до смерті побив знайомого
59-річний волинянин, який до смерті побив знайомого, втрапив за ґрати на 7 років.

Слідство встановило, що увечері 8 квітня 2019 року нетверезий чоловік у себе в оселі в селі Вижично Ратнівсього району через ревнощі жорстоко побив 44-річного знайомого, завдавши травм, від яких той згодом помер, - інформує

Суд першої інстанції змінив кваліфікацію дій обвинуваченого із заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України) на умисне вбивство, вчинене у стані сильного душевного хвилювання (ст.. 116 КК України), та призначив чоловікові покарання у виді 2 років обмеження волі.

Не погодившись із таким рішенням, прокурори оскаржили його в апеляційному порядку.

Суд апеляційної інстанції повернув кримінальне провадження на новий судовий розгляд у Ратнівський районний суд, який, дослухавшись до позиції прокурорів, визнав обвинуваченого винним у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого, та призначив йому покарання у виді семи років позбавлення волі.

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Теги: суд, побиття, смерть, червнощі, Волинь
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