Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 14 квітня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області завтра, 14 квітня, синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду, часом дощ.
Про це повідомляє волинський гідрометцентр.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 6-11° тепла.
У Луцьку завтра, у середу, також очікується хмарна з проясненнями погода та часом дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 8-10° тепла.
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Про це повідомляє волинський гідрометцентр.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 6-11° тепла.
У Луцьку завтра, у середу, також очікується хмарна з проясненнями погода та часом дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 8-10° тепла.
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