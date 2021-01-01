Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 14 квітня





Про це повідомляє волинський гідрометцентр.



Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 6-11° тепла.



У Луцьку завтра, у середу, також очікується хмарна з проясненнями погода та часом дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 8-10° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області завтра, 14 квітня, синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду, часом дощ.Про це повідомляє волинський гідрометцентр.Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 6-11° тепла.У Луцьку завтра, у середу, також очікується хмарна з проясненнями погода та часом дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 8-10° тепла.

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