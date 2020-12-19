Західний Буг «з'їдає» кордон і залишає волинян без угідь. ВІДЕО





Проблема не нова, берегова лінія обвалюється вже 10 років, нині ж через це, волиняни, які живуть на прикордонні, почали втрачати земельні паї, - повідомляє



Суспільне побувало в прикордонному селі, поспілкувалося з місцевими жителями, прикордонниками та чиновниками, щоб дізнатися, як вирішують проблему та чи можливо зупинити руйнування кордону.



Вода "з'їдає" український кордон

Українсько-польський кордон пролягає посередині водного плеса Західного Бугу поблизу села Забужжя. По лівий бік – Республіка Польща. Праворуч український берег вимиває вода, через це втрачається територія, – каже начальник Шацької експлуатаційної дільниці регіонального офісу водних ресурсів в області Іван Семенюк.



"Велика вода": Західний Буг на Волині руйнує український кордон і лишає селян без угідьСуспільне Волинь

"Оглядова смуга, яка вже ішла прямо, вона виходила на той берег, вона уже зараз повністю у воді. Буг уже відійшов на метрів 15 у сторону території України", – каже фахівець.



Берег обвалюється, тому стовпці із колючим дротом прикордонники мусять переносити, — розказує заступник начальника відділу прикордонної служби "Рівне" Сергій Загірний.



"Велика вода": Західний Буг на Волині руйнує український кордон і лишає селян без угідьСуспільне Волинь

Постійно потрібно змінювати маршрути прикордонних нарядів. Минулого року було перенесено контрольно-слідову смугу загальною протяжністю 70 метрів.



Селяни змушені відступати землі прикордонникам

Біля берега, що руйнується, земельні паї. Тут жителі Забужжя вирощують картоплю, ячмінь, пшеницю.



"Велика вода": Західний Буг на Волині руйнує український кордон і лишає селян без угідьСуспільне Волинь

Біля берега, що руйнується було два паї по 25 соток жительки Забужжя Надії Коваль. Жінка розповіла, що частину землі віддала, щоб було місце для контролю прикордонникам. Надія Коваль каже: "У нас уже забрали те, що ми мали, подискували там вже все". На землях, які відступила для прикордонного контролю вже встигла посадити ячмінь.



"Велика вода": Західний Буг на Волині руйнує український кордон і лишає селян без угідьСуспільне Волинь

За компенсацією нікуди не зверталася. Нині шукає іншу ділянку. "Там ліпша земля, а тут у нас пісочок один, ми не маємо на чому садити тепер", – розповідає жителька Забужжя.



Заступник Рівненського сільського голови Володимир Хомік говорить, що рівноцінної заміни землі не мають. "У свій час була розроблена програма державна по укріпленню берегів. Я рахую, що вона повинна бути відновлена державою, бо сама громада не в спромозі буде профінансувати це", – каже заступник сільського голови.



Руйнування місцеві жителі спостерігають приблизно останні десять років. Щовесни річна наводнюється та обвалює берег. Нині рівень води у Західному Бузі піднявся на півтора метра.



Як зупинити обвал берегу і що для цього роблять

Одна з трьох ділянок берега, які потрібно першочергово укріпити, знаходиться поблизу села Новоугрузьке, — каже керівник Регіонального офісу водних ресурсів в області Роман Євліков. Загалом фахівці виявили 52 потенційно небезпечні ділянки. Обвалитися може 24 кілометри берегової лінії.



"Велика вода": Західний Буг на Волині руйнує український кордон і лишає селян без угідьСуспільне Волинь

Укріпити кілометр берега вартує майже 20 мільйонів гривень, у місцевому бюджеті таких грошей немає, — каже Валентин Кухарик, начальник управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації. Зараз, з його слів, на державному рівні розробляється концепція берегоукріплення річок, що течуть по кордону.



"Щоб робити берегоукріплення, необхідно відвести землю, хто буде цим займатися і визначити відповідального виконавця? Хто буде проводити оцінку впливу на довкілля, на даний час таким виконавцем є Держводагентство України", – каже Валентин Кухарик.



Востаннє роботи з укріплення берегів річки Західний Буг проводили три роки тому.



