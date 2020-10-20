вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Їздити на велосипеді, не купуючи його: у Луцьку хочуть запровадити систему оренди двоколісних

Їздити на велосипеді, не купуючи його: у Луцьку хочуть запровадити систему оренди двоколісних
У Луцьку працюють над впровадженням системи велошерінгу, що дозволяє швидко орендувати велосипед у будь-якому куточку міста.

Ініціював пропозицію Громадянський Рух «СВІДОМІ». Днями голова фракції Громадянського Руху «СВІДОМІ» у Луцькій міськраді Тарас Шкітер провів Zoom-конференцію зі співзасновником Nextbike та Bikenow Остапом Буденкевичем, що успішно працюють в інших містах України, зокрема Києві, Львові, Івано-Франківську, Вінниці.

За словами Тараса Шкітера, компанія вже давно розглядає Луцьк для розширення свого бізнесу. На сьогодні навіть розробили певні розрахунки щодо старту велошерінгу.

"Для прикладу, місту потрібно орієнтовно 350 велосипедів та 30-35 парковок, аби запустити такий новий вид громадського транспорту. Зупинки мають розташовуватися у спальних районах та біля бізнес- та торгових центрів, аби лучанин міг обирати: їхати йому зранку в переповненій маршрутці чи добратися до роботи на велосипеді, який можна взяти біля будинку та залишити біля офісу", - зауважив голова фракції Громадянського Руху «СВІДОМІ» у Луцькраді.
Їздити на велосипеді, не купуючи його: у Луцьку хочуть запровадити систему оренди двоколісних

Наприклад, у Вінниці вартість послуг Nextbike за 1 годину поїздки складає 25 грн, абонемент на місяць вартує 250 грн, абонемент на рік - 1150 грн, вікенд на сезон (пт, сб, нд) – 600 грн, абонемент туристичний (3 дні) – 150 грн.

"Під час розмови я ще раз переконався, що велопрокат та велоінфраструктура мають розвиватися паралельно, а не бути відірваними одне від одного", - каже Тарас Шкітер.

Нині представники інвестора готують дані з конкретними витратами і потребами для впровадження велошерінгу в Луцьку. Також Громадянський Рух «СВІДОМІ» веде перемовини з бізнесом щодо співучасті в реалізації проєкту. Наступним кроком стане підготовка зустрічі інвестора та міського голови Луцька, поділився Тарас Шкітер.

З його слів, у планах - до кінця року завершити бюрократичні процеси та підписання договорів, аби лучани якомога швидше відчули на собі переваги розвитку системи велотранспорту у місті.

«Не все залежить від нас, але ми сподіваємося на підтримку керівництва міста», - додав Шкітер.

Їздити на велосипеді, не купуючи його: у Луцьку хочуть запровадити систему оренди двоколісних

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: велошерінг, Свідомі, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку припиняють опалювальний сезон
Із терасою і «МакДрайвом»: яким і де буде «МакДональдз» у Луцьку. ОФІЦІЙНО
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Заарештували чоловіка, який вбив 48-річного волинянина у селі Дерно
Сьогодні, 11:19
Рада повернула українцям виплату лікарняних за тимчасову непрацездатність
Сьогодні, 11:00
Їздити на велосипеді, не купуючи його: у Луцьку хочуть запровадити систему оренди двоколісних
Сьогодні, 10:42
У Луцьку на переході збили 24-річного хлопця
Сьогодні, 10:30
Я щасливиця, бо поряд найдорожча людина, – військова, що разом із чоловіком служить у волинській бригаді
Сьогодні, 09:59
Схожі новини
До «СВІДОМИХ» звертаються міжнародні компанії з прокату вело- та електротранспорту щодо роботи в Луцьку До «СВІДОМИХ» звертаються міжнародні компанії з прокату вело- та електротранспорту щодо роботи в Луцьку
05 квітень, 14:20
«Гола правда»: що треба знати про місцеві вибори в Луцьку. ВІДЕО* «Гола правда»: що треба знати про місцеві вибори в Луцьку. ВІДЕО*
20 жовтень, 2020, 15:19
Хто з кандидатів від «СВІДОМИХ» йде на вибори до Луцькради у вашому мікрорайоні* Хто з кандидатів від «СВІДОМИХ» йде на вибори до Луцькради у вашому мікрорайоні*
12 жовтень, 2020, 19:45
Надточій закликала лучан йти в депутати з командою Покровського. ВІДЕО Надточій закликала лучан йти в депутати з командою Покровського. ВІДЕО
23 липень, 2020, 16:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Польщі на робочому місці загинув 39-річний українець
Сьогодні, 12:09
 0
13 років не платив аліментів: волинянина змусили віддати 156 тисяч гривень боргу
Сьогодні, 11:58
 0
Завтра, 15 квітня, частина Луцька залишиться без води
Сьогодні, 11:37
 0
Волинянка за кермом Toyota в'їхала в припарковане авто та втекла
Сьогодні, 11:30
 0
Заарештували чоловіка, який вбив 48-річного волинянина у селі Дерно
Сьогодні, 11:19
 0
Медіа
відео
1/8