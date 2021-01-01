вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Дідівський метод: у луцькій громаді – табу на побілку бордюрів і декоративних дерев

Дідівський метод: у луцькій громаді – табу на побілку бордюрів і декоративних дерев
Жителів Луцької міської територіальної громади, суб’єктів господарювання, керівників освітніх та медичних установ та інших підприємств, установ та організацій закликають утриматися від здійснення побілки, яка для декого асоціюється із чистотою, порядком та доглядом за деревами.

Про це йдеться на сайті мерії.

Наближається час проведення загальноміської толоки з впорядкування міста та підготовка до зустрічі Великодніх свят. Відбудеться вона 16 квітня. Тривалий час весняне прибирання асоціюється з побілкою бордюрів та дерев. Побілка – це старий дідівський метод, ефективність якого не доведена, зазначають у мерії. Навіть більше – при невірній концентрації вапна, суміш може спалити кору дерева, вважають фахівці.

Весняну та осінню побілка вважають доцільною лише для плодових дерев, оскільки дехто вважає, що різкі перепади температур в осінньо-зимовий період можуть призвести до сильних пошкоджень їхньої кори. Біла фарба на стовбурах і скелетних гілках відштовхує сонячні промені, захищає кору від перегріву й дозволяє деревам вчасно прокинутися.

Весняна побілка покликана захистити дерева від сонця та шкідників, що прокинулися після зимової сплячки. Не потрібна побілка молодим деревам з гладкою корою. Вона може закупорити пори і заподіяти їм шкоду.

"Якщо мешканці приймають рішення щодо побілки дерев на прибудинковій території – вони можуть звернутися до обслуговуючого підприємства із відповідним проханням, розуміючи, що ця робота буде виконана за кошти із їхньої квартплати. А от на території міста дерева білити заборонено. Теж стосується і бордюрів, білити їх безглуздо і заборонено законодавством України, ця норма прописана у Правилах утримання зелених насаджень у населених пунктах України. Зокрема, пунктом 9.1.17 забороняється білити вапном декоративні дерева і малі архітектурні форми. Це зайві витрати праці, часу та матеріальних засобів. Крім того, є правила дорожнього руху, якими чітко передбачено використання певних кольорів у розмітці на дорогах", - йдеться в повідомленні.

Відтак, закликають і жителів Луцької міської територіальної громади, і суб’єктів господарювання, керівників освітніх та медичних установ та інших підприємств, установ та організацій, утриматися від здійснення побілки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: побілка дерев, прибирання, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку припиняють опалювальний сезон
Із терасою і «МакДрайвом»: яким і де буде «МакДональдз» у Луцьку. ОФІЦІЙНО
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Дідівський метод: у луцькій громаді – табу на побілку бордюрів і декоративних дерев
Сьогодні, 19:20
Де на Волині та у Луцьку зокрема будуть відключати світло 14 квітня
Сьогодні, 19:00
Батьки випивали та збирали сумнівні компанії: у громаді на Волині вилучили 11 дітей з неблагополучних родин
Сьогодні, 18:38
У Луцьку чоловік вкрав телевізор з орендованої квартири і здав в ломбард
Сьогодні, 18:08
Не хотів відпускати у Польщу на заробітки: волинянин побив свою співмешканку
Сьогодні, 17:53
Схожі новини
У Луцьку на Соборності прибиратимуть сквер від сміття У Луцьку на Соборності прибиратимуть сквер від сміття
08 квітень, 16:36
У Луцьку пришвидшать ремонти доріг У Луцьку пришвидшать ремонти доріг
06 квітень, 13:30
Лучани вийшли на толоку, аби прибрати територію біля Сапалаївки. ФОТО Лучани вийшли на толоку, аби прибрати територію біля Сапалаївки. ФОТО
19 березень, 15:33
На порятунок Луцька від наслідків зимової стихії виділять ще майже 1,4 мільйона На порятунок Луцька від наслідків зимової стихії виділять ще майже 1,4 мільйона
17 лютий, 12:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Дідівський метод: у луцькій громаді – табу на побілку бордюрів і декоративних дерев
Сьогодні, 19:20
 0
Де на Волині та у Луцьку зокрема будуть відключати світло 14 квітня
Сьогодні, 19:00
 0
Батьки випивали та збирали сумнівні компанії: у громаді на Волині вилучили 11 дітей з неблагополучних родин
Сьогодні, 18:38
 0
У Луцьку чоловік вкрав телевізор з орендованої квартири і здав в ломбард
Сьогодні, 18:08
 0
Не хотів відпускати у Польщу на заробітки: волинянин побив свою співмешканку
Сьогодні, 17:53
 0
Медіа
відео
1/8