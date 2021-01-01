Екскапітан «Волині» отримав травму в матчі чемпіонату Польщі





Колишній "волинянин" не зміг продовжити поєдинок і був замінений на 57-й хвилині, - повідомляє



У лютому Шабанов перейшов в Легію на правах оренди з Динамо. Захисник провів сім матчів у чемпіонаті Польщі, не відзначившись результативними діями.



Як пише видання



Очікується, що 29-річний українець пропустить від 4 до 6 тижнів, що фактично означає для нього завершення сезону, так як фінальний матч чемпіонату Польщі у «Легії» запланований на 16 травня.



За луцьку "Волинь" Артем Шабанов виступав у період з 2014 по 2016 роки, зіграв 60 матчів, неодноразово виводивши "хресносців" на поле у якоті капітана. Також Артем за період проведений у "Волині" відзначився одним голом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Захисник "Легії" Артем Шабанов отримав травму на початку другого тайму матчу 24-го туру чемпіонату Польщі проти "Леха" (0:0).Колишній "волинянин" не зміг продовжити поєдинок і був замінений на 57-й хвилині, - повідомляє СпортАрена У лютому Шабанов перейшов в Легію на правах оренди з Динамо. Захисник провів сім матчів у чемпіонаті Польщі, не відзначившись результативними діями.Як пише видання Sport ua , колишній гравець "Волині" отримав травму голеностопа.Очікується, що 29-річний українець пропустить від 4 до 6 тижнів, що фактично означає для нього завершення сезону, так як фінальний матч чемпіонату Польщі у «Легії» запланований на 16 травня.За луцьку "Волинь" Артем Шабанов виступав у період з 2014 по 2016 роки, зіграв 60 матчів, неодноразово виводивши "хресносців" на поле у якоті капітана. Також Артем за період проведений у "Волині" відзначився одним голом.

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