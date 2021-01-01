Європейські фасади, напіввідкритий двір та поквартирні «патіо». Чим особлива архітектура ЖК «Амстердам»*





Про особливість облаштування ЖК “Амстердам” розповів головний архітектор Майстерні МОСТ Дмитро Котляров:



Напіввідкритий двір - це вже “класичний” прийом в сучасній урбаністиці. З головної вулиці будівлі формують суцільну забудову, що відмежовує приватний простір двору для мешканців.



Внутрішній двір з простого прямокутника переосмислено у “перетікаючий” простір між фасадами будинків, це дає відчуття постійного динамічного вигляду. Оптимально підібране співвідношення висоти будинків до ширини двору створює відчуття захищеності та затишку.







У двір будинку повністю відсутній доступу приватних авто. У той же час наявність навколо значної території дозволила без проблем розмістити всі необхідні паркомісця навколо комплексу.



Зручність доступу до житла забезпечується наскрізними пішими переходами та прохідними холами у перших поверхах.



По зовнішньому периметру у забудову інтегровано у перших поверхах комерційні приміщення. В них будуть розташовані об'єкти повсякденного сервісу - маленькі затишні кав'ярні, крамнички, магазини харчування та побуту, перукарні тощо.



Головний фасад з комерційними приміщеннями доповнено невеликою громадською площею.



Вона сформована у вигляді трапеції та підходить впритул до комерційних приміщень у перших поверхах. Лаконічний та сучасний благоустрій цієї площі зробить її ідеальним місцем для зустрічей із знайомими та друзями, стане місцем “тусовки” сусідів.







Благоустрій внутрішнього двору органічно вписаний у місцевий ландшафт. В основі композиції - мальовнича доріжка, що зв'язує між собою всі елементи двору.



Входи до будинків - безпосередньо з двору та мають безбар'єрний доступ (без сходів). Виходи із квартир на перших поверхах мають невеликі поквартирні “патіо”, що органічно інтегровані у простір загального двору. У деяких місцях, де це доречно, додані підпірні стінки, щоб урізноманітнити ландшафт висотними акцентами.







В озелененні двору використані сучасні тренди - максимальна природність та невибагливість. Це багаторічні рослини, у тому числі - злакові. Природний підхід також у мінімальному використанні твердого покриття, бруківка тільки там, де це дійсно необхідно. Вся вільна територія - під озеленення.



У композиційному плануванні фасадів використано прийом вертикального членування, тобто - поділ поверхні фасаду вертикальними елементами на окремі частини. Це дозволяє досягти ефекту камерності та затишку. За базу взята типова парцеляція фасадів західноєвропейських міст. Декор сучасний та лаконічний. Схилий дах та використання фронтонів надає свого шарму та формує багатий силует.







Наразі у ЖК “Амстердам” тривають фундаментні роботи у трьох під’їздах та незабаром будуть приступати до зведення “коробки”.



Зверніть увагу, що наразі в ЖК “Амстердам” - особлива пропозиція на квартири з двома спальнями площею 75,52 м2. Ціну знижено на 500 грн/м2, також на час акції можна скористатись розтермінуванням із меншим першим внеском - 20%. Більше про цю пропозицію читайте за посиланням.



Також в “Амстердамі” діє ще одна акція: на 2-спальні квартири площею 71,9 м2. Більше про це можна прочитати за посиланням.



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