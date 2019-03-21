У Рівному тренерки спортшколи били вихованців
Сьогодні, 07:31
12 квітня, до поліції надійшла колективна заява від п’ятьох батьків, що тренери однієї з рівненських спортивних шкіл використовують неприйнятні методи тренування та виховання їхніх дітей.
Про це йдеться на сайті ГУНП у Рівненській області.
Наразі відомо, що скарги на дії тренерів із плавання мали місце у 2019 та 2020 роках. Вони стверджують, що двоє жінок-тренерів під час занять завдавали тілесні ушкодження їхнім дітям.
За вказаним фактом дізнавачі Рівненського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією частини 1 статті 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження).
Досудове розслідування триває, під час якого допитуватимуть учасників інциденту, призначатимуться відповідні експертизи та інші необхідні слідчі дії.
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Про це йдеться на сайті ГУНП у Рівненській області.
Наразі відомо, що скарги на дії тренерів із плавання мали місце у 2019 та 2020 роках. Вони стверджують, що двоє жінок-тренерів під час занять завдавали тілесні ушкодження їхнім дітям.
За вказаним фактом дізнавачі Рівненського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією частини 1 статті 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження).
Досудове розслідування триває, під час якого допитуватимуть учасників інциденту, призначатимуться відповідні експертизи та інші необхідні слідчі дії.
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