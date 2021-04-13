Facebook видалив сторінку французького міста, бо сплутав його назву з матюком





Про це повідомляє



Місто Біч було цензуровано Facebook, який сприйняв його назву за лайку. Тому американська соціальна мережа не опублікувала сторінку мерії, яка була змушена створити нову сторінку у Facebook, "Мерія 57230", для інформування своїх громадян.



Муніципалітет на своїй новій сторінці у Facebook заявив, що подав апеляцію. На даний момент "офіційна сторінка завжди залишається невидимою, а процедура оскарження може тривати кілька місяців".



Варто зазначити, що інші муніципалітети в регіоні Pays de Bitche вирішили не ризикувати та перейменувати свої сторінки у Facebook. Наприклад, так зробили в селі Рорбах-ле-Біч, пояснивши, що "не в наших правилах заперечувати назву нашого прекрасного села, але очевидно, що Facebook, полює на цей термін, зрозуміло чому".



Це не перший раз, коли Біч потрапляє під цензуру. У 1881 році посол США у Франції Леві Парсонс Мортон оскаржив місце розташування американського посольства на площі Біч в Парижі, названому на честь воєнних заслуг міста. Мортон попросив паризьку владу перейменувати площу – назву змінили на Place des États-Unis.



Як повідомлялося, австрійське село Фукінг (Fucking) змінило свою назву, оскільки його мешканці вже стомилися від гиготіння, яке ця назва викликала в англомовному світі, і від відвідувачів, які крали його вивіски.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Алгоритм соцмережі Facebook переплутав назву французького міста Біч у департаменті Мозель з англійською лайкою і видалив його сторінку.Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на France TV Info.Місто Біч було цензуровано Facebook, який сприйняв його назву за лайку. Тому американська соціальна мережа не опублікувала сторінку мерії, яка була змушена створити нову сторінку у Facebook, "Мерія 57230", для інформування своїх громадян.Муніципалітет на своїй новій сторінці у Facebook заявив, що подав апеляцію. На даний момент "офіційна сторінка завжди залишається невидимою, а процедура оскарження може тривати кілька місяців".Варто зазначити, що інші муніципалітети в регіоні Pays de Bitche вирішили не ризикувати та перейменувати свої сторінки у Facebook. Наприклад, так зробили в селі Рорбах-ле-Біч, пояснивши, що "не в наших правилах заперечувати назву нашого прекрасного села, але очевидно, що Facebook, полює на цей термін, зрозуміло чому".Це не перший раз, коли Біч потрапляє під цензуру. У 1881 році посол США у Франції Леві Парсонс Мортон оскаржив місце розташування американського посольства на площі Біч в Парижі, названому на честь воєнних заслуг міста. Мортон попросив паризьку владу перейменувати площу – назву змінили на Place des États-Unis.Як повідомлялося, австрійське село Фукінг (Fucking) змінило свою назву, оскільки його мешканці вже стомилися від гиготіння, яке ця назва викликала в англомовному світі, і від відвідувачів, які крали його вивіски.

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