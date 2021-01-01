На Волині за останню добу від коронавірусу померло аж 15 людей і виявили 374 нових інфікованих
Сьогодні, 09:41
За останню добу на Волині зареєстрували 374 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 20, медпрацівників — 9).
Одужало за добу – 339 осіб, летальних випадків – 15, - пише Волинський лабораторний центр.
За весь час пандемії в області зареєстрували 52 018 підтверджених випадків COVID-19, з них 2663 у дітей та 3312 у медичних працівників. Одужало 43 601 особа, з них 2112 дітей та 2876 медичних працівників. 879 випадків хвороби завершилось летально, в тому числі померло 25 медиків.
Кількість активних хворих – 7538.
За останню добу випадки захворювань гострою респіраторною хворобою COVID-19 зареєстровані серед учнів та вчителів м. Луцьк, Ковельського, Камінь-Каширського та Любешівського районів (захворіли 9 учнів та 9 педагогів). На даний час продовжують хворіти 200 учнів та 259 працівників закладів освіти.
Розподіл випадків:
Методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 за весь час пандемії обстежили 202 717 осіб. За минулу добу обстежили 1800 осіб, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 146 та приватними лабораторіями – 112.
Від початку вакцинальної кампанії в області щепили 10223 оcоби, усі вони отримали 1 дозу вакцини. За 13 квітня 2021 року щепили 470 людей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Одужало за добу – 339 осіб, летальних випадків – 15, - пише Волинський лабораторний центр.
За весь час пандемії в області зареєстрували 52 018 підтверджених випадків COVID-19, з них 2663 у дітей та 3312 у медичних працівників. Одужало 43 601 особа, з них 2112 дітей та 2876 медичних працівників. 879 випадків хвороби завершилось летально, в тому числі померло 25 медиків.
Кількість активних хворих – 7538.
За останню добу випадки захворювань гострою респіраторною хворобою COVID-19 зареєстровані серед учнів та вчителів м. Луцьк, Ковельського, Камінь-Каширського та Любешівського районів (захворіли 9 учнів та 9 педагогів). На даний час продовжують хворіти 200 учнів та 259 працівників закладів освіти.
Розподіл випадків:
Методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 за весь час пандемії обстежили 202 717 осіб. За минулу добу обстежили 1800 осіб, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 146 та приватними лабораторіями – 112.
Від початку вакцинальної кампанії в області щепили 10223 оcоби, усі вони отримали 1 дозу вакцини. За 13 квітня 2021 року щепили 470 людей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Волинь отримала першу партію вакцини CoronaVac
13 квітень, 13:06
Коментарі 0
Останні новини
Я щасливиця, бо поряд найдорожча людина, – військова, що разом із чоловіком служить у волинській бригаді
Сьогодні, 09:59
У чергах на кордоні з Польщею стоять чимало автівок: де саме чекати доведеться найдовше
Сьогодні, 09:56
На Волині за останню добу від коронавірусу померло аж 15 людей і виявили 374 нових інфікованих
Сьогодні, 09:41