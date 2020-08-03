У чергах на кордоні з Польщею стоять чимало автівок: де саме чекати доведеться найдовше





Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у фейсбуці.



Так, черги з автомобілів утворилися перед такими пунктами пропуску: "Грушів", "Шегині" та "Краковець".



"Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 09.00 Республіка Польща: "Ягодин" - 0, “Устилуг” - 0, “Угринів” - 0, “Рава-Руська” - 0, “Грушів” - 10. “Смільниця” - 0, , “Шегині” - 150, "Краковець" - 100", - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На українсько-польському кордоні перед пунктами пропуску станом на 9 годину 14 квітня скупчилося 260 автомобілів.Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України на своїй сторінці у фейсбуці.Так, черги з автомобілів утворилися перед такими пунктами пропуску: "Грушів", "Шегині" та "Краковець"."Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 09.00 Республіка Польща: "Ягодин" - 0, “Устилуг” - 0, “Угринів” - 0, “Рава-Руська” - 0, “Грушів” - 10. “Смільниця” - 0, , “Шегині” - 150, "Краковець" - 100", - йдеться у повідомленні.

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