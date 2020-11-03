У Луцьку на переході збили 24-річного хлопця
Сьогодні, 10:30
У Луцьку водій Opel Astra збив пішохода. Внаслідок автопригоди 24-річний хлопець отримав тілесні ушкодження.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася 13 квітня в першій половині дня на виїзді з вулиці Карпенка-Карого.
Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини у пресслужбі ГУНП у Волинській області, 40-річний водій Opel Astra наїхав на 24-річного пішохода, який переходив дорогу по регульованому пішохідному переходу на зелене світло світлофора. Хлопець отримав тілесні ушкодження. Постраждалому надавали допомогу медики швидкої.
Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч 1 ст. 286 ККУ. Досудове слідство триває.
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Дорожньо-транспортна пригода трапилася 13 квітня в першій половині дня на виїзді з вулиці Карпенка-Карого.
Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини у пресслужбі ГУНП у Волинській області, 40-річний водій Opel Astra наїхав на 24-річного пішохода, який переходив дорогу по регульованому пішохідному переходу на зелене світло світлофора. Хлопець отримав тілесні ушкодження. Постраждалому надавали допомогу медики швидкої.
Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч 1 ст. 286 ККУ. Досудове слідство триває.
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