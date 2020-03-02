Локація, де смачно і красиво: чому варто піти у «Пай&Бургер» в центрі Луцька*
Сьогодні, 15:04
Смачно поїсти і зробити це красиво? В Луцьку це можливо завдяки гастропабу «Пай&Бургер», розташованому в самому серці міста. Чим дивує кухня, що нового та чому вам варто там побувати?
Почнемо з локації. «Пай&Бургер» знаходиться у самісінькому центрі біля ЦУМу, драмтеатру та славнозвісної пішохідної вулиці за адресою вулиця Паркова, 1. З вікон закладу відкривається панорамний вид на жваве життя міста.
Сніданок, обід серед робочого дня чи смачна вечеря у вихідний – на всі випадки та на усі смаки. Саме так, гастропаб «Пай&Бургер» – нетиповий паб, це швидше заклад на кшталт американської кав’ярні, які показують у серіалах. Тут затишно, тепло, приємна атмосфера та музика. І, головне, – великий вибір страв в меню, яке не так давно розширили.
Що ж тепер пропонують у «Пай&Бургер»? Родзинкою, звісно, залишаються Бургери та Паї. В меню 12 бургерів, які стали беззаперечними фаворитами серед клієнтів: м’ясні, рибні та вегетаріанські. Велика та соковита котлета, м’яка булочка, свіжі овочі та ароматний соус – прихильники бургера будуть приємно вражені.
Ексклюзивна пропозиція закладу – американський пай. Пиріг із пісочного тіста на вершковому маслі із різними начинками – м’ясом, рибою, ягодами. В Америці це одна з найпопулярніших страв і власники «Пай&Бургер» привезли її нам. Хіба ж не чудово?
Якщо ж американська кухня – не для вас, ви можете посмакувати першими та основними стравами з м’яса чи риби, тайською локшиною або салатами. Спробувати панкейки на сніданок чи замовити ланч – у «Пай&Бургер» продумали меню до дрібниць, щоб кожен міг обрати смачну страву для себе.
Це ж гастропаб – що з напоями та баром? З цим все на вищому рівні та з особливим підходом. Карта авторських коктейлів вражає своїм різноманіттям та смаками, тому тут можна спробувати все і навіть більше. Є вибір і для поціновувачів хмільного: розливне пиво від луцького заводу «Luchan» та пляшкове від «Volynski Browar». Нетипові закуски у вигляді сандвічів та нагетсів зроблять ваш вечір особливо приємним та смачним.
В закладі діє знижка на послугу «самовивіз» та спеціальні пропозиції вихідного дня. Стежте за інформацією в соцмережах, щоб першими дізнаватись про супер-пропозиції від «Пай&Бургер».
Тепер ви знаєте, де відпочити смачно та красиво.
facebook.com/pieandburger.lutsk
https://www.instagram.com/pie_and_burger/
Гастропаб «Пай&Бургер», вул. Паркова, 1, тел. 066 750 97 08
Пн-Пт 10:00-22:00, Сб-Нд 11:00-22:00
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Почнемо з локації. «Пай&Бургер» знаходиться у самісінькому центрі біля ЦУМу, драмтеатру та славнозвісної пішохідної вулиці за адресою вулиця Паркова, 1. З вікон закладу відкривається панорамний вид на жваве життя міста.
Сніданок, обід серед робочого дня чи смачна вечеря у вихідний – на всі випадки та на усі смаки. Саме так, гастропаб «Пай&Бургер» – нетиповий паб, це швидше заклад на кшталт американської кав’ярні, які показують у серіалах. Тут затишно, тепло, приємна атмосфера та музика. І, головне, – великий вибір страв в меню, яке не так давно розширили.
Що ж тепер пропонують у «Пай&Бургер»? Родзинкою, звісно, залишаються Бургери та Паї. В меню 12 бургерів, які стали беззаперечними фаворитами серед клієнтів: м’ясні, рибні та вегетаріанські. Велика та соковита котлета, м’яка булочка, свіжі овочі та ароматний соус – прихильники бургера будуть приємно вражені.
Ексклюзивна пропозиція закладу – американський пай. Пиріг із пісочного тіста на вершковому маслі із різними начинками – м’ясом, рибою, ягодами. В Америці це одна з найпопулярніших страв і власники «Пай&Бургер» привезли її нам. Хіба ж не чудово?
Якщо ж американська кухня – не для вас, ви можете посмакувати першими та основними стравами з м’яса чи риби, тайською локшиною або салатами. Спробувати панкейки на сніданок чи замовити ланч – у «Пай&Бургер» продумали меню до дрібниць, щоб кожен міг обрати смачну страву для себе.
Це ж гастропаб – що з напоями та баром? З цим все на вищому рівні та з особливим підходом. Карта авторських коктейлів вражає своїм різноманіттям та смаками, тому тут можна спробувати все і навіть більше. Є вибір і для поціновувачів хмільного: розливне пиво від луцького заводу «Luchan» та пляшкове від «Volynski Browar». Нетипові закуски у вигляді сандвічів та нагетсів зроблять ваш вечір особливо приємним та смачним.
В закладі діє знижка на послугу «самовивіз» та спеціальні пропозиції вихідного дня. Стежте за інформацією в соцмережах, щоб першими дізнаватись про супер-пропозиції від «Пай&Бургер».
Тепер ви знаєте, де відпочити смачно та красиво.
facebook.com/pieandburger.lutsk
https://www.instagram.com/pie_and_burger/
Гастропаб «Пай&Бургер», вул. Паркова, 1, тел. 066 750 97 08
Пн-Пт 10:00-22:00, Сб-Нд 11:00-22:00
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