Суспільне Волині розпочинає марафон "Велика вода на Волині". Впродовж двох днів розповідатимемо про підтоплені райони та разом з експертами шукатимемо шляхи, як здолати природне лихо та допомогти людям відновити домогосподарства.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через підвищення рівня води у річці Західний Буг інтенсивніше руйнується український берег на кордоні з Республікою Польща.Проблема не нова, берегова лінія обвалюється вже 10 років, нині ж через це, волиняни, які живуть на прикордонні, почали втрачати земельні паї, - повідомляє Суспільне Суспільне побувало в прикордонному селі, поспілкувалося з місцевими жителями, прикордонниками та чиновниками, щоб дізнатися, як вирішують проблему та чи можливо зупинити руйнування кордону.Вода "з'їдає" український кордонУкраїнсько-польський кордон пролягає посередині водного плеса Західного Бугу поблизу села Забужжя. По лівий бік – Республіка Польща. Праворуч український берег вимиває вода, через це втрачається територія, – каже начальник Шацької експлуатаційної дільниці регіонального офісу водних ресурсів в області Іван Семенюк."Велика вода": Західний Буг на Волині руйнує український кордон і лишає селян без угідьСуспільне Волинь"Оглядова смуга, яка вже ішла прямо, вона виходила на той берег, вона уже зараз повністю у воді. Буг уже відійшов на метрів 15 у сторону території України", – каже фахівець.Берег обвалюється, тому стовпці із колючим дротом прикордонники мусять переносити, — розказує заступник начальника відділу прикордонної служби "Рівне" Сергій Загірний."Велика вода": Західний Буг на Волині руйнує український кордон і лишає селян без угідьСуспільне ВолиньПостійно потрібно змінювати маршрути прикордонних нарядів. Минулого року було перенесено контрольно-слідову смугу загальною протяжністю 70 метрів.Селяни змушені відступати землі прикордонникамБіля берега, що руйнується, земельні паї. Тут жителі Забужжя вирощують картоплю, ячмінь, пшеницю."Велика вода": Західний Буг на Волині руйнує український кордон і лишає селян без угідьСуспільне ВолиньБіля берега, що руйнується було два паї по 25 соток жительки Забужжя Надії Коваль. Жінка розповіла, що частину землі віддала, щоб було місце для контролю прикордонникам. Надія Коваль каже: "У нас уже забрали те, що ми мали, подискували там вже все". На землях, які відступила для прикордонного контролю вже встигла посадити ячмінь."Велика вода": Західний Буг на Волині руйнує український кордон і лишає селян без угідьСуспільне ВолиньЗа компенсацією нікуди не зверталася. Нині шукає іншу ділянку. "Там ліпша земля, а тут у нас пісочок один, ми не маємо на чому садити тепер", – розповідає жителька Забужжя.Заступник Рівненського сільського голови Володимир Хомік говорить, що рівноцінної заміни землі не мають. "У свій час була розроблена програма державна по укріпленню берегів. Я рахую, що вона повинна бути відновлена державою, бо сама громада не в спромозі буде профінансувати це", – каже заступник сільського голови.Руйнування місцеві жителі спостерігають приблизно останні десять років. Щовесни річна наводнюється та обвалює берег. Нині рівень води у Західному Бузі піднявся на півтора метра.Як зупинити обвал берегу і що для цього роблятьОдна з трьох ділянок берега, які потрібно першочергово укріпити, знаходиться поблизу села Новоугрузьке, — каже керівник Регіонального офісу водних ресурсів в області Роман Євліков. Загалом фахівці виявили 52 потенційно небезпечні ділянки. Обвалитися може 24 кілометри берегової лінії."Велика вода": Західний Буг на Волині руйнує український кордон і лишає селян без угідьСуспільне ВолиньУкріпити кілометр берега вартує майже 20 мільйонів гривень, у місцевому бюджеті таких грошей немає, — каже Валентин Кухарик, начальник управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації. Зараз, з його слів, на державному рівні розробляється концепція берегоукріплення річок, що течуть по кордону."Щоб робити берегоукріплення, необхідно відвести землю, хто буде цим займатися і визначити відповідального виконавця? Хто буде проводити оцінку впливу на довкілля, на даний час таким виконавцем є Держводагентство України", – каже Валентин Кухарик.Востаннє роботи з укріплення берегів річки Західний Буг проводили три роки тому.Суспільне Волині розпочинає марафон "Велика вода на Волині". Впродовж двох днів розповідатимемо про підтоплені райони та разом з експертами шукатимемо шляхи, як здолати природне лихо та допомогти людям відновити домогосподарства.

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