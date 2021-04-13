На Рівненщині у тракторі горів чоловік





Про це повідомляють



13 квітня, о 9:59 на лінію 103 зателефонувала жінка, яка представилася донькою потерпілого. Вона повідомила, що у селі Майків Рівненського району (раніше був Гощанський) загорівся на тракторі її батько. Він потребує медичної допомоги.



На місце події прибула бригада Гощанської підстанції екстреної медичної допомоги. На момент приїзду полум’я на чоловіку загасили люди, які його помітили на полі. Вони повідомили, що не знають причини загорання. Ймовірно через те, що чоловік палив цигарки у тракторі.



Медики швидкої негайно оглянули чоловіка (62 роки). Він був у свідомості. Відчувався різкий запах алкоголю. На тілі глибокі опіки II – III ступенів. Бригада негайно обробила рани, наклала асептичні пов’язки та надала необхідні медичні препарати.



Попередній діагноз: термічні опіки II – III ступенів. Пацієнта доставили до Рівненської обласної клінічної лікарні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Рівненщині під час польових робіт у тракторі заогрівся чоловік.Про це повідомляють Рівненські новини 13 квітня, о 9:59 на лінію 103 зателефонувала жінка, яка представилася донькою потерпілого. Вона повідомила, що у селі Майків Рівненського району (раніше був Гощанський) загорівся на тракторі її батько. Він потребує медичної допомоги.На місце події прибула бригада Гощанської підстанції екстреної медичної допомоги. На момент приїзду полум’я на чоловіку загасили люди, які його помітили на полі. Вони повідомили, що не знають причини загорання. Ймовірно через те, що чоловік палив цигарки у тракторі.Медики швидкої негайно оглянули чоловіка (62 роки). Він був у свідомості. Відчувався різкий запах алкоголю. На тілі глибокі опіки II – III ступенів. Бригада негайно обробила рани, наклала асептичні пов’язки та надала необхідні медичні препарати.Попередній діагноз: термічні опіки II – III ступенів. Пацієнта доставили до Рівненської обласної клінічної лікарні.

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