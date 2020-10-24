Не хотів відпускати у Польщу на заробітки: волинянин побив свою співмешканку





Про це йдеться у вироку Нововолинського міського суду, - пише



Чоловік 11-го липня 2020-го року, перебуваючи у приміщенні кафе «Оболонь», під час сварки зі співмешканкою побив її. Дебошир наніс жінці близько 10 ударів рукою по обличчю та тулубу та декілька ударів ногами по тілу. Численні тілесні ушкодження, згідно з висновком судово-медичної експертизи, належать до категорії легких тілесних ушкоджень.



Проти чоловіка порушили кримінальне провадження за ч.1 ст.125 КК України (Умисне спричинення легких тілесних ушкоджень).



У суді дебошир визнав свою вину та розповів, що того дня вони разом із співмешканкою прийшли у кафе, щоб випити пива. Коли жінка повідомила йому, що хоче їхати до Польщі на заробітки, він розізлився і під час словесного конфлікту побив її.



Суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у виді штрафу в розмірі 850 гривень.



Головне фото – ілюстративне.

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