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У Рівному тренерки спортшколи били вихованців

У Рівному тренерки спортшколи били вихованців
12 квітня, до поліції надійшла колективна заява від п’ятьох батьків, що тренери однієї з рівненських спортивних шкіл використовують неприйнятні методи тренування та виховання їхніх дітей.

Про це йдеться на сайті ГУНП у Рівненській області.

Наразі відомо, що скарги на дії тренерів із плавання мали місце у 2019 та 2020 роках. Вони стверджують, що двоє жінок-тренерів під час занять завдавали тілесні ушкодження їхнім дітям.

За вказаним фактом дізнавачі Рівненського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією частини 1 статті 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження).

Досудове розслідування триває, під час якого допитуватимуть учасників інциденту, призначатимуться відповідні експертизи та інші необхідні слідчі дії.

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Теги: Рівненщина, побиття, спортшкола
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