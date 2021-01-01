Ковідна статистика: скільки нових заражень виявили в Україні за добу

14 553 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 14 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 612 дітей та 426 медпрацівників.Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок середи, 14 квітня.Добовий показник захворюваності залишається на високому рівні.Також за минулу добу:госпіталізували – 5 063 особи;летальних випадків – 467;одужало – 12 384 особи;здійснили тестувань за добу – 134 342 (зокрема методом ПЛР – 54 353, методом ІФА – 22 539, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 57 450).За весь час пандемії в Україні:захворіло – 1 887 338 осіб;одужало – 1 442 618 осіб;летальних випадків – 38 225;провели ПЛР-тестувань – 8 770 753.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 457), Харківській (1 255), Львівській (963), Одеській (906) та Полтавській (900) областях.Вакцинація в Україні:15 152 людини щеплили проти COVID-19 за добу 13 квітня 2021 року в Україні.403 553 людини щепили від початку вакцинальної кампанії.Щеплення проводилось 108 мобільними бригадами з імунізації та 658 пунктами щеплення.Станом на 13 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 449 960 людей.Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:м. Київ – 1 457 випадків/ 1 970 щеплень;Вінницька область – 380 випадків/ 210 щеплень;Волинська область – 374 випадки/ 470 щеплень;Дніпропетровська область – 606 випадків/ 1 710 щеплень;Донецька область – 837 випадків/ 470 щеплень;Житомирська область – 392 випадки/ 620 щеплень;Закарпатська – 157 випадків/ 470 щеплень;Запорізька область – 876 випадків/ 670 щеплень;Івано-Франківська область – 162 випадки/ 487 щеплень;Київська область – 845 випадків/ 0 щеплень;Кіровоградська область – 120 випадків/ 350 щеплень;Луганська область – 321 випадок/ 330 щеплень;Львівська область – 963 випадки/ 2 670 щеплень;Миколаївська область – 422 випадки/ 450 щеплень;Одеська область – 906 випадків/ 650 щеплень;Полтавська область – 900 випадків/ 490 щеплень;Рівненська область – 616 випадків/ 370 щеплень;Сумська область – 463 випадки/ 270 щеплень;Тернопільська область – 469 випадків/ 600 щеплень;Харківська область – 1 255 випадків/ 390 щеплень;Херсонська область – 208 випадків/ 280 щеплень;Хмельницька область – 854 випадки/ 640 щеплень;Черкаська область – 581 випадок/ 0 щеплень;Чернівецька область – 204 випадки/ 310 щеплень;Чернігівська область – 185 випадків/ 275 щеплень.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.