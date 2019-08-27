Волинянин став призером чемпіонату Європи. ФОТО





Участь в чемпіонаті Європи з академічного веслування серед спортсменів з порушеннями опорно-рухового апарату, що відбувся 5 – 11 квітня в італійському місті Варезе, взяли участь представники 14 країн, - йдеться на



Українські паралімпійці повернулися додому з нагородами. У змаганнях серед одиночних човнів у чоловіків (PR1 M1x) впевнено пройшов всю дистанцію фіналу та здобув “золото” для збірної команди України Роман Полянський, серед одиночних човнів у жінок (PR1 W1x) Анна Шеремет у напруженій боротьбі виборола “бронзу”.



Українська четвірка розпашна зі стерновим (клас човнів PR3 Mix4+) стала третьою. Вони випередили у фінальному заїзді екіпажі з Італії, Ізраїлю, Нідерландів, поступившись лише визнаним світовим лідерам академічного веслування - збірним Великобританії та Франції.



Дуже приємно, що в екіпажі нашої національної четвірки разом з Олександрою Полянською, Дарією Котик, Максимом Жуком та стерновою Юлією Маласай, бронзову медаль чемпіонату Європи для України «кував» і ковельчанин - вихованець відділення обласної дитячо-юнацької спортивної школи дітей та молоді з інвалідністю в м. Ковель, майстер спорту України міжнародного класу Станіслав Самолюк.



Вітаємо Станіслава і всю команду українських паравеслувальників та бажаємо їм успішного виступу на ХVI Паралімпійських іграх, що пройдуть 23 липня - 8 серпня в Токіо (Японія).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ковельчанин Станіслав Самолюк став призером чемпіонату Європи з академічного веслування.Участь в чемпіонаті Європи з академічного веслування серед спортсменів з порушеннями опорно-рухового апарату, що відбувся 5 – 11 квітня в італійському місті Варезе, взяли участь представники 14 країн, - йдеться на сайті Ковельської міської ради.Українські паралімпійці повернулися додому з нагородами. У змаганнях серед одиночних човнів у чоловіків (PR1 M1x) впевнено пройшов всю дистанцію фіналу та здобув “золото” для збірної команди України Роман Полянський, серед одиночних човнів у жінок (PR1 W1x) Анна Шеремет у напруженій боротьбі виборола “бронзу”.Українська четвірка розпашна зі стерновим (клас човнів PR3 Mix4+) стала третьою. Вони випередили у фінальному заїзді екіпажі з Італії, Ізраїлю, Нідерландів, поступившись лише визнаним світовим лідерам академічного веслування - збірним Великобританії та Франції.Дуже приємно, що в екіпажі нашої національної четвірки разом з Олександрою Полянською, Дарією Котик, Максимом Жуком та стерновою Юлією Маласай, бронзову медаль чемпіонату Європи для України «кував» і ковельчанин - вихованець відділення обласної дитячо-юнацької спортивної школи дітей та молоді з інвалідністю в м. Ковель, майстер спорту України міжнародного класу Станіслав Самолюк.Вітаємо Станіслава і всю команду українських паравеслувальників та бажаємо їм успішного виступу на ХVI Паралімпійських іграх, що пройдуть 23 липня - 8 серпня в Токіо (Японія).

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