На Волині за останню добу від коронавірусу померло аж 15 людей і виявили 374 нових інфікованих

За останню добу на Волині зареєстрували 374 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 20, медпрацівників — 9).Одужало за добу – 339 осіб, летальних випадків – 15, - пише Волинський лабораторний центр.За весь час пандемії в області зареєстрували 52 018 підтверджених випадків COVID-19, з них 2663 у дітей та 3312 у медичних працівників. Одужало 43 601 особа, з них 2112 дітей та 2876 медичних працівників. 879 випадків хвороби завершилось летально, в тому числі померло 25 медиків.Кількість активних хворих – 7538.За останню добу випадки захворювань гострою респіраторною хворобою COVID-19 зареєстровані серед учнів та вчителів м. Луцьк, Ковельського, Камінь-Каширського та Любешівського районів (захворіли 9 учнів та 9 педагогів). На даний час продовжують хворіти 200 учнів та 259 працівників закладів освіти.Розподіл випадків:Методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 за весь час пандемії обстежили 202 717 осіб. За минулу добу обстежили 1800 осіб, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 146 та приватними лабораторіями – 112.Від початку вакцинальної кампанії в області щепили 10223 оcоби, усі вони отримали 1 дозу вакцини. За 13 квітня 2021 року щепили 470 людей.