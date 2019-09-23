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На дачному масиві біля Луцька сталася пожежа. ВІДЕО

На дачному масиві біля Луцька сталася пожежа. ВІДЕО
На території дачного масиву у селі Жабка, що неподалік від Луцька, спалахнула господарська споруда.

Про це повідомляє ІА «Конкурент», посилаючись на повідомлення очевидців.

На місці працювали ківерцівські вогнеборці і пожежна спецтехніка. Аби здолати вогонь, рятувальникам довелося зривати шифер з даху господарської будівлі.

Пожежу вдалося локалізувати, так, що вогонь не перекинувся на сусідні будівлі, та зрештою – згасити.

Причини займання встановлюють.


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Теги: пожежа, Луцьк, Волинь, Жабка
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