На Волині почастішали випадки лісових пожеж





Про це повідомляє пресслужба



При цьому лісівники задіяли 25 тракторів, 12 пожежних авто. З вогнем боролися 400 людей.



Камінь-Каширщина. 10 квітня у с. Качин та Ставище Камінь-Каширського р-ну горіли поля, які вже стали самосівом. Випалено в межах 80 гектарів. Пожежа йшла на лісові масиви Нуйнівського лісництва ( ДП «Камінь-Каширське ЛГ») та Сошичненського (ДП «СЛАП «Камінь-Каширськагроліс»).



Почалася пожежа ближче обіду і локалізовували її аж до ночі. При цьому було залучено пожежний автомобіль ДП «Камінь-Каширське ЛГ» та 2 трактори з плугами ПКЛ. Працювали до 30 працівників державної лісової охорони.



Крім того, Камінь-Каширщина потерпала через загоряння на сміттєзвалищі біля с. Осівці – загалом протягом вихідних було 3 підпали. Горіло в урочищі Дачі на виїзді в Любешів, що підходить до Видертського лісництва. Там пожежі спільно гасили рятувальники та працівники лісової охорони.



Нині всі загоряння локалізовані і не допущені до лісових масивів. Правда, при цьому вигоріло близько 100 гектарів самосівного лісу, що виріс на сільськогосподарських паях людей. Гасіння таких пожеж ускладнюється ще й тим, що територія захаращена, технікою пробратися до осередків загоряння практично неможливо.



Турійщина. Був підпал сухої трави на землях сільськогосподарського призначення – державна лісова охорона ефективно зреагувала під час патрулювання, повідомивши чергового.



Пожежа виникла між селами Охітники та Осереби. Для локалізації було задіяно 25 людей, працівники рейдової групи з пожежний модулем та ранцевими вогнегасниками, трактори з плугами та місцева пожежна машина. Всіма силами вдалося ліквідувати пожежу, не допустивши її до лісу.



Маневиччина. На території ДП «Городоцьке ЛГ» цієї весни зафіксовано першу лісову пожежу. У суботу, 10 квітня, близько 17 год., у Троянівському лісництві, кв. 40, горіли вже ліси. Вигоріло 0,7 га. Вогонь прийшов від залізничої колії, де поруч хтось підпалив суху траву.



На пожежі було задіяно 20 працівників державної лісової охорони підприємства, автомобілі та 1 пожежна – рятувальників. Загасили оперативно. Втрати могли бути значно більшими.



У с. Тельчі (Маневиччина) поблизу лісових масивів горіла суха трава – поблизу Вовчецького лісництва, хутір Лоше. На гасіння було задіяно пожежний автомобіль та 19 працівників державної лісової охорони ДП «Маневицьке ЛГ».



Пожежа розгорілася і біля с. Старий Чорторийськ – горіла знову ж суха трава. Для локалізації було задіяно пожежний автомобіль, трактор, 10 людей – працівників ДП «Поліське ЛГ». Для працівників цього підприємства вихідні видалися дуже «гарячими». У ці дні з «чиєїсь легкої руки» горіло також поблизу сіл Велика Яблунька, Підгаття, Копилля, Куликовичі, Гута Лісівська… Всі пожежі локалізовані вчасно, вогонь не встиг наблизитися впритул до лісу, хоча був дуже близько. На всіх 5 випадках загорянь працювали люди і техніка підприємства.



«Гаряче» у вихідні було і працівникам ДП «Колківське ЛГ» – горіло поблизу сіл Красноволя, Погулянка – поля межують із Тельчівським лісництвом. Всюди було задіяно техніку та людей. Загалом вигоріло до 4 га сухотрав’я та чагарників.



Ківерцівщина. У с. Цеперів горіли самосіви, задіяні були працівники державної лісової охорони ДП «Ківерцівське ЛГ». Вчора, 12 квітня, вогонь спалахнув поблизу Сокиричівського лісництва. І цього разу пожежу до лісу не допустили.



