На дачному масиві біля Луцька сталася пожежа. ВІДЕО
Сьогодні, 21:09
На території дачного масиву у селі Жабка, що неподалік від Луцька, спалахнула господарська споруда.
Про це повідомляє ІА «Конкурент», посилаючись на повідомлення очевидців.
На місці працювали ківерцівські вогнеборці і пожежна спецтехніка. Аби здолати вогонь, рятувальникам довелося зривати шифер з даху господарської будівлі.
Пожежу вдалося локалізувати, так, що вогонь не перекинувся на сусідні будівлі, та зрештою – згасити.
Причини займання встановлюють.
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Про це повідомляє ІА «Конкурент», посилаючись на повідомлення очевидців.
На місці працювали ківерцівські вогнеборці і пожежна спецтехніка. Аби здолати вогонь, рятувальникам довелося зривати шифер з даху господарської будівлі.
Пожежу вдалося локалізувати, так, що вогонь не перекинувся на сусідні будівлі, та зрештою – згасити.
Причини займання встановлюють.
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