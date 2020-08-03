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У чергах на кордоні з Польщею стоять чимало автівок: де саме чекати доведеться найдовше

У чергах на кордоні з Польщею стоять чимало автівок: де саме чекати доведеться найдовше
На українсько-польському кордоні перед пунктами пропуску станом на 9 годину 14 квітня скупчилося 260 автомобілів.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у фейсбуці.

Так, черги з автомобілів утворилися перед такими пунктами пропуску: "Грушів", "Шегині" та "Краковець".

"Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 09.00 Республіка Польща: "Ягодин" - 0, “Устилуг” - 0, “Угринів” - 0, “Рава-Руська” - 0, “Грушів” - 10. “Смільниця” - 0, , “Шегині” - 150, "Краковець" - 100", - йдеться у повідомленні.


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Теги: черги, кордон, Польща, авто
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