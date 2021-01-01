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Медики назвали продукти, які можуть знизити тиск

Медики назвали продукти, які можуть знизити тиск
Дослідження британських вчених показали, що вживання зеленого або чорного чаю зменшує артеріальний тиск.

У свою чергу медики рекомендують вживати, ще 4 інших продукти, що володіють цією корисної для людини властивістю. Повідомляє GreenPost, посилаючись на The Health Site.

Грейпфрут

Вживання цитрусових на кшталт апельсинів, лимонів і грейпфрутів дуже корисно для серця. Дослідження демонструє, що грейпфрути пов'язані зі зниженням систолічного і діастолічного артеріального тиску у пацієнтів з гіпертонією. А ще це відмінне джерело вітаміну С, пектиновий клітковини й антиоксидантів. Шкіра грейпфрутів містить багато поліфенолів, що допомагають боротися з гіпертонією.

Гранатовий сік

Володіє антигіпертензивними, антисклеротичними та антиоксидантними властивостями. Гранатовий сік допомагає запобігати гіпертонії у пацієнтів з діабетом, оскільки пригнічує ангиотензиноперетворючий фермент. Гранатовий сік має виражену антигіпертензивну дію, і для отримання цього ефекту необхідно вживати 100-200 мл напою щодня.

Банани

При лікуванні гіпертонії велику роль грає калій, а в бананах дуже багато цього мінералу. Американські кардіологи вважають, що калій знижує напругу в стінках кровоносних судин, зменшуючи шкідливий вплив натрію. В цілому рекомендується вживати 4700 мг калію в день. В одному банані середнього розміру близько 422 мг калію.

Часник

Ще один овоч, відомий своїм антигіпертензивним впливом. У часнику міститься аліцин — з'єднання сірки, що відповідає за здатність знижувати артеріальний тиск. Деякі дослідження навіть показували, що добавки з часником так само ефективні, як і стандартні ліки проти гіпертонії.

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Теги: здоров'я
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