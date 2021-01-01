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Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 14 квітня

Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 14 квітня
У Волинській області завтра, 14 квітня, синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду, часом дощ.

Про це повідомляє волинський гідрометцентр.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 6-11° тепла.

У Луцьку завтра, у середу, також очікується хмарна з проясненнями погода та часом дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 8-10° тепла.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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