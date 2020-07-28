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Після звільнення працівниця столичної фірми винесла з офісу 1,2 мільйона гривень

Після звільнення працівниця столичної фірми винесла з офісу 1,2 мільйона гривень
У Печерському районі Києва колишня працівниця приватної маркетингової фірми обікрала офіс, де працювала.

Винесла 1 200 000 гривень, повідомляють у відділі комунікації поліції Києва. Про зникнення грошей поліцію повідомила директорка офісу. За її словами, кошти зникли із сейфу протягом вихідних, - пише "Газета ua".

Злодійку зафіксували камери відеонагляду.

З'ясувалося, що після звільнення екс-працівниця віддала всі ключі від приміщення роботодавцю, але зробила собі дублікати. У вихідні, коли в офісі нікого не було, вона вкрала гроші. Їх знайшли та вилучили під час обшуку.

Крадійку затримали. Їй загрожує 12 років в'язниці з конфіскацією майна.

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Теги: Київ, крадіжка
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