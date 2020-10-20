Їздити на велосипеді, не купуючи його: у Луцьку хочуть запровадити систему оренди двоколісних

У Луцьку працюють над впровадженням системи велошерінгу, що дозволяє швидко орендувати велосипед у будь-якому куточку міста.Ініціював пропозицію Громадянський Рух «СВІДОМІ». Днями голова фракції Громадянського Руху «СВІДОМІ» у Луцькій міськрадіпровів Zoom-конференцію зі співзасновником Nextbike та Bikenow, що успішно працюють в інших містах України, зокрема Києві, Львові, Івано-Франківську, Вінниці.За словами Тараса Шкітера, компанія вже давно розглядає Луцьк для розширення свого бізнесу. На сьогодні навіть розробили певні розрахунки щодо старту велошерінгу."Для прикладу, місту потрібно орієнтовно 350 велосипедів та 30-35 парковок, аби запустити такий новий вид громадського транспорту. Зупинки мають розташовуватися у спальних районах та біля бізнес- та торгових центрів, аби лучанин міг обирати: їхати йому зранку в переповненій маршрутці чи добратися до роботи на велосипеді, який можна взяти біля будинку та залишити біля офісу", - зауважив голова фракції Громадянського Руху «СВІДОМІ» у Луцькраді.Наприклад, у Вінниці вартість послуг Nextbike за 1 годину поїздки складає 25 грн, абонемент на місяць вартує 250 грн, абонемент на рік - 1150 грн, вікенд на сезон (пт, сб, нд) – 600 грн, абонемент туристичний (3 дні) – 150 грн."Під час розмови я ще раз переконався, що велопрокат та велоінфраструктура мають розвиватися паралельно, а не бути відірваними одне від одного", - каже Тарас Шкітер.Нині представники інвестора готують дані з конкретними витратами і потребами для впровадження велошерінгу в Луцьку. Також Громадянський Рух «СВІДОМІ» веде перемовини з бізнесом щодо співучасті в реалізації проєкту. Наступним кроком стане підготовка зустрічі інвестора та міського голови Луцька, поділився Тарас Шкітер.З його слів, у планах - до кінця року завершити бюрократичні процеси та підписання договорів, аби лучани якомога швидше відчули на собі переваги розвитку системи велотранспорту у місті.«Не все залежить від нас, але ми сподіваємося на підтримку керівництва міста», - додав Шкітер.