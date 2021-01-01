Дідівський метод: у луцькій громаді – табу на побілку бордюрів і декоративних дерев





Про це йдеться на сайті мерії.



Наближається час проведення загальноміської толоки з впорядкування міста та підготовка до зустрічі Великодніх свят.



Весняну та осінню побілка вважають доцільною лише для плодових дерев, оскільки дехто вважає, що різкі перепади температур в осінньо-зимовий період можуть призвести до сильних пошкоджень їхньої кори. Біла фарба на стовбурах і скелетних гілках відштовхує сонячні промені, захищає кору від перегріву й дозволяє деревам вчасно прокинутися.



Весняна побілка покликана захистити дерева від сонця та шкідників, що прокинулися після зимової сплячки. Не потрібна побілка молодим деревам з гладкою корою. Вона може закупорити пори і заподіяти їм шкоду.



"Якщо мешканці приймають рішення щодо побілки дерев на прибудинковій території – вони можуть звернутися до обслуговуючого підприємства із відповідним проханням, розуміючи, що ця робота буде виконана за кошти із їхньої квартплати. А от на території міста дерева білити заборонено. Теж стосується і бордюрів, білити їх безглуздо і заборонено законодавством України, ця норма прописана у Правилах утримання зелених насаджень у населених пунктах України. Зокрема, пунктом 9.1.17 забороняється білити вапном декоративні дерева і малі архітектурні форми. Це зайві витрати праці, часу та матеріальних засобів. Крім того, є правила дорожнього руху, якими чітко передбачено використання певних кольорів у розмітці на дорогах", - йдеться в повідомленні.



Відтак, закликають і жителів Луцької міської територіальної громади, і суб’єктів господарювання, керівників освітніх та медичних установ та інших підприємств, установ та організацій, утриматися від здійснення побілки.

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