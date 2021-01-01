Екскапітан «Волині» отримав травму в матчі чемпіонату Польщі
Сьогодні, 06:29
Захисник "Легії" Артем Шабанов отримав травму на початку другого тайму матчу 24-го туру чемпіонату Польщі проти "Леха" (0:0).
Колишній "волинянин" не зміг продовжити поєдинок і був замінений на 57-й хвилині, - повідомляє СпортАрена.
У лютому Шабанов перейшов в Легію на правах оренди з Динамо. Захисник провів сім матчів у чемпіонаті Польщі, не відзначившись результативними діями.
Як пише видання Sport ua, колишній гравець "Волині" отримав травму голеностопа.
Очікується, що 29-річний українець пропустить від 4 до 6 тижнів, що фактично означає для нього завершення сезону, так як фінальний матч чемпіонату Польщі у «Легії» запланований на 16 травня.
За луцьку "Волинь" Артем Шабанов виступав у період з 2014 по 2016 роки, зіграв 60 матчів, неодноразово виводивши "хресносців" на поле у якоті капітана. Також Артем за період проведений у "Волині" відзначився одним голом.
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Колишній "волинянин" не зміг продовжити поєдинок і був замінений на 57-й хвилині, - повідомляє СпортАрена.
У лютому Шабанов перейшов в Легію на правах оренди з Динамо. Захисник провів сім матчів у чемпіонаті Польщі, не відзначившись результативними діями.
Як пише видання Sport ua, колишній гравець "Волині" отримав травму голеностопа.
Очікується, що 29-річний українець пропустить від 4 до 6 тижнів, що фактично означає для нього завершення сезону, так як фінальний матч чемпіонату Польщі у «Легії» запланований на 16 травня.
За луцьку "Волинь" Артем Шабанов виступав у період з 2014 по 2016 роки, зіграв 60 матчів, неодноразово виводивши "хресносців" на поле у якоті капітана. Також Артем за період проведений у "Волині" відзначився одним голом.
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