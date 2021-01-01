Два гравці «Волині» потрапили до символічної збірної туру

Перемога «Волині» над «Кристалом» дозволила луцькому клубу заробити важливі три очки, а гравцям, завдяки результативним діям, потрапити до збірної туру.Про це повідомляє пресслужба футбольного клубу, посилаючись на спортивні видання.Так,потрапив до символічної збірної туру від порталу «FootBoom». А традиційні оглядачі змагань ПФЛ зі «СпортАрени» крім нашого іранського півзахисника взяли до збірної туру і. Цитуємо колег:Іранець видав один із найбільш продуктивних матчів після повернення: тримав у напрузі й облозі карний майданчик гостей, кілька разів створював дуже гострі моменти біля воріт «Кристалу». Саме він розігнав атаку, в якій Протасов заробив пенальті, і потім Хагназарі його реалізував. Неодноразово Сіаваш стояв біля витоків швидких комбінацій, із його передачі зобов’язаний був забивати Климець. Зі свого п’ятого місця, маючи матч в запасі, «Хрестоносці» реально претендують на трійку найкращих уже в найближчих турах.Говорячи про Оринчака, не можна не відзначити його наполегливість і гольове чуття. Саме Богдан відкрив рахунок, підправивши м’яча після удару Приндети на стандарті. Неодноразово Богдан брав гру на себе й опинявся там, де треба, тому відразу кілька разів небезпечно пробивав по воротах херсонців і міг на одному голі не зупинятися. Із шістьма голами цей універсал є найвлучнішим гравцем луцького клубу – тут довго перебирали досвідченими й іменитими, як для Першої ліги, форвардами, аж поки не виховали такого в своєму власному колективі – з колишнього вінгера».