На дачному масиві біля Луцька сталася пожежа. ВІДЕО





Про це повідомляє ІА



На місці працювали ківерцівські вогнеборці і пожежна спецтехніка. Аби здолати вогонь, рятувальникам довелося зривати шифер з даху господарської будівлі.



Пожежу вдалося локалізувати, так, що вогонь не перекинувся на сусідні будівлі, та зрештою – згасити.



Причини займання встановлюють.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На території дачного масиву у селі Жабка, що неподалік від Луцька, спалахнула господарська споруда.Про це повідомляє ІА «Конкурент» , посилаючись на повідомлення очевидців.На місці працювали ківерцівські вогнеборці і пожежна спецтехніка. Аби здолати вогонь, рятувальникам довелося зривати шифер з даху господарської будівлі.Пожежу вдалося локалізувати, так, що вогонь не перекинувся на сусідні будівлі, та зрештою – згасити.Причини займання встановлюють.

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