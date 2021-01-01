Медики назвали продукти, які можуть знизити тиск
Сьогодні, 04:23
Дослідження британських вчених показали, що вживання зеленого або чорного чаю зменшує артеріальний тиск.
У свою чергу медики рекомендують вживати, ще 4 інших продукти, що володіють цією корисної для людини властивістю. Повідомляє GreenPost, посилаючись на The Health Site.
Грейпфрут
Вживання цитрусових на кшталт апельсинів, лимонів і грейпфрутів дуже корисно для серця. Дослідження демонструє, що грейпфрути пов'язані зі зниженням систолічного і діастолічного артеріального тиску у пацієнтів з гіпертонією. А ще це відмінне джерело вітаміну С, пектиновий клітковини й антиоксидантів. Шкіра грейпфрутів містить багато поліфенолів, що допомагають боротися з гіпертонією.
Гранатовий сік
Володіє антигіпертензивними, антисклеротичними та антиоксидантними властивостями. Гранатовий сік допомагає запобігати гіпертонії у пацієнтів з діабетом, оскільки пригнічує ангиотензиноперетворючий фермент. Гранатовий сік має виражену антигіпертензивну дію, і для отримання цього ефекту необхідно вживати 100-200 мл напою щодня.
Банани
При лікуванні гіпертонії велику роль грає калій, а в бананах дуже багато цього мінералу. Американські кардіологи вважають, що калій знижує напругу в стінках кровоносних судин, зменшуючи шкідливий вплив натрію. В цілому рекомендується вживати 4700 мг калію в день. В одному банані середнього розміру близько 422 мг калію.
Часник
Ще один овоч, відомий своїм антигіпертензивним впливом. У часнику міститься аліцин — з'єднання сірки, що відповідає за здатність знижувати артеріальний тиск. Деякі дослідження навіть показували, що добавки з часником так само ефективні, як і стандартні ліки проти гіпертонії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У свою чергу медики рекомендують вживати, ще 4 інших продукти, що володіють цією корисної для людини властивістю. Повідомляє GreenPost, посилаючись на The Health Site.
Грейпфрут
Вживання цитрусових на кшталт апельсинів, лимонів і грейпфрутів дуже корисно для серця. Дослідження демонструє, що грейпфрути пов'язані зі зниженням систолічного і діастолічного артеріального тиску у пацієнтів з гіпертонією. А ще це відмінне джерело вітаміну С, пектиновий клітковини й антиоксидантів. Шкіра грейпфрутів містить багато поліфенолів, що допомагають боротися з гіпертонією.
Гранатовий сік
Володіє антигіпертензивними, антисклеротичними та антиоксидантними властивостями. Гранатовий сік допомагає запобігати гіпертонії у пацієнтів з діабетом, оскільки пригнічує ангиотензиноперетворючий фермент. Гранатовий сік має виражену антигіпертензивну дію, і для отримання цього ефекту необхідно вживати 100-200 мл напою щодня.
Банани
При лікуванні гіпертонії велику роль грає калій, а в бананах дуже багато цього мінералу. Американські кардіологи вважають, що калій знижує напругу в стінках кровоносних судин, зменшуючи шкідливий вплив натрію. В цілому рекомендується вживати 4700 мг калію в день. В одному банані середнього розміру близько 422 мг калію.
Часник
Ще один овоч, відомий своїм антигіпертензивним впливом. У часнику міститься аліцин — з'єднання сірки, що відповідає за здатність знижувати артеріальний тиск. Деякі дослідження навіть показували, що добавки з часником так само ефективні, як і стандартні ліки проти гіпертонії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Медики назвали продукти, які можуть знизити тиск
Сьогодні, 04:23
У Ковелі відтермінували завершення опалювального сезону
Сьогодні, 02:16
В Україні на рік відклали закриття шкіл-інтернатів
Сьогодні, 00:15