На цьому вогняні історії не завершуються. Навпаки – лише розпочинаються. Тепла весна і спекотне літо для лісівників асоціюється точно не з відпустками. Та й не це найстрашніше. Ніщо не знищує природу так швидко, як вогонь. Відновитися після таких пожеж земля може протягом кількох років. А ліс – лише через десятки літ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Протягом вихідних 11 і 12 квітня працівники державної лісової охорони здійснили 60 виїздів на загоряння в екосистемах.Про це повідомляє пресслужба ВОУЛМГ При цьому лісівники задіяли 25 тракторів, 12 пожежних авто. З вогнем боролися 400 людей.10 квітня у с. Качин та Ставище Камінь-Каширського р-ну горіли поля, які вже стали самосівом. Випалено в межах 80 гектарів. Пожежа йшла на лісові масиви Нуйнівського лісництва ( ДП «Камінь-Каширське ЛГ») та Сошичненського (ДП «СЛАП «Камінь-Каширськагроліс»).Почалася пожежа ближче обіду і локалізовували її аж до ночі. При цьому було залучено пожежний автомобіль ДП «Камінь-Каширське ЛГ» та 2 трактори з плугами ПКЛ. Працювали до 30 працівників державної лісової охорони.Крім того, Камінь-Каширщина потерпала через загоряння на сміттєзвалищі біля с. Осівці – загалом протягом вихідних було 3 підпали. Горіло в урочищі Дачі на виїзді в Любешів, що підходить до Видертського лісництва. Там пожежі спільно гасили рятувальники та працівники лісової охорони.Нині всі загоряння локалізовані і не допущені до лісових масивів. Правда, при цьому вигоріло близько 100 гектарів самосівного лісу, що виріс на сільськогосподарських паях людей. Гасіння таких пожеж ускладнюється ще й тим, що територія захаращена, технікою пробратися до осередків загоряння практично неможливо.Був підпал сухої трави на землях сільськогосподарського призначення – державна лісова охорона ефективно зреагувала під час патрулювання, повідомивши чергового.Пожежа виникла між селами Охітники та Осереби. Для локалізації було задіяно 25 людей, працівники рейдової групи з пожежний модулем та ранцевими вогнегасниками, трактори з плугами та місцева пожежна машина. Всіма силами вдалося ліквідувати пожежу, не допустивши її до лісу.. На території ДП «Городоцьке ЛГ» цієї весни зафіксовано першу лісову пожежу. У суботу, 10 квітня, близько 17 год., у Троянівському лісництві, кв. 40, горіли вже ліси. Вигоріло 0,7 га. Вогонь прийшов від залізничої колії, де поруч хтось підпалив суху траву.На пожежі було задіяно 20 працівників державної лісової охорони підприємства, автомобілі та 1 пожежна – рятувальників. Загасили оперативно. Втрати могли бути значно більшими.У с. Тельчі (Маневиччина) поблизу лісових масивів горіла суха трава – поблизу Вовчецького лісництва, хутір Лоше. На гасіння було задіяно пожежний автомобіль та 19 працівників державної лісової охорони ДП «Маневицьке ЛГ».Пожежа розгорілася і біля с. Старий Чорторийськ – горіла знову ж суха трава. Для локалізації було задіяно пожежний автомобіль, трактор, 10 людей – працівників ДП «Поліське ЛГ». Для працівників цього підприємства вихідні видалися дуже «гарячими». У ці дні з «чиєїсь легкої руки» горіло також поблизу сіл Велика Яблунька, Підгаття, Копилля, Куликовичі, Гута Лісівська… Всі пожежі локалізовані вчасно, вогонь не встиг наблизитися впритул до лісу, хоча був дуже близько. На всіх 5 випадках загорянь працювали люди і техніка підприємства.«Гаряче» у вихідні було і працівникам ДП «Колківське ЛГ» – горіло поблизу сіл Красноволя, Погулянка – поля межують із Тельчівським лісництвом. Всюди було задіяно техніку та людей. Загалом вигоріло до 4 га сухотрав’я та чагарників.У с. Цеперів горіли самосіви, задіяні були працівники державної лісової охорони ДП «Ківерцівське ЛГ». Вчора, 12 квітня, вогонь спалахнув поблизу Сокиричівського лісництва. І цього разу пожежу до лісу не допустили.На цьому вогняні історії не завершуються. Навпаки – лише розпочинаються. Тепла весна і спекотне літо для лісівників асоціюється точно не з відпустками. Та й не це найстрашніше. Ніщо не знищує природу так швидко, як вогонь. Відновитися після таких пожеж земля може протягом кількох років. А ліс – лише через десятки літ.

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